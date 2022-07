Southeastern Grocers lanza un programa de comidas a bajo costo para combatir el hambre infantil

Grocer donará un millón de comidas a Feeding America® mientras ayuda a brindar acceso a comidas saludables a niños necesitados

JACKSONVILLE, Florida–(BUSINESS WIRE)–Southeastern Grocers Inc. (SEG), empresa matriz y hogar de Fresco y Más, Harveys Supermarket y las tiendas de comestibles Winn-Dixie, conjuntamente con la Fundación SEG Gives, ha lanzado un nuevo programa “Break from Hunger” (Acabemos con el hambre) para brindar opciones de comidas saludables y accesibles para garantizar que ningún niño pase hambre. Desde ahora hasta el Día del Trabajo, los clientes y asociados de hasta 17 años pueden comprar una caja de comida preparada especialmente con el “Paquete de almuerzo de verano para estudiantes” en cualquier Fresco y Más, Supermercado Harveys o departamento de delicatessen Winn-Dixie por solo 2 USD1.





Según Feeding America®, 1 de cada 6 niños en los Estados Unidos puede experimentar inseguridad alimentaria2. A medida que se acerca la temporada de regreso a la escuela, es crucial ayudar a aliviar este problema, ya que una nutrición insuficiente puede dañar el crecimiento y el desarrollo de un niño y puede afectar negativamente su capacidad para progresar en situaciones académicas y sociales3.

Ofrecer los “Paquetes de almuerzo de verano para estudiantes” a bajo costo a través de su programa “Break from Hunger” permite a SEG ampliar su apoyo para combatir el hambre en el sureste y brindar alivio a los clientes en el momento más necesario. Las cajas de comida nutritiva incluirán un sándwich de jamón o pavo, papas fritas, una pieza de fruta fresca y una botella de agua. Los clientes simplemente pueden solicitar un “Paquete de almuerzo de verano para estudiantes” en el departamento de delicatessen en cualquier tienda local Fresco y Más, Harveys Supermarket o Winn-Dixie. La Fundación SEG Gives también donará 1 USD a Feeding America por cada compra de una comida “Break from Hunger” con el objetivo de donar el equivalente a un millón de comidas4 a la comunidad en asociación con los bancos de alimentos de la red Feeding America.

Raymond Rhee, director de Recursos Humanos de Southeastern Grocers, dijo: “Los desafíos que nuestras comunidades han enfrentado durante estos últimos años han magnificado la lucha de muchas familias para alimentar a sus hijos durante los meses de verano. A través de nuestro programa ‘Break from Hunger’ y nuestra asociación continua con Feeding America, nuestro objetivo es brindar a los niños los alimentos nutritivos que necesitan para una vida saludable. Queremos hacer todo lo posible para llevar comida a las mesas de nuestros vecinos que, ahora más que nunca, necesitan ayuda”.

Los cinco estados del sureste a los que presta servicios SEG, incluidos Alabama, Florida, Georgia, Louisiana y Mississippi, se encuentran entre los 20 con las tasas de pobreza infantil más altas del país, con tres estados que se encuentran entre los cinco primeros5. Estos números desalentadores resaltan una necesidad crítica, y SEG se compromete a asociarse con organizaciones que se enfocan en crear soluciones equitativas a largo plazo para acabar con la inseguridad alimentaria.

SEG y la Fundación SEG Gives se mantienen firmes en su compromiso de retribuir a las comunidades locales en tiempos de gran necesidad. Recientemente, la tienda de comestibles y su brazo caritativo donaron 140 000 USD a siete bancos de alimentos de la red Feeding America en el sureste para ayudar directamente a financiar iniciativas de alivio del hambre. Además, solo el año pasado, SEG y la Fundación SEG Gives donaron más de 700 000 USD a las comunidades locales para ayudar a aliviar la inseguridad alimentaria.

Acerca de Southeastern Grocers

Southeastern Grocers Inc. (SEG), empresa matriz y hogar de Fresco y Más, Harveys Supermarket y las tiendas de comestibles Winn-Dixie, es una de las compañías de supermercados convencionales más grandes de los EE. UU. Las tiendas de comestibles SEG, las licorerías y las farmacias internas sirven a las comunidades en los cinco estados del sureste: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana y Mississippi. Fresco y Más, Harveys Supermarket y Winn-Dixie son marcas regionales muy conocidas y respetadas con profundos legados, fuertes lazos de vecindad, orgullosas historias de retribución, talentosos y leales miembros del equipo y fuertes compromisos por ofrecer la mejor calidad y valor posible a los clientes. Para obtener más información, visite www.frescoymas.com, www.harveyssupermarkets.com y www.winndixie.com.

Acerca de la Fundación SEG Gives

La Fundación SEG Gives es el brazo caritativo de Southeastern Grocers Inc. (SEG), empresa matriz de Fresco y Más, Harveys Supermarket y las tiendas Winn-Dixie. La Fundación SEG Gives alinea las donaciones con causas que son prioritarias para las comunidades a las que SEG sirve, incluida la lucha contra el hambre, el apoyo a los miembros del servicio militar y sus familias, el alivio a los afectados por el clima extremo y los desastres naturales y la defensa de la pertenencia, la inclusión y la diversidad al combatir la injusticia social para cerrar la brecha de inequidades que enfrentan muchas personas, familias y comunidades. Southeastern Grocers se esfuerza por arraigarse en sus comunidades y, a través de la Fundación SEG Gives, mejorar las vidas de sus clientes y vecinos.

Acerca de Feeding America®

Feeding America® es la organización de lucha contra el hambre más grande en los Estados Unidos. A través de una red de más de 200 bancos de alimentos, 21 asociaciones estatales de bancos de alimentos y más de 60 000 agencias asociadas, despensas de alimentos y programas de comidas, ayudamos a proporcionar 6600 millones de comidas a decenas de millones de personas necesitadas el año pasado. Feeding America también apoya programas que previenen el desperdicio de alimentos y mejoran la seguridad alimentaria entre las personas a las que servimos; llama la atención sobre las barreras sociales y sistémicas que contribuyen a la inseguridad alimentaria en nuestra nación; y aboga por una legislación que proteja a las personas de pasar hambre.

