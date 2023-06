Starbucks es condenado a pagar $ 25,6 millones a empleada por discriminación racial

Un jurado en Nueva Jersey ha fallado a favor de Shannon Phillips, exdirectora regional de Starbucks, quien demandó a la empresa por su despido injustificado alegando discriminación racial.

Phillips, quien trabajó para Starbucks durante aproximadamente 13 años y dirigió una región de tiendas, fue despedida luego del arresto de dos hombres negros en una sucursal de Starbucks en Filadelfia en abril de 2018.

El jurado emitió un veredicto unánime concediendo a Phillips US$ 25,6 millones en compensación, de los cuales US$ 25 millones corresponden a daños punitivos y US$ 600.000 a daños compensatorios, confirmó Console Mattiacci Law, el bufete legal que representó a Phillips.

Sin embargo, Starbucks ha expresado su decepción por la decisión y está evaluando los pasos a seguir, según Jaci Anderson, portavoz de la empresa.

Según los hechos, en 2018, se le solicitó a dos hombres abandonar una cafetería de Starbucks después de que se sentaran en una mesa sin realizar ninguna compra. Estos hombres se negaron a retirarse argumentando que estaban esperando a un socio de negocios, lo cual condujo a que un gerente llamara a la policía y fueran escoltados fuera del establecimiento esposados.

“Starbucks tomó medidas para castigar a los empleados blancos que no estuvieron involucrados en los arrestos, pero que trabajaban en la ciudad de Filadelfia y sus alrededores, con el fin de convencer a la comunidad de que habían respondido adecuadamente al incidente”, se estipuló en la demanda.

Phillips, quien en aquel momento supervisaba áreas que incluían Filadelfia, afirmó que Starbucks le ordenó poner a un empleado blanco en baja administrativa como parte de estos esfuerzos, alegando una supuesta conducta discriminatoria que Phillips sabía que era falsa. Después de que Phillips intentará defender al empleado, la empresa la despidió.

Por lo que, el motivo del despido, según la denuncia, fue que “‘la situación no es recuperable'”. La demanda argumentaba que esto era “un pretexto para la discriminación racial”, y añadía que la “raza de Phillips fue un factor motivador y/o determinante en el trato discriminatorio por parte de Starbucks”.

Después de los arrestos, Starbucks implementó varias medidas para intentar remediar la situación. En ese momento, el CEO de la compañía, Kevin Johnson, se disculpó públicamente calificando el incidente como “reprobable” y prometió realizar los cambios necesarios para evitar que algo similar volviera a ocurrir.