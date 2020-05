Stillwater, Oklahoma revocó requisito de utilizar mascarillas debido amenazas de violencia

La ciudad de Stillwater, ubicada a unas 65 millas al noroeste de Oklahoma, ha comenzado a reabrir varios de sus negocios que fueron cerrados ante la pandemia de coronavirus.

La ciudad había requerido que los clientes usaran mascarillas en tiendas y restaurantes.

Sin embargo, el alcalde de Stillwater tuvo que enmendar rápidamente esta decisión luego de que varios empleados en restaurantes y otras tiendas reportaran haber sido “amenazados con violencia física y con abuso verbal” en las primeras tres horas de la reapertura.

“Sabía que habría algunas objeciones, pero no esperaba confrontaciones físicas con empleados y llamadas telefónicas amenazadoras al ayuntamiento”, dijo. “Odio que nuestros negocios y sus empleados hayan tenido que lidiar con el abuso hoy, y me disculpo por ponerlos en esa posición”, dijo el alcalde Stillwater Will Joyce.

La ciudad decidió retirar la medida que obliga a utilizar mascarillas por “la seguridad de los dueños de tiendas y empleados ante las amenazas de violencia”.