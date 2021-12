Stem, Inc. adquiere Also Energy Holdings, Inc. líder mundial en software de gestión de activos solares

La adquisición combinará dos empresas de energías renovables centradas en el software que lideran la transición energética

Se espera que la transacción acelere los ingresos recurrentes de software de Stem y aumente sus márgenes

La adquisición enfatiza el enfoque de Stem en la expansión de su alcance global y la distribución de productos de software con elevado margen a los clientes del segmento “front-of-meter” y comerciales e industriales

Amplía los activos gestionados en 32,5 GW y la presencia internacional a más de 50 países

SAN FRANCISCO y BOULDER, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Stem, Inc. (“Stem” o “la empresa”) (NYSE: STEM), líder mundial en software y servicios de almacenamiento de energía basados en inteligencia artificial (IA), y Also Energy Holdings, Inc. (“AlsoEnergy”), líder mundial en software de gestión de activos solares, han anunciado hoy que ambas han llegado a un acuerdo definitivo por el que Stem adquirirá AlsoEnergy, en una transacción de acciones y efectivo.

Según las condiciones del acuerdo, Stem adquirirá, sobre una base de deuda cero, todas las acciones en circulación de AlsoEnergy por un precio de compra total de 695 millones de dólares, que consiste en aproximadamente el 75 % de la contraprestación total en efectivo y aproximadamente el 25% en acciones ordinarias de Stem.

Resumen de la adquisición

La transacción combinará las capacidades únicas de optimización del almacenamiento de Stem con el software de control y monitorización del rendimiento de los activos solares de AlsoEnergy, líder en el mercado, para ofrecer una atractiva solución integral para los proyectos de energías renovables. Además, Stem ofrecerá sus soluciones de almacenamiento inteligente de energía a los actuales clientes comerciales e industriales de AlsoEnergy, que por lo general tienen una conexión de almacenamiento limitada a sus activos solares en la actualidad. AlsoEnergy obtendrá una mayor visibilidad de los proyectos de energía solar y almacenamiento a través de la amplia red de clientes y socios de Stem.

Fundada en 2007, AlsoEnergy tiene su sede en Boulder (Colorado) y es líder mundial en soluciones de rendimiento, análisis, supervisión y control con 32,5 gigavatios (GW) de activos solares bajo gestión (AUM) en más de 50 países. AlsoEnergy contrata y presta servicio a múltiples partes interesadas en el ecosistema solar, como promotores, propietarios de activos, contratistas de operaciones y mantenimiento (O&M), clientes comerciales y empresas de servicios públicos. En los doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2020, AlsoEnergy generó aproximadamente 49 millones de dólares en ingresos y un margen bruto del 60 % en sus negocios de software, monitorización del borde de la red, controles y servicios. De los activos gestionados por AlsoEnergy, tanto en términos de emplazamiento como de capacidad, solo una cantidad mínima tiene actualmente almacenamiento de energía.

Comentarios de la dirección

John Carrington, CEO de Stem, ha señalado: “A través de esta transacción con beneficios inmediatos, la combinación de Stem y AlsoEnergy aportará la capacidad única de software, controles y análisis para acelerar la transición energética hacia un futuro renovable y descarbonizado. A medida que los sectores del almacenamiento de baterías y la energía solar sigan experimentando un enorme crecimiento global, los promotores, los propietarios de activos y las empresas de servicios públicos recurrirán cada vez más a nuestras capacidades de software combinadas para proporcionar una plataforma unificada de inteligencia energética que mejore el rendimiento de los proyectos. La empresa fusionada proporcionará una oferta de software impulsada por la IA que esperamos que simplifique la gestión de activos de nuestros clientes, impulse el rendimiento de sus proyectos y acelere nuestra propia trayectoria de crecimiento. Es importante destacar que se espera que esta adquisición sea inmediatamente acumulativa tanto en el margen bruto como en el EBITDA antes de realizar cualquier sinergia comercial, que creemos que es significativa y atractiva. Esta adquisición subraya nuestro objetivo de ampliar el alcance global de Stem y ofrecer a nuestros clientes productos de software de alto margen y líderes en el mercado”.

Robert Schaefer, consejero delegado de AlsoEnergy, ha comentado: “La combinación de nuestro negocio con Stem desbloqueará un enorme valor para los clientes, que se centran cada vez más en la integración de activos solares y de almacenamiento de energía para optimizar el rendimiento financiero. El software, el acceso a los datos y las capacidades técnicas de nuestras empresas combinadas aportarán el siguiente nivel de control y optimización a las ofertas de monitorización líderes de AlsoEnergy, creando un proveedor de servicios de software único en todo el sector de la energía solar y el almacenamiento. Estamos encantados de unirnos al equipo de Stem y, juntos, creemos que nuestra oferta combinada de software se convertirá en un elemento fundamental para crear el futuro de la red eléctrica”.

