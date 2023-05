SpaceX recluta a exfuncionaria de la NASA para liderar el programa Starship

SpaceX, ubicada en Hawthorne, ha reclutado a Kathy Lueders, quien hasta hace poco ocupó el cargo de administradora asociada en la NASA y se retiró de la agencia espacial, para unirse al equipo que se encargará del desarrollo del programa Starship, la próxima generación de naves espaciales de la empresa.

Según fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, Lueders ocupa el cargo de gerente general en Starbase, la instalación de lanzamiento de SpaceX ubicada en el sur de Texas. En esta instalación, la compañía construye y realiza los lanzamientos de su impresionante vehículo espacial Starship, diseñado para explorar el espacio profundo.

Antes de unirse a SpaceX, Lueders dedicó alrededor de treinta años de su carrera a la NASA, donde participó en proyectos tanto del transbordador espacial como de la Estación Espacial Internacional.

Ocupó el cargo de directora del Programa de Tripulación Comercial, que colaboró estrechamente con SpaceX para llevar a cabo los primeros vuelos espaciales tripulados de la compañía hacia la Estación Espacial Internacional (ISS).

Además, tuvo el rol pionero de ser la primera administradora asociada de la NASA para la exploración humana.

Lueders concluyó su tiempo en la NASA a finales del mes pasado. En su anuncio de renuncia en Twitter, mencionó que se tomaría un merecido descanso, pero dejó claro que regresará para embarcarse en su próxima aventura.

La empresa de lanzamientos de Elon Musk ha seguido una tendencia de contratar a exfuncionarios de la NASA. En 2020, la compañía incorporó a William Gerstenmaier, quien anteriormente había ocupado el cargo de administrador asociado de la NASA para vuelos espaciales tripulados durante aproximadamente 14 años.SpaceX está enfrentando las consecuencias de su lanzamiento fallido del cohete gigante, el cual tiene planes ambiciosos para los próximos años.

El mes pasado, grupos ambientales y de conservación demandaron a la Administración Federal de Aviación (FAA) por el lanzamiento llevado a cabo en Texas. A pesar de la explosión, Musk afirmó que su compañía podría estar lista para lanzar la próxima nave espacial Starship en un plazo de seis u ocho semanas, siempre y cuando cuenten con la aprobación de la FAA.

Musk ha asegurado que realizará mejoras en la próxima Starship antes de su vuelo. Según él, se deben realizar modificaciones en el sistema de autodestrucción para que el cohete explote de inmediato, en lugar de esperar 40 segundos como sucedió en este vuelo inaugural.

Un representante legal del Centro para la Diversidad Biológica, uno de los demandantes, expresó que están llevando a cabo la demanda debido a su creencia de que la FAA no evaluó adecuadamente los impactos ambientales del programa Starship cerca de Boca Chica Beach, en el sur de Texas. Solicitaron a la corte que revocara la licencia de cinco años otorgada por la FAA a SpaceX.

La FAA optó por no hacer comentarios, ya que no suele pronunciarse sobre casos legales en curso. La agencia está supervisando la investigación del accidente y ha ordenado que todos los SpaceX Starships permanezcan en tierra hasta que se garantice que no habrá riesgos para la seguridad pública.

No se registraron heridos ni daños significativos a la propiedad pública debido a los restos del cohete o los escombros de la plataforma de lanzamiento. Durante el despegue, la mayoría de los 33 motores principales del cohete se encendieron, lo que resultó en un gran cráter tallado en la plataforma de hormigón.

La plataforma de lanzamiento se encuentra en una ubicación remota en el extremo sur de Texas, justo debajo de South Padre Island, a unas 20 millas de Brownsville.

La semana pasada, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos informó que se arrojaron grandes trozos de concreto, láminas de acero inoxidable, metal y otros objetos a una distancia de varios miles de pies (cientos de metros) desde la plataforma. Además, se señaló que una columna de hormigón pulverizado lanzó material hasta 6.4 millas (4 kilómetros) al noroeste de la plataforma.

Fue el primer lanzamiento de una Starship a escala completa, con una apariencia de nave espacial de ciencia ficción montada sobre el enorme cohete propulsor. La compañía tiene planes de utilizarla para enviar personas y carga a la Luna y, en última instancia, a Marte. La NASA también tiene interés en utilizar la Starship para transportar astronautas a la superficie lunar a partir de 2025.

Musk afirmó que se están llevando a cabo modificaciones en la plataforma de lanzamiento con el fin de evitar lo que él describió como una tormenta de polvo y un “tornado de rocas” en el próximo lanzamiento.

En cuanto a los posibles impactos ambientales, Musk declaró: “Hasta donde sabemos, no se ha reportado ningún daño significativo al medio ambiente del cual tengamos conocimiento”.