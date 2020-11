Starburst anuncia Datanova, una conferencia virtual con Bill Nye como orador principal

El 9 y 10 de febrero de 2021, Starburst reunirá a profesionales de datos para que compartan sus prácticas recomendadas en ciencias de datos, herramientas de análisis, ingeniería de datos y mucho más

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Starburst anunció hoy que organizará una conferencia virtual de dos días llamada Datanova orientada a que equipos de datos de todo el mundo cuenten con las herramientas para aprovechar al máximo sus datos. Programada para el 9 y de febrero de 2021, la conferencia inaugural contará con Bill Nye, estrella de televisión y científico reconocido a nivel internacional, como orador principal.

Además de sus aclamados programas televisivos, como Bill Nye the Science Guy y Bill Nye Saves the World, que se suman a sus tres best-sellers, Bill Nye es director ejecutivo de The Planetary Society, cuya misión es empoderar a los ciudadanos del mundo para generar avances en la exploración y la ciencia espacial.

Entre otros oradores de relieve se encuentran Justin Borgman, cofundador y director ejecutivo de Starburst, quien hará una presentación junto con Google Cloud dedicada a cómo “Impulsar más rápidamente la transformación digital con X Analytics”, y Dave McCrory, vicepresidente de crecimiento y director global de panorama y análisis de Digital Reality. Dave es quien originalmente acuñó el concepto de “gravedad de datos” hace diez años, y estará a cargo de la charla “Pasado y presente de la gravedad de datos”.

“Datanova hará hincapié en algunos de los aspectos más desafiantes de la administración de datos a escala, especialmente durante estos momentos únicos”, señaló Borgman. “Estamos creando contenidos adaptados a todos los integrantes del equipo de datos, desde líderes, estrategas y arquitectos hasta ingenieros de datos y consumidores de datos. Y lo realmente especial es que todas las opciones son bienvenidas. No importa si los datos están almacenados en un almacén de datos o un lago de datos tradicional, si están en las instalaciones, son híbridos o están 100 % en la nube: nuestro contenido ayudará a que todos aprendan de qué manera acelerar el proceso de toma de decisiones en función de todos los datos de la organización”.

Datanova está abierto para todos los profesionales de datos que estén interesados en liberar el valor de todos sus datos. La inscripción se abre hoy mismo y tiene un límite de 5000 participantes. Acceda a más información e inscríbase hoy mismo.

Acerca de Starburst

Starburst libera el valor de los datos facilitando un acceso fácil y seguro a ellos desde cualquier lugar. Starburst realiza consultas de datos en cualquier base de datos para que las organizaciones tengan datos procesables de forma instantánea. Con Starburst, los equipos pueden reducir el coste total de sus inversiones en infraestructura y herramientas de análisis, evitar la exclusividad de proveedores y utilizar las herramientas que mejor funcionen para su negocio.

