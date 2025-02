Stéphane de La Faverie anuncia novedades de liderazgo en el marco de la visión Beauty Reimagined de The Estée Lauder Companies

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies, anunció hoy la nueva estructura organizacional y el equipo ejecutivo de la Empresa, que liderará la visión Beauty Reimagined y el plan de acción para ser la mejor empresa de belleza de prestigio orientada al cliente del mundo, recuperar el crecimiento de las ventas y tener una rentabilidad más sólida.





“Más temprano en el día de hoy, presenté Beauty Reimagined, nuestra audaz visión estratégica para el futuro de nuestra increíble Empresa”, afirmó Stéphane. “Para comunicar las prioridades de nuestro plan de acción, tengo el agrado de anunciar una nueva estructura y un nuevo equipo ejecutivo, que reflejan la necesidad de crear una organización más firme y optimizada, con operaciones simplificadas en toda la empresa para prestar mejores servicios a nuestros clientes. A través de una combinación que permite potenciar a los mejores talentos internos y reclutar de forma externa, tomaremos decisiones con mayor velocidad y agilidad, desarticularemos silos y estaremos en condiciones de desarrollar un equipo de liderazgo para el futuro”.

Este nuevo equipo ejecutivo, que de forma conjunta representa décadas de profunda experiencia dentro del sector de belleza de prestigio global, llevará adelante el plan de acción de Beauty Reimagined y hará hincapié en las fortalezas de la Empresa, donde ocupa lugares de liderazgo y excelencia, entre ellas atractivo de marca, innovación, experiencia de consumidor, calidad y ejecución integral.

Con ese objetivo, la Empresa anunció los siguientes cambios, que tendrán vigencia a partir del 1 de abril de 2025:

CAMBIOS REGIONALES

La Empresa está consolidando su organización regional actual en cuatro grupos geográficos para facilitar más sinergias y eficiencias, además de fortalecer su agilidad para una mejor capitalización de las tendencias de los consumidores y las innovaciones locales relevantes de manera más veloz.

Nadine Graf liderará un grupo geográfico nuevo y ampliado, que supervisará Europa, Oriente Medio y África, el equipo de Reino Unido e Irlanda, y nuevo grupo de mercados emergentes establecido y exclusivo, que abarcará mercados como India, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y África.

liderará un grupo geográfico nuevo y ampliado, que supervisará Europa, Oriente Medio y África, el equipo de Reino Unido e Irlanda, y nuevo grupo de mercados emergentes establecido y exclusivo, que abarcará mercados como India, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y África. Tara Simon y Amber English sumarán América Latina a sus responsabilidades con la creación del grupo del continente americano, para permitir que América Latina y Canadá operen comercialmente con la máxima velocidad y agilidad.

y sumarán América Latina a sus responsabilidades con la creación del grupo del continente americano, para permitir que América Latina y Canadá operen comercialmente con la máxima velocidad y agilidad. Joy Fan seguirá liderando los negocios de la empresa en China continental.

seguirá liderando los negocios de la empresa en China continental. Matthew Growdon liderará una versión evolucionada de la región Asia-Pacífico, que no incluirá a China continental. Por otra parte, el sector minorista de viajes global, liderado por Olivier Dubos, reportará directamente a Matthew.

Nadine, Tara, Amber, Joy y Matthew se incorporarán al equipo ejecutivo y serán subordinados directos de Stéphane. La Empresa destaca que no habrá cambios en su enfoque de informes externos.

CAMBIOS DE MARCAS

El liderazgo de la potente cartera de marcas de la Empresa estará a cargo de Jane Hertzmark Hudis, quien tendrán el nuevo cargo de vicepresidenta ejecutiva y directora de marcas, como subordinada directa de Stéphane. El nombramiento de Jane refleja su inquebrantable compromiso con el desarrollo de los valores únicos de cada marca, además de su demostrada capacidad de entender y conectarse con clientes globales y diversos. Ahora las marcas estarán organizadas por grupos de categorías, para fomentar prácticas recomendadas, desarticular silos, acelerar la llegada al mercado e impulsar un enfoque más orientado al cliente. Los grupos estarán a cargo de los siguientes líderes, que serán subordinados directos de Jane:

Justin Boxford seguirá como líder de Estée Lauder y AERIN Beauty.

seguirá como líder de Estée Lauder y AERIN Beauty. Sandra Main liderará el grupo de marcas de cosméticos, entre ella La Mer, Clinique, Origins, Dr.Jart+, Darphin y Lab Series.

liderará el grupo de marcas de cosméticos, entre ella La Mer, Clinique, Origins, Dr.Jart+, Darphin y Lab Series. A confirmar: El grupo de marcas de maquillaje, compuesto por M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox y GLAMGLOW, será supervisado por un líder que será designado próximamente.

