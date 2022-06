Solasia Pharma: DARVIAS® Inyección de 135 mg (Nombre genérico: DARINAPARSINA /Código de desarrollo: SP-02) Aprobado en Japón

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Solasia Pharma K.K. (TSE: 4597, sede: Tokio, Japón, presidente y director ejecutivo: Yoshihiro Arai, en adelante “Solasia”) anunció oficialmente hoy que se aprobó un fármaco organoarsénico “DARVIAS® Inyectable de 135 mg” (SP-02, en adelante DARVIAS®) para el linfoma periférico de células T (en adelante “PTCL” [Peripheral T-Cell Lymphoma]) en recaída o refractario por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, Labor and Welfare, MHLW). Solasia presentó una NDA (New Drug Application [Solicitud de nuevo fármaco]) ante el MHLW en Japón en junio de 2021. En octubre de 2021, Nippon Kayaku Co., Ltd. (TSE: 4272, Sede: Tokio, Japón, Presidente: Atsuhiro Wakumoto) obtuvo un acuerdo de licencia con DARVIAS® para los derechos de comercialización en Japón.

DARVIAS®, un compuesto de organoarsénico con acción anticancerígena, es un innovador agente dirigido a las mitocondrias que se está desarrollando para el tratamiento de diferentes tumores hematológicos y sólidos. El mecanismo de acción propuesto del fármaco supone la interrupción de la función mitocondrial, una mayor producción de especies reactivas del oxígeno y la modulación de vías de transducción de señales celulares. Se cree que DARVIAS® ejerce un efecto anticancerígeno al inducir la detención del ciclo celular y la apoptosis. Esta aprobación se basa en el resultado de un estudio Multinacional Asiático de fase II de SP-02 en pacientes con PTCL en recaída o refractario, siendo Japón el primer país del mundo donde se aprobó.

El Sr. Yoshihiro Arai, presidente y director ejecutivo de Solasia, comentó para esta aprobación lo siguiente:



Desde su fundación, nos hemos enfocado en desarrollar nuevas opciones de tratamiento que resuelvan la calidad de vida de los pacientes en el tratamiento del cáncer algo que afecta a una de cada dos personas japonesas. Los dos productos, episil® Oral Solution y Sancuso®, que se han desarrollado con éxito hasta el momento, no son para el tratamiento del cáncer en sí, sino que se usan como tratamiento de apoyo, como la supresión de las náuseas/vómitos causados ​​por la quimioterapia y el alivio del dolor asociado con mucositis oral causada por quimioterapia y radioterapia. DARVIAS® es nuestro primer medicamento contra el cáncer aprobado por la NDA. Nippon Kayaku es nuestro socio comercial con fortalezas en el campo de la oncología. Nos complace enormemente contar con esta oportunidad de otorgar DARVIAS® a instituciones médicas de todo el país que brindan un nuevo tratamiento contra el cáncer a través de la amplia experiencia de Nippon Kayaku en oncología y contribuir al tratamiento de pacientes que padecen PTCL.

Acerca de DARVIAS®



DARVIAS®, un fármaco organoarsénico, es un nuevo agente anticancerígeno que actúa sobre las mitocondrias.



DARVIAS® provoca la detención del ciclo celular y la apoptosis a través de la interrupción de las funciones mitocondriales y el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno en las células tumorales. Además del PTCL, se ha sugerido que las posibles indicaciones a las que puede orientarse son otros cánceres hematológicos (linfoma, leucemia) y tumores sólidos. Con respecto a la futura expansión de indicaciones, Solasia explorará estrategias de desarrollo clínico en consulta con Nippon Kayaku. DARVIAS® recibió la designación de medicamento sin interés comercial en los Estados Unidos y la Unión Europea.

Acerca de Solasia



Solasia es una empresa farmacéutica de especialidad con sede en Asia que tiene la misión de proporcionar “Mejores medicamentos para un mañana más brillante”. Para abordar las necesidades médicas no satisfechas en el campo de la oncología, Solasia desarrolla medicamentos innovadores a favor de contribuir con una mejor salud y a un futuro más brillante para los pacientes. Visite el sitio web de la empresa en https://solasia.co.jp/en/ para obtener más información.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

