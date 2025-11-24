Subastan por cifra récord un reloj de bolsillo recuperado del Titanic

Un reloj de bolsillo de oro perteneciente a una de las víctimas del naufragio del Titanic alcanzó un precio histórico en una subasta realizada en el sur de Inglaterra. La pieza, valorada en 1,78 millones de libras —equivalentes a unos dos millones de euros—, se convirtió en el artículo relacionado con el transatlántico más caro jamás vendido.

El reloj, elaborado en oro de 18 quilates, perteneció a Isidor Straus, un pasajero de primera clase que perdió la vida junto a su esposa cuando el Titanic se hundió el 14 de abril de 1912. La casa de subastas Henry Aldridge & Son Auctioneers, ubicada en la localidad de Devizes, confirmó que el accesorio formaba parte de los objetos recuperados tras la tragedia.

Con esta venta, se superó el récord anterior establecido en 2023, cuando otro reloj de oro vinculado al rescate de más de 700 sobrevivientes del Titanic fue adquirido por 1,7 millones de euros. La creciente demanda por objetos históricos relacionados con el emblemático transatlántico continúa elevando el valor de estas piezas únicas.