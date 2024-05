“Somos una raza distante, pero somos corruptos”, el error de dicción de un político que generó polémica en las redes

El video de un gobernador de Perú durante un mitin político diciendo que él y los miembros somos corruptos se ha viralizado en las redes sociales por la cantidad de comentarios.

La polémica declaraciones encendió un acalorado debate en las distintas plataformas porque muchos consideran el error como un simple acto de sinceridad.

El autor del desliz de dicción es César, gobernador del departamento de La Libertad, en Perú, por el partido Alianza para el Progreso (APP).

“APP, somos una raza distinta, pero somos corruptos”, dijo el político con tono emotivo al intentar captar la atención de sus seguidores que le prestaron el mínimo interés a las declaraciones.

En las redes sociales comenzó el debate entre los seguidores y los detractores; unos tratando de defenderlo y otros atacándolo por su error de dicción.

Mientras sus seguidores aseguran que solo fue un error al hablar, otros lo ven como un acto de sinceridad; ya que ha sido cuestionado por presuntos actos ilegales por parte de la oposición.

Se indicó que realmente el político no somos corruptos, pero por la premura de su discurso y por su mala dicción no se distingue el no y solo se escucha la polémica frase.

El gobernando como no se percató de lo que se le entendió, continuó con mitin, destacando que en su partido no roban y no son sinvergüenzas.

“No somos sinvergüenzas, no robamos”, insistió en medio del aplauso de sus seguidores.