El grupo de marcas de maquillaje, compuesto por M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox y GLAMGLOW, será supervisado por un líder que será designado próximamente. Jo Dancey liderará el grupo de marcas de fragancias de estilo de vida, con supervisión de Jo Malone London, KILIAN PARIS y Editions de Parfums Frédéric Malle.

liderará el grupo de marcas de fragancias de estilo de vida, con supervisión de Jo Malone London, KILIAN PARIS y Editions de Parfums Frédéric Malle. Guillaume Jesel seguirá liderando el grupo de marcas de costura, entre ellas TOM FORD y BALMAIN Beauty.

seguirá liderando el grupo de marcas de costura, entre ellas TOM FORD y BALMAIN Beauty. Shane Wolf seguirá liderando el grupo de marcas de cuidado del cabello, entre ellas AVEDA y Bumble and bumble.

Deborah Royer y Jesper Rasmussen seguirán liderando Le Labo y DECIEM, respectivamente, y serán subordinados directos de Stéphane.

CAMBIOS DE FUNCIONES

La Empresa también transformará radicalmente su enfoque hacia la innovación, con el objetivo de ofrecer innovaciones bien ejecutadas, de rápida llegada al mercado y alineadas con las últimas tendencias en las distintas subcategorías, ocasiones y beneficios de productos, y puntos de precio de alto crecimiento.

Como parte de esta iniciativa, anunciamos los siguientes cambios:

En la nueva función de vicepresidente ejecutivo y director de cadena de valor, Roberto Canevari asumirá el liderazgo de las organizaciones de packaging y diseño de la Empresa, además de conservar responsabilidades de cadena de suministro global, entre ellas fabricación global, cumplimiento, planificación, gestión de proveedores, calidad, medioambiente, salud y seguridad, y cadenas de valor de marcas y regiones.

asumirá el liderazgo de las organizaciones de packaging y diseño de la Empresa, además de conservar responsabilidades de cadena de suministro global, entre ellas fabricación global, cumplimiento, planificación, gestión de proveedores, calidad, medioambiente, salud y seguridad, y cadenas de valor de marcas y regiones. Carl Haney, vicepresidente ejecutivo de innovación global e investigación y desarrollo (I+D) tendrá una función evolucionara que se concentrará exclusivamente en impulsar la innovación de productos transformadores en cada faceta de la red de I+D de la Empresa, incluida la drástica reducción del tiempo que lleva ofrecer innovaciones a los consumidores.

La Empresa seguirá aprovechando sus alianzas externas en I+D y cadena de suministro para lograr mayores eficiencias, acceso a conocimientos especializados y una mejora general de su efectividad operativa.

Como se anunció anteriormente, tras la jubilación de Michael O’Hare, vicepresidente ejecutivo y director de recursos humanos, Michael Bowes fue nombrado vicepresidente ejecutivo y director de personal de The Estée Lauder Companies. En esta función, Michael se dedicará a impulsar y ampliar la cultura organizacional de clase mundial de la Empresa, además de ayudar a difundir la visión y los objetivos comerciales de la Empresa a través de iniciativas orientadas a las personas.

Además, hay trabajos en curso para incorporar nuevos talentos externos en funciones ejecutivas a fin de que la Empresa pueda prestar mejores servicios a sus consumidores globales en las áreas de tecnología, datos y análisis y marketing digital.

Los siguientes miembros del equipo ejecutivo continuarán en sus puestos:

Rashida La Lande, quien se incorporó a la Empresa en agosto de 2024 como vicepresidente ejecutiva y asesora legal general, seguirá supervisando las prácticas, las políticas y la estrategia legal de la Empresa a nivel global, además de conservar la responsabilidad de la Oficina de privacidad global y el Equipo de seguridad global.

