Starr Insurance Companies se expande en Tailandia

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Starr Insurance Companies (Starr) anunció un acuerdo con FPG Insurance Holdings Limited (HK) (FPG) y partes interesadas locales de Tailandia para la compra de FPG Insurance Public Company Limited (FPG Thailand), una empresa tailandesa de seguros distintos a los de vida, junto a las partes locales de Tailandia.

La inversión de Starr se realizará a través de su empresa aseguradora de Bermuda, Starr Insurance & Reinsurance Limited. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022, sujeta a ciertas condiciones ordinarias de cierre, incluyendo todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

“Tailandia es un mercado de seguros importante que está creciendo rápidamente, una de las piedras angulares de la economía del Sudeste Asiático”, señaló Maurice R. Greenberg, presidente y director ejecutivo de Starr. “Asia es importante para Starr tanto en el aspecto comercial como cultural, dado que nuestras raíces se remontan a más de 100 años atrás, cuando esta empresa de propiedad estadounidense se fundó en Shanghái. Esperamos satisfacer las necesidades de las empresas y los consumidores locales de Tailandia a través de esta nueva capacidad de seguros”.

David Zuellig, presidente regional de FPG, señaló: “Esta transacción refleja la presencia de nuestras filiales y es fruto de un arduo trabajo, persistencia y determinación del equipo de FPG en Tailandia, a pesar de las condiciones adversas del mercado. El equipo está motivado y listo para trabajar con Starr para llevar a la empresa al próximo nivel”.

Starr espera fortalecer la oferta de productos a nivel local con productos personalizados de seguros comerciales y salud y accidentes (A&H), además de planes para maximizar aún más su crecimiento con la contratación y el desarrollo de talentos locales en el campo de los seguros. Anteriormente, Starr apoyó el mercado de seguros tailandés principalmente a través de su provisión de productos de reaseguro, incluyendo riesgos técnicos, siniestros, marítimos y productos A&H.

Gerard Pennefather de Huntington, asesores estratégicos de FPG, señaló: “Es un resultado fantástico tanto para Starr como para FPG. Creemos que Starr es el hogar ideal para que FPG Thailand pueda desarrollarse a escala y ampliar sus capacidades y distribución, a la vez que aporta innovaciones en el mercado”.

Según un informe reciente por la agencia de calificación AM Best, en 2021, se estimó que el mercado de seguros distintos a los de vida de Tailandia fue de THB 253 mil millones (USD8300 millones) en términos de primas directas suscripta.

Se espera que las oficinas centrales operativas permanezcan en Bangkok.

Acerca de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (o Starr) es el nombre comercial de las empresas operadoras de asistencia en viajes y seguros, y filiales, de Starr International Company, Inc. y para el negocio de inversión de C.V. Starr & Co., Inc. y sus filiales. Starr es una organización líder en seguros e inversiones con presencia en seis continentes. A través de sus empresas operadoras de seguros, Starr ofrece productos de seguros de salud y accidentes, siniestros y bienes inmuebles, así como una gama de coberturas especiales para seguros de aviación, marinos, energía y exceso de siniestralidad. Las filiales de la compañía de seguros Starr con sede en EE. UU., Bermudas, China, Hong Kong, Singapur, Reino Unido y Malta tienen todas las calificaciones “A” (Excelente) de A.M. Best. El consorcio Lloyd de Starr tiene una calificación “A+” (fuerte) de Standard & Poor’s.

Acerca de FPG Insurance Group

Fundado hace más de medio siglo, FPG Insurance Group es un grupo asegurador no de vida con sede en la ASEA.

Acerca de Huntington

Huntington, junto a sus empresas asociadas, es un grupo integrado de capital privado y capital/de asesoría estratégica enfocado en el (re)aseguro, con sede en Singapur and Turquía.