Aspectos estratégicos y financieros destacados

Innovación y valor para el cliente : Permitirá a los clientes crear y maximizar más rápidamente el valor de los proyectos con la empresa combinada suministrando controles de vanguardia y una solución de software como servicio (SaaS). Se espera que los clientes se beneficien de una visión única y cohesionada para gestionar y optimizar sus activos renovables y de almacenamiento.

: Permitirá a los clientes crear y maximizar más rápidamente el valor de los proyectos con la empresa combinada suministrando controles de vanguardia y una solución de software como servicio (SaaS). Se espera que los clientes se beneficien de una visión única y cohesionada para gestionar y optimizar sus activos renovables y de almacenamiento. Evolución del SaaS : Acelerará aún más los ingresos en aumento y recurrentes de Stem y la contribución al margen del software mediante la incorporación de las ofertas de SaaS de AlsoEnergy. Stem aportará su enfoque único, basado en la IA, al software de AlsoEnergy para aumentar la eficiencia de los clientes.

: Acelerará aún más los ingresos en aumento y recurrentes de Stem y la contribución al margen del software mediante la incorporación de las ofertas de SaaS de AlsoEnergy. Stem aportará su enfoque único, basado en la IA, al software de AlsoEnergy para aumentar la eficiencia de los clientes. Expansión del mercado: Proporcionará importantes oportunidades de venta cruzada y aprovechará la amplia base de clientes de cada plataforma. Actualmente, sólo el 30 % de los clientes de AlsoEnergy son clientes de Stem, lo que refleja importantes oportunidades de crecimiento integradas.

Proporcionará importantes oportunidades de venta cruzada y aprovechará la amplia base de clientes de cada plataforma. Actualmente, sólo el 30 % de los clientes de AlsoEnergy son clientes de Stem, lo que refleja importantes oportunidades de crecimiento integradas. Un rico conjunto de datos: Aprovechará un rico conjunto de datos del historial de operaciones de energía solar y de almacenamiento. A través de la mejor plataforma de análisis basada en IA de Stem, Athena®, y la plataforma PowerTrack de AlsoEnergy, se espera que la empresa combinada mejore el desarrollo y el rendimiento del software en el futuro, al tiempo que aumenta la diferenciación competitiva de la empresa combinada.

Aprovechará un rico conjunto de datos del historial de operaciones de energía solar y de almacenamiento. A través de la mejor plataforma de análisis basada en IA de Stem, Athena®, y la plataforma PowerTrack de AlsoEnergy, se espera que la empresa combinada mejore el desarrollo y el rendimiento del software en el futuro, al tiempo que aumenta la diferenciación competitiva de la empresa combinada. Amplia base de clientes internacionales: Ampliará la presencia geográfica de la empresa combinada a más de 50 países. AlsoEnergy cuenta con una sólida base de clientes empresariales, desarrolladores y empresas de servicios públicos para complementar los socios y clientes actuales de Stem.

Detalles de la transacción

El número de acciones emitidas para la parte accionarial de la contraprestación de la transacción se basará en la media simple del precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Stem en cada día de negociación en diciembre de 2021. La parte en efectivo de la contraprestación de la transacción, que está sujeta a los ajustes habituales del capital circulante, se abonará en su totalidad con el efectivo existente en el balance de Stem.

La parte accionarial de la contraprestación se emitirá en virtud de la exención de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, prevista en la Sección 4(a)(2) de la misma, y estará sujeta a un periodo de bloqueo mínimo de seis meses.

La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones habituales de cierre. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022.

Nomura Greentech fue asesor financiero de Stem y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuó como asesor legal de Stem. William Blair fue asesor financiero de AlsoEnergy y Goodmans LLP actuó como asesor legal de AlsoEnergy.

Información sobre la rueda de prensa de la dirección

Stem celebrará una rueda de prensa para comentar esta operación el jueves 16 de diciembre de 2021, a las 14:30 (hora peninsular española). Se puede acceder a la rueda de prensa por Internet en directo en la página de Eventos y Presentaciones de la sección de Relaciones con los Inversores del sitio web de la compañía en https://investors.stem.com/events-and-presentations. También se puede acceder a la rueda de prensa en directo por teléfono marcando el número (877) 705-6003, o para quienes llamen desde el extranjero, marcando el número (201) 493-6725 y haciendo referencia a Stem. Poco después de la rueda de prensa estará disponible una grabación de la misma a la que se podrá acceder marcando el número (844) 512-2921 o, en el caso de las llamadas internacionales, marcando el número (412) 317-6671. El código de acceso para la grabación es 13725741. El archivo de la retransmisión estará disponible en la página web de la empresa, https://investors.stem.com/overview hasta un mes después de la celebración de la rueda de prensa.

