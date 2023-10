Sonen Capital anuncia inversión estratégica minoritaria de Macquarie Asset Management

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sonen Capital, una de las firmas pioneras de inversiones de impacto más reconocidas, anunció hoy que Macquarie Asset Management ha hecho una inversión minoritaria en la empresa. Sonen Capital brinda servicios de asesoramiento e inversiones de impacto a familias, fundaciones, instituciones y asesores. Están comprometidos a integrar el impacto medioambiental y social en el proceso de inversión para cumplir con los objetivos de impacto y financieros de los clientes.





La inversión de Macquarie Asset Management respaldará las iniciativas estratégicas de Sonen aportando más capital al balance general para apoyar el crecimiento continuo de los servicios del responsable principal de inversiones contratado (outsourced chief investment officer, OCIO) de impacto global de la firma. La inversión apoyará más al crecimiento continuo de la generación de informes y medición de impacto de Sonen, entre las que se incluyen las herramientas de informes integrales de Sonen que ofrece a los clientes informes financieros y de impacto integrados líderes en el sector.

En virtud de los términos y condiciones de la transacción, Sonen retendrá las gestiones y operaciones diarias de la empresa. El proceso de toma de decisiones e inversión de la firma también permanecen sin cambios.

Raul Pomares, socio fundador de Sonen Capital, expresó: “Esta inversión estratégica nos permite escalar más en nuestra capacidad para ofrecer soluciones a los clientes desde la estrategia hasta la implementación para sus objetivos de impacto específicos”. Agregó: “Dados los objetivos de gestión y compromiso de Macquarie Asset Management líderes en el sector, hay una alineación sólida de valores hacia una movilización de capital para un impacto positivo”.

“Los inversores siguen teniendo mayores expectativas para sus carteras, que incluyen saber de qué manera sus inversiones impactan a la sociedad”, expresó Graeme Conway, director comercial de Macquarie Asset Management. “Sonen tiene una larga trayectoria en proporcionar soluciones para los clientes que miden el impacto social y financiero. Estamos emocionados de apoyar los esfuerzos de Sonen en esta área”.

Esta inversión fundamenta el enfoque continuo de Sonen para avanzar en su visión estratégica de ser el socio de confianza preferido para los titulares de activos que buscan soluciones de inversión para abordar los desafíos más apremiantes del mundo.

Acerca de Sonen Capital

Sonen Capital es una firma líder de asesoramiento y gestión de inversiones de impacto registrada ante la SEC. Sonen, fundada en 2011, brinda soluciones innovadoras de asesoramiento e inversiones de impacto a familias, fundaciones, instituciones y otros asesores. Sonen cree que invertir para generar rentabilidad financiera y un impacto medioambiental y social duradero no solo son compatibles, sino también que refuerzan los objetivos de manera recíproca.

Una empresa con certificación B Corp con una puntuación de impacto B de 149,6, el equipo de Sonen aporta de manera colectiva 150 años de aprendizaje y experiencia en inversiones sostenibles. La firma trabaja con clientes para desarrollar y gestionar estrategias y carteras de inversiones de impacto en todas las áreas de inversión y clases de activos.

Acerca de Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management es un gestor de activos global cuyo objetivo es proporcionar un impacto positivo para todos. Goza de la confianza de instituciones, fondos de pensión, gobiernos y personas para gestionar aproximadamente USD 582 mil millones en activos a nivel global, proporcionamos acceso a los expertos especializados en inversión en una amplia gama de capacidades, entre las que se incluyen infraestructura, inversiones ecológicas y renovables, bienes raíces, activos naturales y agrícolas, activos financieros, crédito privado, valores, ingresos fijos y soluciones de múltiples categorías de activos.

Macquarie Asset Management forma parte del Macquarie Group, un grupo financiero diversificado que brinda a los clientes gestión de activos, soluciones financieras, bancarias, asesoramiento, y de riesgo y capital en toda la gama de deuda, valores y materias primas. Macquarie Group, fundada en 1969, emplea a más de 20 500 personas en 34 mercados y cotiza en la Bolsa de Valores de Australia (Australian Securities Exchange).

Todas las cifras se presentan al 31 de marzo de 2023. Para obtener más información, visite Macquarie.com.

Salvo Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”), cualquier entidad de Macquarie Group mencionada en este comunicado de prensa no es una institución autorizada para tomar depósitos para los fines de la Ley de Actividad Bancaria de (Banking Act) de 1959 (Commonwealth de Australia). Las obligaciones de estas otras entidades de Macquarie Group no representan depósito u otras responsabilidades de Macquarie Bank. Macquarie Bank no garantiza o, de otro modo, brinda aseguramiento con respecto a las obligaciones de estas otras entidades de Macquarie Group. Además, si este documento se relaciona con una inversión: (a) el inversor está sujeto al riesgo de inversión, que incluye la posibilidad de demoras en el repago y la pérdida del ingreso y capital invertido y (b) ningún Macquarie Bank o cualquier otra entidad del Macquarie Group garantiza ningún índice de ganancia específico o el rendimiento de la inversión, ni garantiza el repago del capital con respecto a la inversión.

