Square, Inc. cambia el nombre a Block

El cambio diferencia la marca Square, que fue construida para el negocio del vendedor, de la entidad corporativa.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Square, Inc. (NYSE: SQ) anunció hoy que cambiará su nombre a Block. Block será el nombre de la empresa como entidad corporativa. El nombre Square se ha convertido en sinónimo de negocio del vendedor de la empresa, que proporciona un ecosistema integrado de soluciones comerciales, software empresarial y servicios bancarios para los vendedores, y esta medida permite que el negocio del vendedor sea propietario de la marca Square para la que fue creado.





El cambio a Block reconoce el crecimiento de la empresa. Desde su inicio en 2009, la compañía ha agregado Cash App, TIDAL y TBD54566975 como negocios, y el cambio de nombre crea espacio para un mayor crecimiento. Block es un ecosistema global de muchas empresas unidas por su propósito de empoderamiento económico y sirve a mucha gente: personas, artistas, fanáticos, desarrolladores y vendedores.

“Creamos la marca Square para el negocio de nuestro vendedor, que es donde pertenece”, manifestó Jack Dorsey, cofundador y director ejecutivo de Block. “Block es un nombre nuevo, pero nuestro propósito de empoderamiento económico sigue siendo el mismo. No importa cómo crezcamos o cambiemos, continuaremos creando herramientas para ayudar a aumentar el acceso a la economía”.

El cambio de nombre a Block distingue a la entidad corporativa de sus negocios o bloques de construcción. No habrá cambios organizativos y Square, Cash App, TIDAL y TBD54566975 seguirán manteniendo sus respectivas marcas. Una fuerza laboral fundamental, que incluye equipos como Asesoría, Personas y Finanzas, continuará ayudando a guiar el ecosistema a nivel corporativo. Como resultado del cambio de nombre, Square Crypto, una iniciativa separada de la compañía dedicada al avance de Bitcoin, cambiará su nombre a Spiral.

El nombre tiene muchos significados asociados para la empresa: bloques de construcción, bloques de vecindarios y sus negocios locales, comunidades que se unen en fiestas de bloques llenas de música, una cadena de bloques, una sección de código y obstáculos que superar.

Square, Inc. se denomina “Block” en este comunicado de prensa. Se espera que el nombre legal “Square, Inc.” cambie legalmente a “Block, Inc.” en o alrededor del 10 de diciembre de 2021, una vez que se cumplan todos los requisitos legales aplicables. El símbolo de cotización de NYSE de la compañía “SQ” no cambiará en este momento. Cualquier cambio en el futuro se dará a conocer públicamente. No se necesita ninguna acción por parte de los accionistas actuales. Las acciones ordinarias Clase A de la compañía seguirán cotizando en NYSE y el CUSIP no cambiará.

Para obtener más información, visite www.block.xyz o siga las noticias de la empresa a través de @blocks y @blockIR en Twitter. Para activos de medios, visite www.block.xyz/mediakit. Tenemos la intención de utilizar el sitio web de relaciones con los inversores de Block, así como las cuentas @blocks y @blockIR de Twitter como medio para divulgar información material no pública y para cumplir con nuestras obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD.

Acerca de Block

Block (NYSE: SQ) es una empresa de tecnología global con un enfoque en servicios financieros. Compuesto por Square, Cash App, Spiral, TIDAL y TBD54566975, construimos herramientas para ayudar a más personas a acceder a la economía. Square ayuda a los vendedores a gestionar y hacer crecer sus negocios con su ecosistema integrado de soluciones comerciales, software empresarial y servicios bancarios. Con Cash App, cualquiera puede enviar, gastar o invertir fácilmente su dinero en acciones o Bitcoin. Spiral (anteriormente Square Crypto) crea y financia proyectos gratuitos de Bitcoin de código abierto. Los artistas usan TIDAL para que los ayude a tener éxito como emprendedores y conectarse más profundamente con los seguidores. TBD54566975 está creando una plataforma de desarrollo abierta para facilitar el acceso a Bitcoin y otras tecnologías blockchain sin tener que pasar por una institución.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios: press@block.xyz

Contacto de Relaciones con los Inversores: ir@block.xyz