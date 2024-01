Subastarán dos guiones originales de ‘Friends’ por más de 1,000 dólares

Tras permanecer 25 años guardados en la mesita de noche de un ex empleado de un estudio de televisión en Londres y haber estado a punto de ser descartados, pronto saldrán a subasta los guiones originales de dos episodios de la serie ‘Friends’.

Estos escritos, que pertenecen al doble episodio final de la cuarta temporada de 1998, fueron encontrados por casualidad por el antiguo trabajador en un cesto de los Fountain Studios, el lugar donde se grabaron estos capítulos, y luego los llevó a su hogar.

Los guiones corresponden a ‘The One with Ross’s Wedding’ (‘El de la boda de Ross’), en los que el personaje interpretado por David Schwimmer confunde los nombres de su prometida Emily (Helen Baxendale) y menciona a Rachel (Jennifer Aniston) durante la ceremonia. También contienen el inicio del romance entre Monica y Chandler. El individuo que realizó el hallazgo, que prefirió mantenerse anónimo, reveló: “No soy particularmente fan de ‘Friends’. No me disgusta la serie, aunque recientemente vi los episodios para los que tengo los guiones. El humor estadounidense difiere del nuestro. Estos guiones merecen estar en manos de un verdadero admirador de ‘Friends'”.

Este individuo recordó haber trabajado en “labores administrativas en los estudios” y nunca haber visto a ningún miembro del elenco, ya que estaba “sumamente ocupado” durante las grabaciones. Descubrió los guiones algunas semanas después de la filmación, mientras se aseguraba de que no quedaran objetos no deseados en el espacio del estudio, y los guardó en su escritorio porque no estaba seguro de qué hacer con ellos.

Cuando dejó su empleo en 1999, empaquetó sus pertenencias de escritorio en una caja y se las llevó a casa. Los guiones permanecieron en su mesita de noche durante los siguientes 25 años hasta que los redescubrió mientras hacía una limpieza y estuvo a punto de deshacerse de ellos. Optó por llevarlos a la casa de subastas Hansons Auctioneers, donde serán vendidos el 12 de enero. Se estima que tienen un valor de entre 600 y 800 libras esterlinas (entre 763 y 1,017 dólares), pero su valor en la subasta podría ser mayor.

Amanda Butler, jefa de operaciones de la casa de subastas, indicó que, “aparentemente, se dio la orden al elenco y al equipo de destruir sus copias para evitar filtraciones del final”, sin embargo, algunas copias se preservaron. En cuanto al valor de venta, explicó que, más allá de la estimación inicial, “dada la enorme popularidad global del programa, es difícil predecir cómo se resolverá en la subasta”. “Aunque han pasado 20 años desde la emisión del último episodio de Friends en 2004, todavía es apreciado y disfrutado por millones de personas”, concluyó.