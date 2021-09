Sportradar anuncia el precio de su Oferta Pública Inicial

NUEVA YORK y ST. GALLEN, Suiza–(BUSINESS WIRE)–Sportradar Group AG («Sportradar»), uno de los principales proveedores de productos y servicios de apuestas y entretenimiento deportivo del mundo, y el número uno en soluciones de negocio a negocio en función de sus ingresos para la industria mundial de las apuestas deportivas, acaba de anunciar el precio de su OPI de 19.000.000 de acciones ordinarias de clase A a razón de 27,00 dólares por acción. Además, Carsten Koerl, fundador y director ejecutivo de Sportradar, ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 acciones ordinarias de clase A adicionales al precio de la oferta pública inicial.

Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el martes 14 de septiembre de 2021 con el símbolo «SRAD». El cierre de la oferta está previsto para el 16 de septiembre de 2021, supeditado al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank son los gestores principales, mientras que BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies y Canaccord Genuity actúan como cogestores de la emisión. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank y Telsey Advisory Group desempeñan la función de cogestores.

La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Pueden obtenerse copias del folleto relacionado con la oferta en: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (866) 803-9204, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono al 1-800-831-9146 o UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico: ol-prospectus-request@ubs.com.

La declaración de registro en el formulario F-1 sobre estos valores fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 13 de septiembre de 2021. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Sportradar

Sportradar es un proveedor global líder de productos y servicios de apuestas y entretenimiento deportivos. La empresa, fundada en 2001, posee un posicionamiento ideal en la intersección de las industrias deportivas, de apuestas y de medios de comunicación, y ofrece a federaciones deportivas, canales de noticias, plataformas de consumidores y operadores de apuestas deportivas una gama de soluciones que ayudan al crecimiento de sus negocios. Sportradar emplea a más de 2300 empleados de tiempo completo en 19 países. Nuestro compromiso con un servicio de excelencia, de alta calidad y fiabilidad nos convierte en el socio de confianza de más de 1600 clientes en más de 120 países, y también en el socio oficial de asociaciones como NBA, NHL, MLB, NASCAR y FIFA. Cubrimos más de 750.000 eventos al año en 83 disciplinas deportivas. Con profundas relaciones en la industria, Sportradar no solo redefine la experiencia del fanático de los deportes, sino que además protege a los deportes a través de su división de Servicios de integridad y aboga por un entorno orientado a la integridad para todos los actores involucrados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de prensa:

Sandra Lee



sandra.lee@sportradar.com

comms@sportradar.com

Relaciones con los inversores:

Solebury Trout para Sportradar



Ed Yuen



eyuen@soleburytrout.com

Ankit Hira



ahira@soleburytrout.com