Starr nombra director financiero a Peter Hirs, sucesor de Howard Smith

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Starr anunció que Peter Hirs ha sido nombrado director financiero de la empresa, con efecto a partir del 13 de enero, sucediendo a Howard I. Smith, que se jubila tras más de 40 años en Starr y entidades relacionadas.









Hirs aporta a Starr una importante experiencia en finanzas y seguros, luego de haber pasado los últimos 20 años en una aseguradora global, donde dirigió equipos financieros regionales en todo el mundo y lideró actividades de fusiones y adquisiciones. En su nuevo puesto, Hirs supervisará las operaciones financieras globales de la organización. Trabaja en la sede central de Starr en Nueva York.

Smith había dirigido las operaciones financieras de Starr desde 2005, cuando Maurice R. "Hank" Greenberg, presidente emérito de Starr, restableció Starr como una organización independiente de inversión y seguros, y trabajó estrechamente con Hank antes de eso, uniéndose a él por primera vez en 1984.

"Peter será un socio fundamental en la consecución de nuestras ambiciones globales", declaró Jeff Greenberg, presidente y co-ceo de Starr. "Además de su excelente experiencia en finanzas, demostró que está alineado con nuestra cultura y valores. Agradecemos a Howie sus numerosas contribuciones y damos la bienvenida a Peter a Starr".

Acerca de Starr

Starr es el nombre comercial de las compañías de seguros y de asistencia en viaje y de las filiales de Starr International Company, Inc. y de las actividades de inversión de C. V. Starr & Co., Inc. y sus filiales. Starr es una organización líder en seguros e inversiones con presencia en seis continentes; a través de sus compañías de seguros operativas, Starr ofrece productos de seguros patrimoniales, de accidentes y de salud, así como una gama de coberturas especializadas que incluyen seguros de aviación, marítimos, de energía y de exceso de siniestros. Las filiales de Starr domiciliadas en EE. UU., Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Singapur, Suiza y el Reino Unido tienen una calificación "A" (Excelente) de A.M. Best. El sindicato Lloyd's de Starr tiene una calificación de "A+" (Fuerte) de Standard & Poor's.

Visítenos en starrcompanies.com o síganos en LinkedIn y X.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Charlie Armstrong

Vicepresidente, Marketing

charlie.armstrong@starrcompanies.com, 646.758.8308