Starr Insurance condena las atrocidades cometidas contra Israel

“Starr Insurance condena absolutamente las brutales atrocidades perpetradas por Hamás el sábado 7 de octubre de 2023 contra israelíes inocentes y la toma de rehenes que continúan en cautiverio.

“A lo largo de más de un siglo de historia en la gestión de riesgos globales, por desgracia hemos sido testigos de violencia desmedida, pero rara vez con tanto desprecio por la santidad de la vida humana. Debemos ser realistas ante tanta maldad y no confundir las acciones de Hamás con las legítimas aspiraciones de libertad de grupos civilizados. Son un crimen contra la humanidad.

“Starr apoya al Estado de Israel en el ejercicio de su derecho y su deber de proteger a sus ciudadanos, como también apoyamos a los pueblos de todo Medio Oriente que buscan libertad y oportunidades sin violencia, intolerancia y desprecio por la dignidad humana.”

Acerca de Starr Insurance

Starr Insurance (o Starr) es un nombre comercial para las aseguradoras y empresas de asistencia en viaje y filiales de Starr International Company, Inc. y para el negocio de inversión de C.V. Starr & Co., Inc. y sus filiales. Starr es una organización líder en seguros e inversiones que opera en seis continentes. A través de sus aseguradoras, Starr ofrece productos de seguros patrimoniales, de accidentes y de salud, así como una amplia gama de coberturas especializadas, como seguros para la aviación, marítimos, energéticos y de excedentes de siniestros. Las filiales de Starr domiciliadas en EE. UU., Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Singapur, Suiza y el Reino Unido ostentan una calificación «A» (Excelente) de A.M. Best. Por otra parte, el sindicato Lloyd’s de Starr tiene una calificación «A+» (Fuerte) de Standard & Poor’s.

Visítenos en www.starrcompanies.com o síganos en LinkedIn y Twitter.

