Subastarán la portada original del libro “Harry Potter y la piedra filosofal”

La emblemática novela de J.K. Rowling, “Harry Potter y la piedra filosofal”, marcó el inicio de un fenómeno literario que conquistó al mundo entero. Ahora, la ilustración original de la primera edición de este icónico libro sale a subasta con expectativas de alcanzar hasta $600.000, según anunció la casa de subastas Sotheby’s.

La portada es una acuarela creada por el autor e ilustrador Thomas Taylor que captura a la perfección al joven mago Harry Potter, listo para embarcarse en el tren Hogwarts Express hacia su primer año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Aunque esta portada fue utilizada en varias versiones traducidas del libro, no fue empleada en la edición estadounidense, que se tituló “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”.

La ilustración, que fue subastada por primera vez en Sotheby’s en Londres en 2001, se vendió por un récord de £85.750 (aproximadamente $ 106.000), superando ampliamente las estimaciones iniciales.

Ahora, más de dos décadas después, regresa a subasta con la posibilidad no solo de superar su récord anterior, sino también de establecer un nuevo hito en subastas relacionadas con Harry Potter.

El récord actual para un artículo relacionado con la serie de libros lo ostenta una primera edición sin firmar de “Harry Potter y la piedra filosofal”, vendida por $ 421.000 en Heritage Auctions en Dallas, Texas, en 2021, según Sotheby’s.

Thomas Taylor, quien tenía solo 23 años en ese entonces, creó la ilustración original en solo dos días, mientras trabajaba en una librería. Sus colegas en la tienda se enorgullecían de informar a los clientes que el ilustrador de la exitosa novela era su propio librero.

La obra de arte se pondrá a subasta el 26 de junio en la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York, junto con otras piezas destacadas de la literatura inglesa y estadounidense. Además, el 10 de julio, Sotheby’s ofrecerá uno de los manuscritos originales escritos a mano por J.K. Rowling para “Los cuentos de Beedle el bardo”.

Este manuscrito es uno de los seis escritos a mano por la autora británica y originalmente destinados como obsequios para personas estrechamente relacionadas con la publicación de “Harry Potter”.

Tanto la ilustración original como el valioso manuscrito estarán en exhibición en Sotheby’s de Nueva York del 21 al 25 de junio, invitando a los admiradores y coleccionistas a sumergirse en la historia detrás de estos preciados objetos relacionados con la legendaria saga de Harry Potter.