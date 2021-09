Stem, Inc. Anuncia la Primera Planta de Energía Virtual de Sudamérica y Completa el Primer Proyecto de Almacenamiento Inteligente de Energía en Chile

El sistema de almacenamiento de energía de las instalaciones de fabricación ahora opera con el software Athena de Stem®

El proyecto es parte de una iniciativa conjunta con Copec

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Stem, Inc. (“Stem” o “la Compañía”) (NYSE: STEM), líder mundial en servicios de almacenamiento de energía impulsados ​​por inteligencia artificial (IA), y Copec, una de las compañías de energía más grandes de Centro y Sur América, anunció hoy el desarrollo de la primera planta de energía virtual (“virtual power plant”, VPP) de América del Sur, así como la finalización de su primer sistema inteligente de almacenamiento de energía en Chile. Las empresas trabajarán en conjunto con Chilquinta Energía S.A. (“Chilquinta”), una empresa local de servicios de suministro de energía.

En julio de 2020, Stem y Copec anunciaron una asociación para llevar las soluciones de almacenamiento inteligente de Stem a Sudamérica, lo que marca la entrada de la empresa en esta región. La sociedad completó recientemente su primer proyecto, una solución inteligente de almacenamiento de energía para una planta de fabricación de lubricantes propiedad de Copec en la Región de Valparaíso de Chile.

Además, Stem y Copec se han asociado con Chilquinta para establecer la primera VPP, una red de sitios de generación de energía descentralizados detrás-del-medidor (BTM), en toda Sudamérica. Para este proyecto, el software de almacenamiento de energía inteligente Athena de Stem® se ha personalizado para integrar puntos de datos del mercado de redes y servicios públicos que optimizan los activos de almacenamiento de energía en el mercado chileno. Esta asociación también implica una colaboración futura para llevar el almacenamiento inteligente de energía junto con las actividades comerciales mutuas en las infraestructuras de carga de vehículos eléctricos y el desarrollo de proyectos solares.

Athena de Stem permite que esta red de sitios de clientes comerciales e industriales (C&I) ofrezca soluciones de energía de respaldo y resiliencia al agregar y responder automáticamente a los picos en el uso de electricidad y aprovechar la energía almacenada para reducir los costos de electricidad de los clientes. Athena también asegura energía continua y operaciones consistentes para satisfacer las necesidades en tiempo real de la empresa de servicios públicos, demostrando la capacidad de despachar a todos los lugares cuando se necesita energía en la red. Stem combina esta información sobre el uso y distribución de la electricidad con los datos de pronóstico y el monitoreo de la generación renovable para que la empresa de servicios públicos pueda recurrir sin esfuerzo a la electricidad almacenada para una mayor estabilidad durante los momentos de máxima demanda. Athena recopila continuamente datos sobre el uso de la electricidad, lo que crea un círculo virtuoso de aprendizaje y conocimientos profundos para informar mejor su algoritmo impulsado por IA.

“El mercado de almacenamiento de energía en América del Sur representa una importante oportunidad de crecimiento para Stem y nuestro socio Copec”, dijo John Carrington, Director Ejecutivo de Stem. “Estamos orgullosos de haber completado nuestro primer proyecto bajo esta asociación: posicionar a Copec como un participante de la red inteligente mientras impulsa la reducción de costos de energía y mejora el perfil de sustentabilidad de sus instalaciones de producción. Al mismo tiempo, nuestra VPP está configurada para demostrar un valor tremendo para las empresas de servicios públicos en América del Sur que pueden aprovechar los sistemas de almacenamiento de energía distribuida para estabilizar la red, similar a lo que el software de almacenamiento de energía inteligente Athena de Stem® está haciendo en otras regiones en la actualidad. Estoy entusiasmado con nuestro futuro en América del Sur y los beneficios que brindaremos a las empresas, los servicios públicos y los clientes del servicio de energía.”

“Copec está enfocado en impulsar la innovación y la sustentabilidad en los segmentos de energía y movilidad”, agregó Mauricio de la Torre, Líder de Nuevas Energías en Copec. “A través de nuestra asociación con Stem, hemos comenzado a demostrar la rentabilidad de las inversiones de almacenamiento inteligente de energía y el tremendo potencial de Copec para ayudar a Chile a alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos.”

Chile se encuentra entre los mercados más favorables para la energía solar con una de las mayores irradiaciones solares y potencial de generación solar en el mundo. Chile ha anunciado en los últimos años que no construirá nuevas centrales eléctricas de carbón y se alineará con la Política Nacional de Energía 2050, un ambicioso conjunto de objetivos de cambio climático y eficiencia energética renovable, para los cuales Chile apunta al 70 % de energía renovable eléctrica para 2030 y neutralidad de carbono para 2050. Después de albergar la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en 2019, el país lidera América del Sur en estrategias de sostenibilidad. Se proyecta que Chile tendrá una oportunidad combinada de almacenamiento de energía cercana a 1 GWh durante la próxima década, según estimaciones de mercado de Copec y su subsidiaria, Terpel.

Acerca de Stem, Inc.

Stem, Inc. (NYSE: STEM) ofrece soluciones que abordan los desafíos del dinámico mercado energético actual. Al combinar soluciones avanzadas de almacenamiento de energía con Athena®, una plataforma de análisis impulsada por IA de primera clase, Stem permite a los clientes y socios optimizar el uso de energía al alternar automáticamente entre la energía de acumulación, la generación en el sitio y la energía de la red. Las soluciones de Stem ayudan a los clientes empresariales a beneficiarse de una infraestructura energética limpia y adaptable y a lograr una amplia variedad de objetivos, incluida la reducción de gastos, la resiliencia, la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad ambiental y corporativa. Stem también ofrece soporte completo para socios solares interesados ​​en agregar almacenamiento a proyectos solares independientes, comunitarios o comerciales, tanto detrás como delante del medidor. Para obtener más información, visite www.stem.com.

Acerca de COPEC

Copec es una de las empresas energéticas líderes en Centro y Sudamérica. Fue fundada en Chile en 1934 y hoy también está presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y República Dominicana (a través de Terpel) y en el sureste de Estados Unidos (a través de Mapco). Con una robusta red de más de 3000 estaciones de servicio y más de 1200 tiendas de conveniencia en el continente, la compañía también tiene presencia líder en sectores estratégicos de la industria que incluyen aviación, generación eléctrica, minería, pesca y transporte, entre otros. Siempre enfocada en el servicio al cliente y la innovación, Copec también está trabajando para liderar el cambio hacia una nueva era en movilidad, energía y conveniencia, fiel a su promesa de facilitar la vida en movimiento.

