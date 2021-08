Sportradar Group AG presenta declaración de registro para una propuesta de oferta pública inicial

NUEVA YORK Y ST. GALLEN, Suiza–(BUSINESS WIRE)–Sportradar Group AG (“Sportradar”), proveedor líder global de productos y servicios de entretenimiento deportivo y apuestas deportivas, y proveedor número uno de soluciones de negocio a negocio (“B2B”, por sus siglas en inglés) para el sector de apuestas deportivas a nivel mundial basadas en ingresos, anunció hoy que presentó públicamente una declaración de registro en el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, “SEC”) relacionada con la propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias. Aún no se han definido la cantidad de acciones a ser ofrecidas y el rango de precios para la oferta. Sportradar intenta cotizar sus acciones comunes en el mercado selecto global Nasdaq bajo el símbolo de acciones “SRAD”.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank actuarán como administradores principales del libro de la oferta inicial, y BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies y Canaccord Genuity actuarán como administradores conjuntos del libro. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank y Telsey Advisory Group actuarán como coadministradores para la oferta propuesta.

La oferta se hará solo por medio de un prospecto de emisión. Las copias del prospecto de emisión preliminar relacionadas con la oferta, cuando estén disponibles, se podrán obtener en:

J.P. Morgan Securities LLC



c/o Broadridge Financial Solutions



1155 Long Island Avenue



Edgewood, NY 11717



Teléfono: (866) 803-9204



Correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

Morgan Stanley & Co. LLC



Attn: Prospectus Department



180 Varick Street, 2nd Floor



New York, NY 10014

Se ha presentado una declaración de registro relacionada con la venta propuesta de estos títulos valores ante el SEC, pero aún no está vigente. No se pueden vender, ni se pueden aceptar ofertas de compra, de estos títulos valores antes de que entre en vigencia la declaración de registro. Este comunicado de prensa no debe constituir una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá compra alguna de estos títulos valores en ningún estado o jurisdicción, en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilícita antes de la inscripción o calificación en virtud de la legislación sobre títulos valores de cualquier estado o jurisdicción.

Acerca de Sportradar

Sportradar es el proveedor líder global de productos y servicios de entretenimiento deportivo y apuestas deportivas. La empresa, establecida en 2001, está bien posicionada en la intersección de los deportes, los medios de comunicación y el sector de apuestas, y proporciona a las federaciones deportivas, medios de comunicación, plataformas del consumidor y operadores de apuestas deportivas una amplia gama de soluciones para ayudar al crecimiento de sus negocios. Sportradar emplea a más de 2300 empleados de tiempo completo en 19 países del mundo. Es nuestro compromiso con el servicio de excelencia, calidad y fiabilidad que nos convierte en socios confiables de más de 1600 clientes en más de 120 países y es socio oficial de NBA, NHL, MLB, NASCAR, FIFA y UEFA. Cubrimos más de 750 000 eventos de manera anual en 83 deportes. Sportradar, con sólidos vínculos en el sector, no solo está redefiniendo la experiencia del aficionado deportivo, sino que además salvaguarda la transparencia del deporte mismo, a través de su división de servicios de integridad y defensa por un entorno basado en la integridad para todas las personas involucradas.

