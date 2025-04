Spartan College of Aeronautics and Technology expondrá en FAMEX 2025 y capacitará a los futuros profesionales de la aviación de México

TULSA, Oklahoma.--(BUSINESS WIRE)--Spartan College of Aeronautics and Technology se enorgullece de anunciar su participación como expositor en la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2025 , que se realizará del 23 al 26 de abril en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Spartan invita a los aspirantes a profesionales de la aviación de México a analizar las oportunidades de capacitación con ellos en los EE.UU.





Spartan College of Aeronautics and Technology fue fundada en 1928 y tiene una historia sumamente interesante en la educación sobre aviación. Con el correr de los años, Spartan ha tenido el privilegio de capacitar a más de 100.000 pilotos y técnicos de Estados Unidos y de más de 40 países, en particular, México. Spartan College se enorgullece de ofrecer opciones de capacitación en su entrenamiento de vuelo Parte 141 en Tulsa, Oklahoma, así como en el entrenamiento de mantenimiento Parte 147 en Tulsa, Oklahoma Broomfield, Colorado, Inglewood, California y Riverside, California.

"Estamos encantados de participar por primera vez en FAMEX 2025, porque nos brinda una oportunidad de primera mano para conectar con los aspirantes a profesionales de la aviación y contribuir a promover el sector de la aviación, en plena expansión en México", señaló Robert Polston, director general de Spartan Education Group.

Spartan se ha comprometido a responder a la demanda creciente de profesionales de la aviación a nivel mundial. El auge de la industria turística en México plantea la necesidad de disponer de profesionales de la aviación calificados. Según Boeing’sPilot and Technician Outlook 2024-2043, sólo en Norteamérica se necesitarán 123.000 nuevos pilotos y 123.000 técnicos de mantenimiento de aviación en las próximas dos décadas. Para satisfacer esta demanda, Spartan College ofrece programas de capacitación aprobados por la FAA en Vuelo de Aviación (Piloto Comercial) y Tecnología de Mantenimiento de Aviación, para equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para carreras en la industria de la aviación.

Spartan ofrece programas de vuelo y mantenimiento aprobados por la FAA que cumplen con las normas de la FAA Parte 141 y Parte 147, asegurando así una instrucción estructurada y en el mundo real. Los estudiantes de vuelo de aviación se entrenan en una flota moderna de casi 60 aeronaves y simuladores de vuelo de avanzada, de modo que pueden desarrollar experiencia práctica. Los estudiantes de mantenimiento de aviación adquieren habilidades muy útiles con herramientas y tecnología relevantes para la industria, mientras se preparan para sus exámenes de certificación FAA Airframe & Powerplant (A&P). Asimismo, Spartan College ofrece orientación dedicada a las admisiones, asistencia con el alojamiento en el campus y un ambiente acogedor para los estudiantes internacionales, en particular, los de México.

Conozca a Spartan en la FAMEX 2025

Spartan College se ha comprometido con el desarrollo de la próxima generación de profesionales de la aviación. Se invita a quienes asistan a la FAMEX 2025 a conectarse con los representantes de Spartan para saber más acerca de las oportunidades de capacitación en Estados Unidos y el proceso de admisión para estudiantes internacionales. Spartan invita a cualquier persona interesada en saber más sobre la formación en aviación a pasar por el stand G106 de Spartan.

Para estar al tanto de la participación de Spartan en FAMEX, siga sus redes sociales:

Para más información sobre los programas de Spartan College para los estudiantes de México, visite: spartan.edu/admissions/international-students/mexico

Acerca de Spartan College

Establecido en 1928, Spartan College of Aeronautics and Technology ha entrenado a más de 100.000 pilotos y técnicos. El campus de Tulsa en Oklahoma fue autorizado por la O.B.P.V.S. Los campus se encuentran en las siguientes áreas: Tulsa, Oklahoma, Los Ángeles, California, Inland Empire, California y Denver, Colorado. Los estudiantes de Spartan vienen de todo Estados Unidos y de más de 40 países. Para más detalles y obtener información para el consumidor, la ubicación de los cursos de capacitación, la licencia de la escuela y la acreditación, visite www.Spartan.edu . Los programas, niveles de credenciales, tecnología y horarios opcionales varían según el campus y están sujetos a cambios. No se garantizan las certificaciones de terceros ni las oportunidades de empleo. Existen opciones de financiación para quienes cumplan los requisitos. Oficina administrativa: Spartan Education Group, LLC, 1 N. Franklin St., Suite 2125, Chicago, IL 60606

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Spartan Education Group, LLC

Roxanne Aichinger, Director ejecutivo de comunicaciones



Roxanne.Aichinger@Spartan.edu

+1 (918) 831-5255