Como vicepresidente ejecutivo y director financiero, Akhil Shrivastava, quien asumió su cargo en noviembre de 2024, seguirá liderando las organizaciones de finanzas globales, contabilidad, impuestos, tesoro, relaciones con los inversores y desarrollo de nuevos negocios de la Empresa.

Meridith Webster, vicepresidenta ejecutiva de comunicaciones y asuntos públicos globales, seguirá liderando las estrategias de comunicación y asuntos públicos de la Empresa, para impulsar y proteger sus intereses comerciales y reputación corporativa a nivel global.

En resumen, el equipo ejecutivo de Stéphane estará compuesto por los siguientes líderes:

Michael Bowes , vicepresidente ejecutivo y director de personal

, vicepresidente ejecutivo y director de personal Roberto Canevari , vicepresidente ejecutivo y director de cadena de valor

, vicepresidente ejecutivo y director de cadena de valor Amber English , presidenta de los sectores digital y en línea para el continente americano

, presidenta de los sectores digital y en línea para el continente americano Joy Fan , presidenta y directora ejecutiva para China

, presidenta y directora ejecutiva para China Nadine Graf , presidenta para Europa, Oriente Medio y África, Reino Unido e Irlanda, y mercados emergentes

, presidenta para Europa, Oriente Medio y África, Reino Unido e Irlanda, y mercados emergentes Matthew Growdon, presidente para la región de Asia-Pacífico y el sector minorista de viajes global

presidente para la región de Asia-Pacífico y el sector minorista de viajes global Carl Haney , vicepresidente ejecutivo de innovación global e investigación y desarrollo

, vicepresidente ejecutivo de innovación global e investigación y desarrollo Jane Hertzmark Hudis , vicepresidenta ejecutiva y directora de marcas

, vicepresidenta ejecutiva y directora de marcas Rashida La Lande , vicepresidenta ejecutiva y asesora legal general

, vicepresidenta ejecutiva y asesora legal general Akhil Shrivastava , vicepresidente ejecutivo y director financiero

, vicepresidente ejecutivo y director financiero Tara Simon , presidenta para el continente americano

, presidenta para el continente americano Meridith Webster , vicepresidenta ejecutiva de comunicaciones y asuntos públicos globales

, vicepresidenta ejecutiva de comunicaciones y asuntos públicos globales A confirmar: Director de marketing digital

A confirmar: Director de tecnología, datos y análisis

Sobre los cambios de liderazgo, Stéphane destacó: “Para lograr nuestros audaces objetivos de Beauty Reimagined, debemos estar organizados de manera efectiva y eficiente a fin de lograr al mayor impacto. Esta combinación de talentos internos y externos se traducirá en un conocimiento más profundo de nuestras marcas, negocios y patrimonios, además de panoramas revitalizados e innovadores. Esta nueva estructura organizacional mejorará la comunicación, la rendición de cuentas, la colaboración y el empoderamiento en cada nivel de la organización para ser más enérgicas y tomar medidas más rápidas. Tengo plena confianza en el nuevo equipo ejecutivo, y su nivel de colaboración, audacia y responsabilidad será inigualable. Como un solo equipo, no tengo dudas de que lograremos resultados sostenibles para todos nuestros accionistas”.

Nota de advertencia relacionada con las declaraciones prospectivas

Las afirmaciones incluidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas, en el marco del significado de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995. Entre estas declaraciones pueden encontrarse las relacionadas con la visión y las expectativas de la organización del nuevo liderazgo, además de las incluidas en las distintas citas. Aunque la Empresa considera que sus expectativas están basadas en supuestos razonables dentro de los límites de su conocimiento del negocio y sus operaciones, los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas de la Empresa. Algunos factores que pueden causar que los resultados reales difieran de las expectativas pueden ser la capacidad de implementar su estrategia con éxito, incluido el plan de crecimiento y recuperación de ingresos de la Empresa, la transición exitosa de su liderazgo y otros factores descritos en las presentaciones de la Empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su informe anual más reciente en el formulario 10-K. La Empresa no asume responsabilidad alguna de actualizar las declaraciones prospectivas realizadas en el presente o en otros documentos.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los líderes mundiales en fabricación, comercialización y venta de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello, además de administrador de importantes marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary, NIOD, y BALMAIN Beauty.

ELC-C



ELC-L



NYSE: EL

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los medios de comunicación:

Jill Marvin

jimarvin@estee.com

Relaciones con los inversores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com