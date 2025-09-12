Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido, según Trump 

El arresto del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sacudido la opinión pública y atrajo la reacción de figuras de alto perfil, como el presidente Donald Trump.

Donald Trump utilizó sus redes sociales para comentar el arresto, expresando su apoyo a la familia de Charlie Kirk y pidiendo un proceso rápido y justo.

“Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”, escribió el presidente de EEUU.

Hasta las 8:00 de la mañana, autoridades policiales no han confirmado que el sospechoso o persona de interés esté detenida.

El caso de Charlie Kirk, un reconocido activista conservador, ha provocado solidaridad entre diversos sectores y motivado el análisis sobre la violencia en Estados Unidos.

El arresto del sospechoso es visto como un avance significativo, pero también reavivó las discusiones sobre seguridad, polarización política y el papel de las figuras públicas.

Las fotografías del sospechoso del crimen de Charlie Kirk circulan en las redes sociales a la espera de que el responsable de crimen sea capturado, mientras los estadounidenses lamentan la muerte del joven político.

Las fotografías circulan en las redes sociales a la espera de que el responsable de crimen sea capturado, mientras los estadounidenses lamentan la muerte del joven político.