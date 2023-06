Streamer descubre tremendo cráter en su cabeza por el uso frecuente de auriculares

El video de un streamer rapándose la cabeza y descubriendo un tremendo cráter por el uso frecuente de auriculares se ha viralizado en las redes sociales.

La grabación de 16 segundos muestra como al hombre se le deformó su cráneo, dejando en evidencia de las consecuencias del uso frecuente de los aparatos auditivos.

No es el primer streamer que sufre estos efectos, otros también han fotografiado la malformación en la parte superior de la cabeza.

“La afeitadora funciona como una campeona”, dijo el influencer mientras se rapaba en una transmisión en vivo.

Posteriormente, notó el hueco que le habían provocado los auriculares.

El streamer señaló que había notado un desnivel en su cabellera, por eso decidió raparse; pero jamás pensó que se tratara de una abolladura.

“Pensé que era solo mi cabello. Pensé que solo mi cabello hacía eso”, dijo el hombre al ver lo que había pasado con su cráneo.

El video ayudó para que otras personas compartieran imágenes de la misma malformación.

welcome to the club pic.twitter.com/zCwdt2was6

— Swiggis (@swiggistv) June 5, 2023