Acerca de Stem, Inc.

Stem, Inc. (NYSE: STEM) ofrece soluciones que abordan los desafíos del dinámico mercado energético actual. Al combinar soluciones avanzadas de almacenamiento de energía con Athena®, una plataforma de análisis impulsada por IA de primera clase, Stem permite a los clientes y socios optimizar el uso de energía al alternar automáticamente entre la energía de acumulación, la generación en el sitio y la energía de la red. Las soluciones de Stem ayudan a los clientes empresariales a beneficiarse de una infraestructura energética limpia y adaptable y a lograr una amplia variedad de objetivos, incluida la reducción de gastos, la resiliencia, la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad ambiental y corporativa. Stem también ofrece soporte completo para socios solares interesados ​​en agregar almacenamiento a proyectos solares independientes, comunitarios o comerciales, tanto detrás como delante del medidor. Para obtener más información, visite www.stem.com.

Acerca de AlsoEnergy

AlsoEnergy ofrece soluciones completas y avanzadas para el control, la supervisión y la gestión de activos solares fotovoltaicos y de almacenamiento. Esto incluye sistemas integrados de software y hardware para DAS (sistema de adquisición de datos), SCADA (supervisión, control y adquisición de datos) y control de centrales eléctricas, junto con servicios que cubren el ciclo de vida de los proyectos, desde el diseño y la ingeniería del sistema hasta la instalación, la puesta en marcha y la asistencia. AlsoEnergy ofrece soluciones tecnológicas para más de 30GW de producción en más de 50 países de todo el mundo, proporcionando experiencia regional en todos los mercados mundiales mediante oficinas de ventas y servicios en Alemania, Japón y la India, junto con la sede central en Estados Unidos. Para más información, visite www.alsoenergy.com.

Declaración de advertencia en relación con las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas» al amparo de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, con sus enmiendas. Las opiniones, previsiones, proyecciones, el calendario previsto para completar la transacción propuesta, los beneficios y las sinergias de la transacción propuesta, las oportunidades futuras para la empresa y los productos combinados, los resultados financieros futuros y cualquier otra declaración relativa a las expectativas futuras, las creencias, los planes, los objetivos, las condiciones financieras, las suposiciones o los acontecimientos o resultados futuros que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores. Stem no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, entre los que se encuentran, el cumplimiento de las condiciones de cierre de la transacción; el momento para consumar la transacción propuesta; el riesgo de que no ocurra la transacción contemplada; efectos negativos de la tramitación de la transacción; no retener a los directivos y empleados clave de AlsoEnergy y sus filiales; problemas o retrasos en la integración exitosa de las operaciones de AlsoEnergy con las de la Compañía, incluyendo el incurrir o experimentar costes, retrasos o dificultades no previstos, lo que podría dar lugar a demandas adicionales en los recursos, sistemas, procedimientos y controles de la empresa, a la interrupción de su actividad en curso y a la desviación de la atención de la dirección de otras preocupaciones empresariales; dificultades o retrasos en la transición exitosa de los sistemas de tecnología de la información de AlsoEnergy a los de la Compañía, así como riesgos asociados con otra integración o transición de las operaciones, sistemas y personal de AlsoEnergy; el fracaso o la incapacidad de aplicar las estrategias de crecimiento en el momento oportuno; las reacciones desfavorables a la transacción contemplada por parte de los clientes, competidores, proveedores o empleados; la posibilidad de que ciertas suposiciones con respecto al negocio de AlsoEnergy o a las transacciones contempladas puedan resultar inexactas; y otros factores de riesgo que se discuten en el más reciente 10-K de Stem, así como en sus otros archivos con la SEC, que están disponibles en el sitio web de la SEC.(http://www.sec.gov). Si uno o más de estos u otros riesgos o incertidumbres se materializan (o cambian las consecuencias de dicho desarrollo) o si nuestros supuestos subyacentes resultan ser incorrectos, los resultados reales pueden variar de manera material a los reflejados en nuestras declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y Stem no asume ninguna obligación ni intención de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquiera otra índole.

Datos del sector y el mercado

En este comunicado, Stem se basa y hace referencia a cierta información y estadísticas obtenidas de fuentes de terceros que considera fiables, incluidos los informes de empresas de investigación de mercado. La Compañía no ha verificado de forma independiente la exactitud o integridad de dicha información de terceros. Este comunicado puede contener marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales y derechos de autor de otras empresas, que son propiedad de sus respectivos dueños.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de prensa de Stem

Cory Ziskind, ICR



stemPR@icrinc.com

Contacto para inversores de Stem

Ted Durbin, Stem



Marc Silverberg, ICR



IR@stem.com