Starbucks es demandada por discriminación hacia clientes intolerantes a la lactosa

La famosa cadena de cafeterías Starbucks es acusada de discriminación hacia clientes con intolerancia a la lactosa, al cobrarles un extra por opciones de leche no láctea.

Tres residentes de California, Maria Bolliger, Dawn Miller y Shunda Smith, han presentado una demanda colectiva por 5 millones de dólares contra la compañía, argumentando violaciones a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Civiles de Unruh.

Según informó Fox Business, las demandantes representan a una considerable cantidad de estadounidenses afectados y sostienen que la práctica de Starbucks de imponer un cargo extra por sustitutos de la leche viola sus derechos fundamentales.

La demanda, presentada en un tribunal federal de California, resalta el cargo adicional de entre 50 y 80 centavos de dólar que Starbucks aplica a los pedidos que sustituyen la leche entera o al 2% por alternativas no lácteas como la soja, coco, almendra o avena. Este recargo es uniforme para todas las alternativas no lácteas, sin tener en cuenta los diferentes costos de los productos.

“Starbucks ha creado un menú de precios más altos dirigido a clientes que no pueden ingerir leche”, indica la demanda. Además, se señala que el precio promedio de una bebida de café en Starbucks en 2023 era de $3.25, y el recargo por los productos no lácteos podría representar hasta el 40% del precio promedio de la bebida.

Business Insider detalló que la demanda también acusa a Starbucks de obtener más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos a partir de esta práctica, que consideran “discriminatoria e ilegal”.

Los abogados de los demandantes sostienen que Starbucks está tomando la decisión deliberada de ofrecer opciones de leche de avena y almendra, pero no las ofrece de manera gratuita a los clientes que no pueden consumir leche convencional debido a problemas de salud.

“Para estas personas, no se trata de una opción, ya que no pueden consumir leche convencional. Cobrar un cargo adicional constituye discriminación hacia ellos”, señaló Keith Gibson, uno de los abogados que representa a los demandantes.

Asimismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca que la ADA requiere que las empresas realicen ajustes razonables en sus políticas para adaptarse a las necesidades de los clientes con discapacidades.

Ante las acusaciones, un representante de Starbucks declaró a Fox News Digital que no podían hacer comentarios sobre procesos legales en curso. No obstante, aclararon que en las tiendas de Starbucks en Estados Unidos se proporcionan hasta 118 mililitros de leche no láctea sin cargo adicional en bebidas de café o té, ya sea caliente o helado, cold brew y americano.

Además, los miembros de Starbucks Rewards pueden canjear 25 estrellas para sustituir la leche no láctea en cualquier bebida donde no sea parte de la receta estándar.

Este caso, que sigue a una demanda similar presentada anteriormente en Florida, busca no solo una compensación financiera, sino también instar a la compañía a reconsiderar sus prácticas de cobro para ofrecer un trato equitativo a todas las personas, independientemente de sus restricciones alimenticias.