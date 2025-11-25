SS&C fortalece y amplía su gestión de patrimonio en Europa con nueva licencia MiFID en Irlanda

La licencia permitirá a SS&C brindar soluciones tecnológicas y servicios integrados de gestión de patrimonio a clientes de toda la Unión Europea desde su sede en Dublín





WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunció hoy una expansión significativa de su negocio de gestión patrimonial en Europa con el establecimiento de SS&C Wealth Services Europe Ltd. La empresa ha recibido autorización bajo la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID, por sus siglas en inglés) por parte del Banco Central de Irlanda.

La licencia refuerza la capacidad de SS&C para atender al sector de gestión patrimonial de la Unión Europea. La empresa ahora puede ofrecer su suite completa de soluciones tecnológicas de gestión de patrimonio directamente desde Irlanda. Esta nueva operación se basa en el exitoso negocio de gestión de patrimonio del Reino Unido, creando una plataforma paneuropea con tecnología avanzada, profundo conocimiento regulatorio y capacidades integrales de servicio.

Con sede en Dublín, la empresa se enfocará en ayudar a las instituciones financieras a modernizar y escalar sus operaciones de patrimonio mediante la plataforma integrada de SS&C, así como sus servicios de custodia y back-office.

SS&C emplea a más de 550 profesionales en Irlanda, gestionando activos por más de EUR 95.000 millones en todas las estructuras de fondos y EUR 25.000 millones en productos de seguros de vida y pensiones.

“Este hito representa un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en Europa”, afirmó Nick Wright, director global de SS&C Global Investor & Distribution Solutions. “La autorización MiFID nos brinda la flexibilidad para llevar nuestras capacidades comprobadas de gestión de patrimonio a clientes en Irlanda y el resto de Europa, ayudándolos a modernizar sus operaciones y a cumplir con las expectativas regulatorias y de los clientes, que evolucionan constantemente.”

Michael Lohan, CEO de IDA Ireland, comentó: “El anuncio de SS&C refuerza la posición de Irlanda como un destino líder para empresas globales en el sector de servicios financieros. La combinación de una fuerza laboral talentosa y un entorno pro-empresarial estable sigue atrayendo a empresas que buscan acceder a mercados globales más amplios. La larga trayectoria de SS&C en el país la ha consolidado como un actor clave en el sector financiero irlandés, y esperamos continuar fortaleciendo nuestra alianza.”

SS&C gestiona más de USD 6,1 billones en activos de patrimonio privado para más de 3.000 empresas en todo el mundo. El mercado europeo de gestión patrimonial representa una parte creciente y relevante del panorama global de patrimonio. Según la Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos, la propiedad de fondos por parte de inversores europeos aumentó EUR 2 billones en un solo año, alcanzando un total de EUR 18,6 billones a fines de 2024.

Acerca de IDA Ireland

IDA Ireland es la agencia nacional encargada de promover la inversión extranjera, responsable de atraer y desarrollar inversiones foráneas en Irlanda. Con una trayectoria comprobada en el respaldo a empresas internacionales, IDA Ireland ofrece una amplia gama de servicios para ayudar a los negocios a establecerse y expandirse en la isla. Con sede en Dublín y una red de oficinas a nivel mundial, IDA Ireland está comprometida con fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, impulsando un ecosistema empresarial vibrante y sostenible. Para obtener más información, visite www.idaireland.com.

Acerca de SS&C Technologies

SS&C es un proveedor mundial de servicios y software para los sectores de los servicios financieros y la atención médica. Fundada en 1986, SS&C tiene su sede en Windsor, Connecticut y sucursales en todo el mundo. Más de 23.000 organizaciones de servicios financieros y médicos, desde las empresas más grandes del mundo hasta pequeñas y medianas empresas, confían en SS&C por su experiencia, escala y tecnología.

FUENTE: SS&C

Puede obtenerse más información sobre SS&C (Nasdaq: SSNC) en www.ssctech.com.

