SS&C Technologies adquirirá Curo Fund Services

La adquisición permitirá que crezca el negocio de administración de fondos de SS&C en Sudáfrica





WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunció hoy la adquisición de Curo Fund Services, proveedor líder sudafricano de soluciones de administración de fondos, de una empresa conjunta entre Sanlam y Old Mutual. La transacción está sujeta a la aprobación de la Competition Commission de Sudáfrica. Los términos del acuerdo no se han revelado.

Curo Fund Services administra más de R3 billones (USD 170.400 millones) en activos y servicios para Sanlam, Old Mutual y clientes institucionales externos. Cerca de 300 empleados se incorporarán a SS&C en Ciudad del Cabo tras el cierre de la transacción. Curo Fund Services ya utiliza varias de las tecnologías de contabilidad de fondos y gestión de activos de SS&C.

La transacción no afectará los acuerdos actuales de administración de clientes de Curo. La escala global y la experiencia de SS&C permitirán ofrecer soluciones optimizadas y una mejor prestación de servicios. Todas las partes se comprometen a garantizar una transición sin problemas.

“Curo aporta relaciones profundas con los clientes y un historial de servicio comprobado”, dijo Bill Stone, presidente y CEO de SS&C. “Juntos, brindaremos mayor eficiencia, información basada en datos y servicios integrados para las aseguradoras, los gestores de activos y los inversores institucionales de la región”.

Curo, propiedad independiente de SS&C, se unirá al grupo Global Investor & Distribution Solutions (GIDS), a cargo de Nick Wright. Esta independencia brinda a los clientes sudafricanos acceso a un proveedor de tecnología y servicios de alcance global, ofreciendo mayor neutralidad, innovación y flexibilidad. Gracias a la experiencia en automatización, datos y operaciones de SS&C, Curo está posicionada para expandir su oferta de administración de fondos, aumentar su cuota de mercado y acelerar su crecimiento en Sudáfrica y el continente africano.

“Es un orgullo para nosotros unirnos a la familia SS&C”, comentó Lionel Vice, CEO de Curo Fund Services. “Esta alianza nos permite acelerar nuestra innovación y ofrecer un conjunto de soluciones más sólido e integral a nuestros clientes, a la vez que impulsamos el crecimiento de nuestro negocio. La experiencia global de SS&C, su compromiso con la excelencia en el servicio y su enfoque en el desarrollo del mercado local se alinean firmemente con el propósito y la visión de Curo”.

Acerca de Curo

Curo Fund Services es un administrador de fondos con sede en Sudáfrica que gestiona más de R3 billones en activos para una amplia gama de clientes del sector financiero. Con amplia experiencia en el sector y una sólida trayectoria operativa, Curo ofrece a gestores de activos, plataformas de inversión e inversores institucionales servicios integrales de contabilidad de fondos, administración de inversores e informes regulatorios.

Acerca de SS&C Technologies

SS&C es un proveedor global de servicios y software para los sectores de servicios financieros y de salud. Fundada en 1986, SS&C tiene su sede en Windsor, Connecticut, y oficinas en todo el mundo. Más de 22.000 organizaciones de servicios financieros y de salud, desde las empresas más grandes del mundo hasta pymes, confían en SS&C por su experiencia, escala y tecnología.

Puede obtenerse más información sobre SS&C (Nasdaq: SSNC) en www.ssctech.com.

Siga a SS&C en X, LinkedIn y Facebook.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para obtener más información:

Brian Schell



Director financiero



SS&C Technologies



Tel: +1-816-642-0915



Correo electrónico: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone



Relaciones con Inversores



SS&C Technologies



Tel: +1-212-367-4705



Correo electrónico: InvestorRelations@sscinc.com

Prensa



Sam Gentile



Tel: +1-646-818-9195



Correo electrónico: pro-SSC@prosek.com