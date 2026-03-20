El reconocido DJ y productor Steve Aoki no solo destaca en los escenarios de música electrónica, sino también por su interés en prolongar su calidad de vida. A sus 46 años, el artista ha adoptado una serie de hábitos enfocados en la longevidad. Estos incluyen ejercicio riguroso, disciplina en el sueño y prácticas de biohacking.

Su enfoque ha llamado la atención de expertos en salud, como Bryan Johnson. Este último lo ha reconocido dentro de iniciativas que buscan medir la edad biológica y el envejecimiento humano.

Uno de los pilares de su rutina es la mentalidad positiva. Aoki adopta el concepto japonés del “ikigai”, una filosofía que promueve encontrar propósito en la vida, asociada a poblaciones longevas como las de Okinawa. Según estudios del Instituto Nacional del Envejecimiento, este tipo de actitud puede influir en una mayor esperanza de vida.

En el plano físico, el DJ mantiene un régimen de entrenamiento diario comparable al de un atleta. Sus rutinas incluyen levantamiento de pesas y ejercicios de cuerpo completo. Además, realiza desafíos intensos como series de flexiones, con el objetivo de mantener fuerza y funcionalidad a largo plazo.

A esto se suman prácticas como los baños de hielo, una tendencia creciente en el mundo del bienestar. Aoki se somete a inmersiones en agua fría tras sus entrenamientos. Según investigaciones publicadas en PubMed Central, esta técnica podría ayudar a reducir la inflamación y mejorar la circulación.

El descanso también ocupa un lugar central en su estilo de vida. A pesar de su agenda como DJ internacional, procura dormir entre ocho y diez horas diarias. Intenta mantener horarios regulares y evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse. Estas son medidas recomendadas para una mejor salud cerebral.

En cuanto a su alimentación, Aoki prioriza una dieta mayormente vegetariana, complementada ocasionalmente con pescado y aves. Su enfoque no es restrictivo, sino orientado a cuidar el cuerpo sin dejar de disfrutar la comida.

Además, el artista incorpora tecnologías avanzadas como la terapia de luz roja y la cámara hiperbárica. Estas tecnologías son utilizadas en algunos tratamientos para mejorar la recuperación física y promover la regeneración celular.

Aunque su rutina puede resultar exigente, especialistas recuerdan que la longevidad no tiene una fórmula única. Adaptar hábitos saludables a las necesidades individuales sigue siendo la clave para mejorar la calidad de vida a largo plazo.

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