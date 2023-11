Srijan, una empresa de Material, recibe el premio Engage de Acquia 2023 a la “Integración de pila tecnológica más impactante” por la experiencia digital de INSEAD

– Srijan gana el tercer Engage Award por ofrecer las experiencias digitales más ambiciosas y productivas –

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Srijan, la división de tecnología e ingeniería de Material, una consultora global de estrategia y transformación de la experiencia del cliente, se enorgullece de anunciar que fue nombrada ganadora del Premio Acquia Engage 2023 por su trabajo con INSEAD, The Business School for the World® en la categoría de Integración de Pila Tecnológica de Mayor Impacto.





Los Acquia Engage Awards reconocen a las organizaciones que van más allá en la creación y entrega de experiencias digitales excepcionales aprovechando la Acquia Open Digital Experience Platform (Acquia Open DXP).

Srijan se asoció con INSEAD para revolucionar su estrategia digital, mejorar la participación de los usuarios y fortalecer su identidad de marca mediante la creación de una plataforma digital ágil, eficiente y unificada, alineando la tecnología con la estrategia empresarial para impulsar el crecimiento y el éxito. Mediante el uso de integraciones de terceros y la implementación de CDP, Srijan agilizó los viajes de los usuarios con una presencia digital atractiva, cohesiva y eficaz.

“El éxito de INSEAD con nuestro enfoque de soluciones a medida ejemplifica verdaderamente nuestro compromiso con la excelencia y el valor”, manifestó Saurabh Das, director de entrega de Material. “Ser reconocidos con este premio es un testimonio del enfoque implacable de nuestro equipo en la entrega de soluciones impactantes que proporcionan un valor sin precedentes para nuestros clientes”.

“Aprecio mucho la asociación estratégica que mantenemos con Srijan. Se trataba de un proyecto muy exigente y Srijan demostró ser un socio de confianza, que colaboró estrechamente con nosotros en la navegación y resolución de problemas, no solo desde el punto de vista técnico, sino también en la gestión de las partes interesadas”, declaró Choo Tatt Saw, CIO de INSEAD.

Dov Campbell, director de comunicaciones digitales de INSEAD, añadió: “Nuestra sólida colaboración con Srijan nos permitió crear un sitio web sólido, adaptable y perfectamente integrado que sigue siendo fiel a nuestra visión inicial”.

“Nuestra colaboración con el INSEAD ha sido dinámica y atractiva, y cada hito se cumplió con soluciones a medida y un compromiso compartido con la excelencia. Este premio es un testimonio de ese espíritu ágil y colaborador”, declaró Rupa Mistry, directora de entrega de Material.

Los premios Engage de este año recibieron cientos de candidaturas de diversos sectores y regiones en 26 categorías. Cada propuesta se presentó a un panel de respetados expertos digitales, que la evaluaron en función de la funcionalidad, la integración, el rendimiento, los resultados, la experiencia general del usuario y otros criterios. Obtenga más información sobre cómo Srijan aprovechó Acquia y otras pilas tecnológicas con el estudio de caso aquí.

Acerca de Srijan, una empresa de Material

Srijan, una empresa de Material, es una empresa global de ingeniería que construye caminos digitales transformadores hacia un futuro mejor para una amplia gama de empresas, desde las que figuran en la lista Fortune 500 hasta organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo. Aportamos capacidades avanzadas de ingeniería y prácticas ágiles a algunos de los nombres más importantes en FMCG, aviación, telecomunicaciones, tecnología y otros. Srijan es un Drupal Enterprise Partner & Diamond Certified Contributor y líder de Drupal, con más de 350 ingenieros de Drupal y más de 110 certificaciones de Acquia.

En 2021, Srijan fue adquirida por Material, un socio de estrategia global que combina conocimientos humanos profundos con tecnología moderna: un enfoque propio de ciencia + sistemas que acelera el compromiso y el crecimiento para las marcas más reconocidas del mundo y las empresas innovadoras. Diseñamos y construimos modelos de negocio y experiencias centrados en el cliente para crear relaciones transformadoras entre las empresas y las personas a las que sirven. Para obtener más información, visite https://www.materialplus.io/.

Acerca de Acquia

Acquia permite a los innovadores digitales ambiciosos crear las experiencias digitales más productivas y sin fricciones que marcan la diferencia para sus clientes, empleados y comunidades. Proporcionamos la plataforma de experiencia digital abierta (DXP) líder en el mundo, construida sobre Drupal de código abierto, como parte de nuestro compromiso de dar forma a un futuro digital seguro, accesible y disponible para todos. Con Acquia Open DXP, puede liberar el potencial de los datos y contenidos de sus clientes, acelerando el tiempo de comercialización y aumentando el compromiso, la conversión y los ingresos. Podrá conocer más información en https://acquia.com.

Acerca de INSEAD, la escuela de negocios para el mundo

Como una de las mayores y más importantes escuelas de negocios del mundo, INSEAD reúne a personas, culturas e ideas para desarrollar líderes responsables que transformen los negocios y la sociedad. Nuestra investigación, enseñanza y asociaciones reflejan esta perspectiva global y diversidad cultural.

Con ubicaciones en Europa (Francia), Asia (Singapur), Medio Oriente (Abu Dhabi), y ahora Norteamérica (San Francisco), la formación e investigación empresarial de INSEAD abarca cuatro regiones.

Nuestros 162 prestigiosos miembros de la Facultad procedentes de 40 países, inspiran cada año a más de 1300 participantes en nuestros programas Master in Management, MBA, Global Executive MBA, Máster especializado (Executive Master in Finance y Executive Master in Change) y programas de PhD. Además, más de 10.000 ejecutivos participan cada año en los programas de Executive Education de INSEAD.

INSEAD sigue investigando e innovando en todos sus programas. Proporcionamos a los líderes empresariales los conocimientos y la conciencia necesarios para operar en cualquier lugar. Nuestros valores fundamentales impulsan la excelencia académica y sirven a la comunidad global como La Escuela de Negocios para el Mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

