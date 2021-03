Square, Inc. Anuncia Planes de Adquirir Participación Accionaria Mayoritaria en Tidal

En relación con el acuerdo, Square planea designar a Shawn “JAY-Z” Carter para la Junta Directiva

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Square, Inc. (NYSE: SQ) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la participación accionaria mayoritaria en TIDAL, plataforma internacional de música y entretenimiento que reúne a seguidores y artistas a través de música, contenidos y experiencias excepcionales. Square espera pagar con una combinación de efectivo y acciones por 297 millones de USD una participación accionaria mayoritaria significativa, y los artistas que son actualmente accionistas tendrán el resto de la participación. TIDAL operará independientemente dentro de Square, junto a los ecosistemas de Seller y Cash App.

La adquisición amplía el objetivo de Square de empoderamiento económico a una nueva vertical: los músicos. Los artistas son empresarios con un sueño y merecen poder acceder a sistemas, herramientas y libertad financiera para alcanzar ese sueño en todas las etapas de sus carreras. Square ha ayudado a millones de empresas a empezar, funcionar y crecer proporcionándoles las herramientas necesarias para el éxito. Con Cash App, Square ha acercado más los servicios financieros y los ha hecho más accesibles a millones de clientes, muchos de los cuales han sido históricamente ignorados y desatendidos. Square ve la oportunidad de aprovechar lo aprendido para ayudar a los músicos a encontrar nuevas maneras de apoyar su trabajo y tomar mejores decisiones a través de TIDAL.

“ En definitiva, se trata de una idea simple: encontrar nuevas maneras en que los artistas puedan apoyar su trabajo”, expresó Jack Dorsey, cofundador y director ejecutivo de Square. “ Las ideas nuevas se encuentran en las intersecciones, y creemos que hay una apremiante entre la música y la economía. Supe que TIDAL era especial en cuanto lo experimenté, y continuará siendo el mejor hogar para la música, los músicos y la cultura”.

“ Dije desde el principio que TIDAL era algo más que solamente transmisión de música; y, seis años después, ha seguido siendo una plataforma que apoya a los artistas en todas las fases de su carrera”, manifestó Shawn “JAY-Z” Carter. “ Los artistas merecen herramientas mejores para ayudarlos en sus recorridos creativos. Jack y yo hemos conversado mucho sobre las infinitas posibilidades de TIDAL, y eso me ha inspirado aún más con respecto al futuro. Esta visión compartida me hace sentir aún más emocionado con mi incorporación a la Junta de Square. Esta asociación será revolucionaria para muchos. Espero ansiosamente ver qué nos ofrece este nuevo capítulo”.

TIDAL es el único servicio de música creado por artistas para artistas, lo que es ahora más importante que nunca, a medida que los consumidores buscan conexiones digitales auténticas con sus artistas favoritos. TIDAL ofrece una experiencia acústica de primer nivel, con una calidad de sonido superior y un extenso catálogo con más de 70 millones de canciones y 250 000 videos de alta calidad. TIDAL coloca la experiencia de los seguidores en el centro de cada decisión, lo que proporciona a los artistas acceso directo a su audiencia y permite a los seguidores tener conexiones más profundas con sus artistas favoritos mediante contenido y eventos originales, exclusivos y curados. TIDAL tiene presencia en todo el mundo, con oyentes en más de 56 países y vínculos con más de 100 sellos y distribuidoras.

“ TIDAL establece un estándar elevado para apoyar a los artistas, capturar la cultura de la música y brindar la mejor calidad de audio a los seguidores”, manifestó Jesse Dorogusker, un ejecutivo de Square que se desempeñará como director provisional de TIDAL cuando se concrete la transacción. “ Square también ha establecido un estándar elevado al desarrollar herramientas elegantes, accesibles y justas para vendedores e individuos, con el fin de empoderarlos económicamente. Juntos, TIDAL y Square compartirán la obsesión por la música y el foco en los artistas mientras exploramos nuevas herramientas para artistas, experiencias para la audiencia y acceso a sistemas financieros que ayuden a los artistas a triunfar”.

Se espera que el accionista y miembro de la Junta de TIDAL Shawn “JAY-Z” Carter se incorpore a la Junta Directiva de Square una vez que se concrete la transacción. Carter, artista, empresario y filántropo distinguido y aclamado, fundó la incomparable empresa de entretenimiento Roc Nation y la agencia de deportes Roc Nation Sports; es propietario del exitoso festival “Made in America” y responsable de su lanzamiento y fue productor ejecutivo de documentales premiados, entre otros logros. A lo largo de los años, Carter ha mantenido su compromiso incansable de colaborar con las comunidades menos favorecidas, por ejemplo a través de su trabajo con la fundación Shawn Carter Foundation y The REFORM Alliance.

