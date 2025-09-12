Estados Unidos

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido, según Trump 

“Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”, dijo el presidente de EEUU sobre el hombre que habría cometido el crimen.

charlie kirk Imagen cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 12-09-2025.10:13 am.

El arresto del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sacudido la opinión pública y atrajo la reacción de figuras de alto perfil, como el presidente Donald Trump.

Donald Trump utilizó sus redes sociales para comentar el arresto, expresando su apoyo a la familia de Charlie Kirk y pidiendo un proceso rápido y justo.

“Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”, escribió el presidente de EEUU.

Hasta las 8:00 de la mañana, autoridades policiales no han confirmado que el sospechoso o persona de interés esté detenida.

El caso de Charlie Kirk, un reconocido activista conservador, ha provocado solidaridad entre diversos sectores y motivado el análisis sobre la violencia en Estados Unidos.

El arresto del sospechoso es visto como un avance significativo, pero también reavivó las discusiones sobre seguridad, polarización política y el papel de las figuras públicas.

Las fotografías del sospechoso del crimen de Charlie Kirk circulan en las redes sociales a la espera de que el responsable de crimen sea capturado, mientras los estadounidenses lamentan la muerte del joven político.

