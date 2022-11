Sor Cristina, la monja que ganó “La Voz” en Italia, cuelga los hábitos

Sor Cristina Scuccia, la monja italiana ganadora del concurso musical “La Voz”, emprendió una carrera como cantante y tomó la decisión de despojarse de su hábito religioso.

En una entrevista para el programa Verissimo, la ex monja Scuccia apareció vestida de laica y anunció que había dejado la vida religiosa.

“Dios todavía está en mí, pero ha habido un cambio evolutivo, fueron 15 años de vida religiosa, los mejores años de mi vida, que me crecieron mucho, pero fue un cambio mío, un crecimiento ”, dijo Scuccia.

Cristina también habló sobre su decisión de convertirse en monja cuando era una adolescente. “Tomé esta elección cuando tenía 19 años, cuando conocí a las Hermanas Ursulinas, mi madre me pidió que hiciera el papel de la Hermana Rosa, quien fundó la congregación, en el musical por el centenario del nacimiento de la congregación. Al principio no quería hacerlo, luego aceptó”.

En el programa La Voz, fue cuando Cristina saltó a la fama en el año 2014, interpretando en su primera actuación “No One” de Alicia Keys, y finalmente cuando ganó el programa, emprendió una carrera como cantante e integró el elenco del musical Sister Ley, además de figurar en 2016 entre las protagonistas del musical “Titanic”, pero sin abandonar la vida religiosa.

Al salir de la congregación, explicó que tuvo que ser ayudada por una psicóloga ya que no podía entender quién era ella, “Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontré dentro de mi hábito”, agregó.

Actualmente Cristina Scuccia vive en España, donde sigue cultivando su pasión por la música, es camarera y afirma que todo se lo debe a “Sor Cristina”, que sigue creyendo en Dios y que no tiene intención de abandonar su camino de fe.