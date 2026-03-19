Sony Pictures y la firma china Pop Mart anunciaron el desarrollo de una película basada en Labubu, el popular personaje del universo The Monsters. El proyecto será dirigido por Paul King, quien también participará en la escritura del guion junto a Steven Levenson.

La producción, que combinará imagen real con animación digital, se encuentra en una fase inicial. Adaptará la obra creada por el artista Kasing Lung, quien además formará parte del equipo como productor ejecutivo.

El filme contará con la participación de productores como Michael Schaefer y Wenxin She, mientras que Brittany Morrissey supervisará el desarrollo por parte de Sony. La compañía ya había adquirido los derechos cinematográficos del personaje, conocido por su éxito en figuras coleccionables distribuidas a nivel internacional.

Labubu surgió originalmente en una serie de libros ilustrados publicados desde 2015. Forma parte de una franquicia que ha ganado gran popularidad, especialmente en el mercado asiático. Con esta adaptación, el personaje da el salto a la pantalla grande. Esto promete ser una nueva apuesta del cine basado en propiedades creativas globales.

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