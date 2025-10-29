SS&C presenta agentes de IA para simplificar las operaciones de servicios financieros y la atención médica

Con los agentes de IA preconfigurados y probados de un líder en gobierno corporativo responsable de la IA, American Life & Security Corp., uno de los primeros en adoptarlos, podrá optimizar sus operaciones de crédito privado





WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunció hoy el lanzamiento de su catálogo de agentes de IA diseñados para las empresas de servicios financieros y médicos. Los agentes de IA se centran en los resultados y su objetivo es simplificar las operaciones complejas, por ejemplo, el procesamiento de los créditos y la validación de contratos. Estos agentes, que se ofrecen como un servicio gestionado, ayudan a las organizaciones a superar la escasez de talento y los cuellos de botella operativos de forma segura y a gran escala.

Uno de los primeros clientes en evaluar un agente de IA es American Life, una aseguradora en plena expansión, especializada en rentas vitalicias y jubilaciones con sede en Lincoln, Nebraska. La empresa está aprovechando y evaluando el agente Credit Agreement Document Agent para optimizar el procesamiento en sus operaciones de crédito privado. El agente de IA revisa y actualiza continuamente los documentos extensos de un préstamo, lo que reduce el tiempo y los errores asociados a la revisión manual. Gracias a esta tecnología, SS&C observó una reducción significativa de los plazos de procesamiento de los créditos dentro de las operaciones internas.

"La oferta de agentes de IA de SS&C se destacó por la facilidad de la implementación dentro de las propias operaciones de la empresa", señaló Georgette Nicholas, directora ejecutiva de American Life. "La capacidad de actualizar los acuerdos de crédito casi en tiempo real será transformadora, ya que le permitirá a nuestro equipo centrarse en los trabajos de mayor valor en lugar de tener que ocuparse del mantenimiento manual. Esta adopción consolida nuestro compromiso con el avance de la innovación en el sector de las rentas vitalicias y las jubilaciones".

Con SS&C AI Gateway, la plataforma de gobierno corporativo de IA de nivel empresarial de la compañía, cada agente se desarrolla, prueba e instala dentro de las propias operaciones de SS&C antes de ser lanzado a los clientes, lo que garantiza un rendimiento probado, el cumplimiento normativo y un retorno de la inversión medible.

"La automatización inteligente y la IA han facilitado la transformación de nuestra organización, al introducir nuevos niveles de crecimiento empresarial y de ingresos a gran velocidad y escala", señaló Rob Stone, director general de Automatización Inteligente y Análisis de SS&C. "Siendo el Customer Zero, comprendimos la necesidad de tener soluciones específicas probadas y respaldadas por una sólida gobernanza y un soporte experimentado. Con esta oferta, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes aprovechar el valor de la IA agencial de forma segura y rápida".

SS&C AI Gateway brinda acceso seguro, auditable y conforme a la normativa a los grandes modelos de lenguaje (LLM). Esta pasarela emplea barreras de seguridad en tiempo real para garantizar una seguridad de avanzada y protección contra la pérdida de datos, supervisión de riesgos en tiempo real y explicabilidad de las acciones. SS&C ofrece una gama de opciones de implementación, en particular, el alojamiento de los agentes de IA y la pasarela de IA en una infraestructura de GPU de propiedad privada en centros de datos que cumplen con la normativa ISO, lo que garantiza la custodia total de los datos de los clientes.

Además, SS&C presta servicios de agentes para las soluciones de agentes de IA personalizadas a la medida de los requisitos específicos de cada cliente. Más allá del procesamiento de créditos, el catálogo de agentes de IA de SS&C abarca agentes diseñados para el análisis de contratos, la conciliación y validación de operaciones, el procesamiento de facturas y otros flujos de trabajo operativos comunes pero complejos. Cada agente puede implementarse tal cual o personalizarse a través de los SS&C Agent Services, lo cual les permite a los clientes diseñar y formar agentes adaptados a sus necesidades empresariales específicas.

Consulte más información sobre las soluciones de automatización de agentes de SS&C aquí.

Acerca de SS&C Technologies

SS&C es un proveedor mundial de servicios y software para los sectores de los servicios financieros y la atención médica. Fundada en 1986, SS&C tiene su sede en Windsor, Connecticut y sucursales en todo el mundo. Más de 23.000 organizaciones de servicios financieros y médicos, desde las empresas más grandes del mundo hasta pequeñas y medianas empresas, confían en SS&C por su experiencia, escala y tecnología.

Puede obtenerse más información sobre SS&C (Nasdaq: SSNC) en www.ssctech.com.

