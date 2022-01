Sonder Holdings Inc. desarrolla un negocio de viajes corporativos con más de 100 cuentas nuevas

El crecimiento sigue al reciente lanzamiento de Sonder en el sistema de distribución global y las asociaciones con las principales empresas de gestión de viajes

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sonder Holdings Inc. (“Sonder”), una empresa hotelera líder de última generación que está redefiniendo la experiencia de los huéspedes mediante la tecnología y el diseño, anunció hoy que ha sumado más de 100 cuentas de viajes corporativos nuevas durante el último año como resultado de la fuerte demanda de sus alojamientos cuidadosamente diseñados, confiables y tecnológicos entre clientes empresariales y grupales.

Sonder ha observado una demanda de viajes corporativos cada vez más alta por parte de los sectores de tecnología, hotelería, comercio minorista, entretenimiento y cuidado de la salud, y la demanda de viviendas corporativas impulsó casi la mitad de los ingresos corporativos registrados de Sonder. Las ubicaciones de Sonder se encuentran en los principales centros comerciales mundiales y los destinos más populares para las reservas corporativas y de grupo el año pasado fueron la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Londres, Dublín, Nueva Orleans y Palm Springs.

“En esta economía, las compañías que ofrecen un paquete de reubicación convincente para una posible contratación realmente pueden destacarse”, señaló Phil Stapleton, director general de Situ. “Actualmente, nuestros clientes priorizan de manera consistente los espacios de alojamiento autónomos que sean cómodos, estén cuidadosamente diseñados, cuenten con tecnologías avanzadas y estén en las ubicaciones adecuadas. Sonder cumple las expectativas consistentemente en todos estos aspectos, y así nos ayuda a brindar la excelente experiencia de vivienda corporativa que nuestros clientes están buscando, lo que marca la diferencia”.

Las opciones de alojamiento flexibles de Sonder van desde habitaciones de hotel individuales hasta apartamentos completos con varios dormitorios, que están disponibles para estadías de una o varias noches. Los diversos espacios ofrecen habitaciones para relajarse y trabajar de manera remota, cuentan con cocinas totalmente equipadas, salas de estar, habitaciones múltiples y lavandería en suite. La experiencia tecnológica de Sonder hace que a los huéspedes les resulte más fácil solicitar el ingreso anticipado o la salida tardía directamente desde sus teléfonos, a través la aplicación de Sonder, y así evitar los vestíbulos abarrotados. Por otra parte, los huéspedes de Sonder reciben soporte al instante mediante el servicio de Conserjería que ofrece la aplicación durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“Estamos increíblemente satisfechos con la aceptación que hemos visto en este importante segmento de viajes desde que lanzamos un equipo dedicado centrado en esta base de clientes el año pasado y de trabajar con socios sólidos en el sector”, afirmó Kristen Richter, vicepresidenta de ventas de Sonder. “Nuestro crecimiento continuo y trabajo con más de 100 clientes corporativos ha demostrado que existe una necesidad importante de alojamientos cuidadosamente diseñados y tecnológicos entre estas agencias y huéspedes”.

Después del lanzamiento de su oferta dedicada de viajes corporativos y la conectividad del sistema de distribución global a mediados de 2021, Sonder se asoció recientemente con ABC Global Services, un proveedor de servicios y tecnología líder para agencias de viajes, asesores y profesionales. Toda la red global de agentes de ABC Global Services ahora se beneficiará de la capacidad de elegir una estadía cómoda y sin contacto en Sonder en más de 35 ciudades de todo el mundo, a tarifas preferenciales.

“Si bien los viajes corporativos pueden verse un poco deferentes estos días, lo importante para nuestros clientes y sus huéspedes sigue siendo lo mismo: una experiencia hotelera consistente, cómoda y confiable”, señaló Dee Runyan, presidenta de ABC Global Services. “Creemos que el modelo comercial de próxima generación de Sonder satisface esa necesidad al ofrecer una experiencia innovadora, perfecta y de gran nivel, con opciones flexibles para diferentes tipos de estadías y viajeros”.

Sonder también tiene asociaciones activas de viajes de negocios con Egencia, HotelEngine y TripActions, tres de las principales empresas de gestión de viajes.

Combinación de negocios con Gores Metropoulos II

Sonder anunció recientemente que la Declaración de inscripción en el Formulario S-4 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”) el 7 de julio de 2021, modificado por la Enmienda No. 7 presentada el 20 de diciembre de 2021, se declaró efectiva el 22 de diciembre de 2021. La Declaración de inscripción se presentó en relación con la combinación de negocios propuesta de Sonder y Gores Metropoulos II, Inc. (Nasdaq: GMII, GMIIW y GMIIU). Una reunión extraordinaria de accionistas de Gores Metropoulos II para aprobar la combinación de negocios se llevará a cabo el 14 de enero de 2022, en 9:00 a. m. Hora del Este.

Se espera que las acciones ordinarias y las garantías públicas de Sonder se coticen en el Nasdaq bajo los símbolos de cotización “SOND” y “SONDW”, respectivamente, tras el cierre de la combinación de negocios. Una vez completada la combinación de negocios, sujeto a cualquier rescate por parte de los accionistas públicos de Gores Metropoulos II y al pago de los gastos de transacción al cierre, Sonder espera tener aproximadamente 310 millones de USD en ingresos de PIPE, hasta 450 millones de USD en efectivo en la cuenta fiduciaria de Gores Metropoulos II y 165 millones de USD en notas de retiro diferido para financiar operaciones y respaldar iniciativas de crecimiento nuevas y existentes.

Acerca de Sonder

Sonder está revolucionando la hotelería a través de un servicio innovador y tecnológico y un alojamiento inspirador y cuidadosamente diseñado que se combina en una experiencia perfecta. Lanzada en 2014 y con sede en San Francisco, Sonder ofrece una variedad de opciones de alojamiento, desde amplias habitaciones hasta suites y apartamentos totalmente equipados, que se encuentran en más de 35 mercados que abarcan diez países y tres continentes. La aplicación de Sonder ofrece a los huéspedes un control total de su estadía. Con funciones de autoservicio, un registro sencillo y asistencia in situ las 24 horas del día, las comodidades y los servicios de Sonder están a un solo toque, lo que hace que un mundo de mejores estadías esté al alcance de todos.

Para obtener más información, visite www.sonder.com o siga a Sonder en Facebook, Twitter o Instagram. Descargue la aplicación de Sonder en Apple o Google Play.

Acerca de Gores Metropoulos II, Inc.

Gores Metropoulos II, Inc. (Nasdaq: GMII, GMIIW y GMIIU) es una compañía de adquisición de propósito especial patrocinada por una afiliada de The Gores Group, LLC, una firma de inversión global fundada en 1987 por Alec Gores, y por una afiliada de Metropoulos & Co. cuyos directores son Dean, Evan y Daren Metropoulos. Gores Metropoulos II se formó con el propósito de celebrar una fusión, bolsa de valores, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con uno o más negocios. Los señores Gores y Metropoulos tienen en conjunto más de 100 años de experiencia combinada como empresarios, operadores e inversores en diversos sectores, incluidos el industrial, la tecnología, los medios de comunicación y el entretenimiento, los servicios comerciales, la atención médica y los productos y servicios de consumo. A lo largo de sus carreras, los señores Gores y Metropoulos y sus respectivos equipos han invertido en más de 180 empresas de cartera a través de diversos entornos macroeconómicos con una estrategia de inversión coherente y orientada a las operaciones. Para obtener más información, visite www.gores.com.

