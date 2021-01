Starlink es aprobado en el Reino Unido, usuarios reportan conexiones de hasta 85mbps en zonas rurales

El Reino Unido ha dado la autorización para que el servicio de internet satelital, Starlink comience a funcionar en su territorio, usuarios británicos ya han comenzado a recibir su kit para la prueba beta de Starlink propiedad del multimillonario, Elon Musk, también dueño de Tesla y SpaceX.

La agencia reguladora de las comunicaciones en el país europeo, Ofcom, dio luz verde para que SpaceX lance Starlink en noviembre, informó un portavoz del regulador a Business Insider.

Starlink se ejecutó en Estados Unidos a finales de 2020. Dicha autorización permite que el proveedor de internet compita con otros proveedores como BT Group y otras compañías tradicionales de internet satelital como OneWeb, empresa que fue rescatada por el gobierno y la firma de telecomunicaciones india Bharti Global en noviembre del año pasado.

Los usuarios que se inscribieron para la prueba “Better Than Nothing Betta” (Mejor que nada Beta), de la compañía SpaceX ya han recibido su kit de Starlink, cuyo precio ronda los 600 dólares por adelantado y unos 120 dólares por subscripción mensual.

Uno de los usuarios de Starlink, Phillip Hall de la zona rural del Devon, al suroeste de Inglaterra, contó como el pasado viernes recibió su kit Starlink para conectarse con los satélites.

Hall aseguró que con el internet de la compañía que utilizaba anteriormente obtenía velocidades de descarga de solo 0,5 megabits por segundo mientras que con el servicio proporcionado por Starlink tenía un promedio de 85 Mbps. ‘En una hora realizamos un cuestionario de Zoom con los nietos, fue maravilloso’, precisó.

SpaceX a través de un correo electrónico a los subscriptores dijo que en la prueba beta ellos podrían esperar recibir velocidades de 50 hasta Mbps. Usuarios en EEUU han asegurado que obtienen velocidades de descarga de hasta más de 210 Mbps.

Por medio de Starlink, el multimillonario, Elon Musk planea ofrecer internet de banda ancha ultrarrápida en todo el planeta, envolviendo la Tierra con hasta 42,000 satélites. Por el momento la compañía ha logrado poner en órbita al menos 830 satélites.