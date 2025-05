Solidus Labs presenta «Agentic-Based Compliance»: un nuevo modelo para las operaciones de vigilancia comercial

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Solidus Labs, la empresa que define la categoría en materia de vigilancia comercial y monitoreo de riesgos para clases de activos digitales y tradicionales, anuncia el lanzamiento de Agentic-Based Compliance, un modelo innovador para operaciones de vigilancia que aprovecha una red de agentes de IA para ofrecer eficiencia, precisión e inteligencia exponenciales en todo el ciclo de vida de la investigación de vigilancia comercial y monitoreo de transacciones.





Las soluciones de cumplimiento normativo heredadas no han sido capaces de seguir el ritmo de la rápida modernización y la creciente complejidad de los mercados globales. Los equipos de cumplimiento se han visto obligados a trabajar con un mosaico de herramientas inconexas y costosas que no consiguen ofrecer resultados de forma eficaz. Según McKinsey, los analistas de cumplimiento dedican el 80% de su tiempo a cuestiones de riesgo bajo o moderado y, por lo general, a resolver repetidamente falsos positivos o realizar trabajos de poca importancia. Esta ineficacia se extiende a la detección de abusos de mercado: A pesar de los enormes recursos y esfuerzos invertidos en tecnología de cumplimiento, las empresas siguen enfrentándose a medidas coercitivas por no detectar manipulaciones. Según las investigaciones, el abuso de mercado, como el uso de información privilegiada, se produce en el 20% de las fusiones y adquisiciones y en el 5% de los anuncios trimestrales de beneficios en los mercados estadounidenses. En términos más generales, solo el 4% de los Informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) dan lugar a investigaciones por las autoridades. No se trata de un fallo de esfuerzo, sino de arquitectura.

Basada en la plataforma patentada de Solidus, HALO, «Agentic-Based Compliance» reimagina la forma en que las instituciones financieras detectan, investigan y resuelven los riesgos de abuso de mercado. Se trata de una herramienta que sustituye los sistemas heredados y los flujos de trabajo aislados por una arquitectura unificada y basada en la inteligencia, impulsada por agentes autónomos de IA que aumentan la capacidad de los analistas humanos y operan en un entorno de riesgo multidimensional.

«El modelo “Agentic-Based Compliance” es la única manera de que los equipos de cumplimiento normativo puedan adelantarse a complejidades emergentes como la negociación 24/7 fuera de plataforma, la mayor participación minorista y los mayores riesgos que conllevan de ciberdelitos financieros y manipulación entre productos y mercados», declaró Asaf Meir, fundador y director ejecutivo de Solidus Labs. «Nuestra visión es sencilla: Las operaciones de cumplimiento deben ser tan escalables, inteligentes y eficientes como los mercados que deben proteger. “Agentic-Based Compliance” de Solidus ofrece precisamente eso, lo que soluciona la dispersión tecnológica, la fatiga de las alertas, la escasez de talento y los puntos ciegos de la vigilancia que cuestan a las empresas miles de horas y pueden alcanzar miles de millones de dólares en pérdidas y multas».

HALO incorpora una flota de agentes de IA creados específicamente, cada uno diseñado para agilizar una fase concreta del ciclo de vida de la investigación de cumplimiento, desde el enriquecimiento de señales y la corrección de alertas hasta la comprobación de modelos, la alimentación de inteligencia OSINT, la gestión de casos y la elaboración de informes normativos.

Nacida en el entorno altamente fragmentado y complejo de las criptomonedas, la solución «Agentic-Based Compliance» de Solidus está diseñada para todas las clases de activos, preparada para el futuro, lo que lleva a investigaciones 20 veces más rápidas y ahorra a los analistas de cumplimiento hasta 5 horas de trabajo menor al día. Al igual que todas las soluciones de Solidus Labs, se ha desarrollado de conformidad con la información aportada por los reguladores, en línea con las demandas actuales y en evolución de los mercados financieros modernos, incluidos los imperativos de las normativas sobre abuso de mercado de EE. UU., la UE y otras jurisdicciones importantes.

Preparada para impulsar la próxima generación de operaciones de vigilancia, la solución «Agentic-Based Compliance» de Solidus ya está ganando adeptos entre las empresas financieras con visión de futuro que buscan modernizar sus capacidades de cumplimiento y reducir la presión operativa.

Acerca de Solidus Labs

Solidus Labs es la empresa que define la categoría «Agentic-Based Compliance» (cumplimiento basado en agentes) en materia de vigilancia comercial y monitoreo de riesgos. Fundada en 2018 por veteranos de Goldman Sachs, Solidus Labs fusiona el rigor de Wall Street, la innovación criptonativa y los principios de ciberseguridad con la finalidad de reinventar el cumplimiento para la era financiera moderna. En el núcleo se encuentra HALO, una plataforma basada en riesgos e impulsada por IA en la que confían instituciones financieras, empresas de criptomonedas y reguladores de todo el mundo para impulsar el seguimiento proactivo basado en inteligencia, en cualquier producto, lugar o clase de activos.

