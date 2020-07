¡Sold out! En minutos se vendieron los shorts de Tesla anunciados por Elon Musk

Elon Musk anunció en su cuenta de Twitter que habían puesto a la venta shorts con el logo de Tesla en la pagina web de la compañía, minutos después, debido a la masiva compra, el producto se agotó.

Los seguidores de Tesla saturaron la pagina de la compañía de carros eléctricos, con la compra de los shorts anunciada por el mismo Musk.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020