Steven LaBrie, de IL Divo, estrena su versión solista conmovedora de "El Triste" con Intercept Music

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Martin Roca, director general para México de Intercept Music, anunció que ha firmado un contrato con Steven LaBrie, barítono del cuarteto latino de crossover clásico IL Divo, ganador de varios platinos, que implica la distribución de dos simples como solista. El primer lanzamiento de LaBrie es una versión conmovedora de la icónica balada de José José,"El Triste", con un arreglo exquisito. Escrita por Roberto Cantoral, "El Triste" se considera una de las canciones más influyentes y emotivas de la historia de la cultura pop mexicana e hispanohablante. LaBrie nos ofrece una interpretación apasionada de esta obra maestra que no solo entusiasmará a sus fanáticos actuales, sino que también despertará el interés de nuevos amantes de la música en todo el mundo.









La versión de "El Triste" de Steven LaBrie ha sido producida por el productor y compositor ganador de un Grammy Ettore Grenci y fue grabada en Italia con el objetivo de captar y desarrollar las texturas, los matices y la esencia de la canción original. LaBrie tiene una voz hipnótica que le aporta un grado excepcional de sutileza y refinamiento al pathos de "El Triste".

"Nos llena de emoción poder distribuir a nivel mundial este importante proyecto musical y estamos ansiosos por comenzar la distribución", aseguró Martin Roca, director general en México de Intercept Music, una empresa independiente líder a nivel mundial en la distribución y comercialización de música impulsada por la tecnología. "Es un reconocimiento explosivo. Steven LaBrie, siendo el nuevo miembro de Il Divo, es una de las cuatro voces más distintivas y dinámicas que están revolucionando la música actual. Su versión de "El Triste" es un aporte muy significativo en muchos niveles, ya que lleva la tradición a la vanguardia de la cultura popular".

"Colaborar con Steven LaBrie es una experiencia musical que me ha llenado el alma y el espíritu", expresó emocionado el productor ganador de un Grammy Ettore Grenci, reconocido por su trabajo con Inmigrantes, Laura Pausini y Reik. "Tiene una voz potente, de una emotividad y autenticidad únicas que sumada a una canción extraordinaria como El Triste, han creado una composición potente, pero a la vez dulce y llena de matices. Combinada con la letra de la canción, increíblemente encantadora, es una bomba atómica de emociones y colores. Le agradezco mucho a Steven y a su equipo por brindarme estos momentos musicales memorables y por confiar en mí para realizar esta producción exquisita".

"Antes de cantar ópera, cantaba música mexicana. Mi sueño siempre fue compartir la música mexicana con el mundo e Intercept Music me está ayudando a cumplirlo. Estoy muy agradecido por poder presentar este simple con Ettore Grenci como productor y les agradezco a todos los músicos e ingenieros que trabajaron con nosotros para honrar a los grandes artistas mexicanos. Tener la oportunidad de compartir mi interpretación de "El Triste" es una emoción abrumadora. He dejado todo mi corazón y mi ser en la producción y el arreglo, con un gran respeto por la versión original. No creo que haya un mejor hogar para este proyecto que Intercept Music. Han lanzado algunos proyectos de música latina increíbles y estoy orgulloso poder ser uno de sus productos musicales", manifestó Steven LaBrie.

Steven LaBrie nació en Dallas, Texas. Actualmente se encuentra en una gira con Il Divo y es reconocido por su hermoso timbre, su canto expresivo y su presencia dramática en el escenario. LaBrie fue nombrado uno de los cinco barítonos líricos más destacados por Opera News y ha recibido numerosos galardones y reconocimientos por sus habilidades vocales extraordinarias. El Divo, como grupo, lleva más de 20 años grabando y de gira, con grabaciones en español, italiano, francés, portugués, latín, inglés y japonés. Su catálogo logró ventas globales impresionantes de más de 30 millones de unidades, con cincuenta éxitos número uno y 160 discos de oro y platino en 35 países. LaBrie se incorporó oficialmente al cuarteto en 2023.

Ya puede escuchar la versión de "El Triste" de Steven LaBrie en su plataforma de streaming preferida en https://interceptmusic.ffm.to/ebxav.