Además de JAY-Z, todos los artistas accionistas de TIDAL continuarán siendo copropietarios de TIDAL cuando se cierre el acuerdo.

Según la información actual, Square no estima que los resultados financieros de TIDAL tendrán un impacto importante en los ingresos consolidados o la utilidad bruta de 2021. El cierre de esta transacción está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias. Las partes esperan concretar la transacción en el segundo trimestre de 2021. Square fue asesorado principalmente por Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesores legales, y TIDAL fue asesorado por Reed Smith LLP y Cummings & Lockwood LLC como asesores legales.

Acerca de Square, Inc.

Square, Inc. (NYSE: SQ) desarrolla herramientas con el fin de empoderar a empresas e individuos para que participen en la economía. Los vendedores utilizan Square para llegar a compradores en línea y en persona, gestionar sus empresas y acceder a financiación. Los individuos utilizan Cash App para gastar, enviar, guardar e invertir dinero. Square tiene oficinas en los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Irlanda, España y el Reino Unido.

Acerca de TIDAL

TIDAL es una plataforma internacional de música y entretenimiento dirigida por artistas que reúne a artistas y seguidores mediante contenidos originales únicos y eventos exclusivos.

El servicio de transmisión, disponible en 56 países, cuenta con más de 70 millones de canciones y 250 000 videos de alta calidad en su catálogo, además de series de video originales, podcasts, miles de listas de reproducción curadas por expertos y función de descubrimiento de artistas a través de TIDAL Rising. Con el compromiso de sus propietarios de crear un modelo más sostenible para la industria musical, TIDAL está disponible en niveles superior y de alta fidelidad, lo que incluye grabaciones con calidad máster autentificada (Master Quality Authenticated, MQA), además de grabaciones en formato Sony 360 Reality Audio.

Declaración de Puerto Seguro

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de protección legal (“safe harbor”) de la Ley de reforma de litigio de valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Todas las declaraciones que no se traten de hechos históricos se podrían considerar declaraciones a futuro, incluidas, sin carácter exhaustivo, las declaraciones acerca de la adquisición propuesta de TIDAL por Square (la “Empresa”) y los plazos para el cierre de la adquisición; el desempeño futuro de la Empresa y TIDAL; los beneficios percibidos de la adquisición; las expectativas acerca del impacto financiero de la adquisición sobre las finanzas de la Empresa; y las expectativas de la Empresa con respecto a la escala, la economía y la demanda o los beneficios de sus productos actuales o futuros, funciones de los productos y servicios. Dichas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, supuestos y otros factores que pueden provocar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Empresa difieran materialmente de los resultados expresados o implícitos en el presente comunicado de prensa, y los resultados informados no deben ser considerados una indicación de desempeño futuro. Se advierte a los inversores no confiar indebidamente en estas declaraciones.

Los riesgos que contribuyen con la naturaleza incierta de las declaraciones a futuro, son, entre otros: la posibilidad de que la transacción no se concrete o de que el cierre se retrase; la capacidad de asegurar las aprobaciones reglamentarias requeridas o satisfacer de otra manera las condiciones de cierre de forma oportuna o de cualquier otra forma; la transacción propuesta podría no impulsar las estrategias comerciales de las partes; la capacidad de la empresa de retener a los artistas y clientes de TIDAL; la capacidad de realizar los beneficios esperados de la transacción en el plazo estipulado o en cualquier otro plazo; alteraciones de la transacción en operaciones en curso; el potencial de incurrir en gastos significativos por la transacción; la capacidad de la Empresa de ejecutar una nueva vertical de negocios e integrar los productos de TIDAL; y compromisos y responsabilidades desconocidos, subestimados o no divulgados, además de otros riesgos enumerados o descritos ocasionalmente en las presentaciones de la Empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities Exchange Commission, “SEC”), incluido el Informe Anual más reciente presentado en el Formulario 10-K que se puede consultar en la SEC y está disponible en la página de relaciones con los inversores del sitio web de la Empresa. Todas las declaraciones a futuro se basan en información y en estimaciones disponibles en la Empresa al momento de publicación de este comunicado de prensa y no constituyen garantías del desempeño futuro. Excepto en la medida en que la ley lo exija, la Empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

