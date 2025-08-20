SoFi se asocia con Lightspark para impulsar las transferencias internacionales de dinero habilitadas por blockchain

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--SoFi (NASDAQ: SOFI) anunció su próximo servicio de transferencia internacional de dinero, que permitirá a sus miembros enviar fondos al extranjero directamente desde la aplicación SoFi con comisiones más bajas y entregas más rápidas en comparación con los proveedores de servicios de remesas tradicionales. Lightspark, un proveedor líder de infraestructura empresarial que utiliza la red Bitcoin Lightning Network, habilitará la tecnología a través de "Universal Money Address (UMA)" para enviar y recibir dinero sin problemas, con acceso a una red global abierta para pagos. SoFi será uno de los primeros bancos estadounidenses en ofrecer un servicio de remesas basado en blockchain.





“Para muchos miembros de SoFi que envían dinero regularmente a sus seres queridos en el extranjero, la posibilidad de transferir dinero rápidamente y a bajo costo no es solo una comodidad, sino una mejora significativa en su vida financiera cotidiana", declaró Anthony Noto, CEO de SoFi. “Al integrar esto directamente en la aplicación de SoFi, estamos aprovechando el valor de la tecnología blockchain para ofrecer a los miembros un acceso más rápido, inteligente e inclusivo a su dinero".

“SoFi es una de las plataformas financieras más innovadoras y con mayor visión de futuro de los Estados Unidos en la actualidad", manifestó David Marcus, director ejecutivo y cofundador de Lightspark. "Los bancos digitales están adoptando UMA porque es rápido, barato y seguro, y utiliza la única red de pagos abierta que existe, Bitcoin. UMA en SoFi significa que los clientes pueden transferir dólares al instante, en cualquier momento y a nivel mundial, y estamos encantados de ver la demanda a través de la lista de espera de SoFi, lo que demuestra que la gente está preparada para el futuro de los pagos".

El servicio de transferencia internacional de dinero de SoFi se lanzará a finales de este año. SoFi será una de las plataformas más económicas para transferir dinero a nivel internacional, con unos costos totales inferiores a la media nacional actual. Para garantizar una total transparencia, el tipo de cambio y las comisiones se mostrarán por adelantado, antes de que los miembros pulsen el botón de enviar. El servicio estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente en la aplicación de SoFi, sin necesidad de utilizar una aplicación de terceros.

Cómo funciona

El nuevo servicio de transferencia internacional de dinero de SoFi, impulsado por UMA, convierte dólares estadounidenses en bitcoines en tiempo real y envía los fondos a través de las fronteras utilizando la red Bitcoin Lightning Network. Luego, los fondos se convierten instantáneamente a la moneda local y se envían directamente a la cuenta bancaria del destinatario en la moneda local del país de destino.

Lightspark impulsa una red global de bancos asociados y plataformas financieras. Esto proporciona a los remitentes y destinatarios una experiencia de transferencia fluida y segura con una plataforma financiera que conocen y en la que confían.

En el momento de su lanzamiento, el servicio de transferencias internacionales de SoFi estará disponible primero en México y, poco después, se añadirán más países. Este enfoque por fases garantiza rapidez, seguridad y coherencia para los miembros desde el primer día, y se irán añadiendo más países posteriormente.

Las transferencias internacionales de dinero de SoFi estarán disponibles a través de SoFi Checking & Savings a finales de este año. SoFi Checking and Savings se ofrece a través de SoFi Bank, N.A., miembro de la FDIC. Los miembros pueden inscribirse en una lista de espera para acceder a las transferencias internacionales de dinero autoservicio de SoFi a finales de este año.

Acerca de SoFi

SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) es una plataforma integral de servicios financieros digitales cuya misión es ayudar a las personas a alcanzar la independencia financiera para hacer realidad sus ambiciones. Más de 11,7 millones de miembros confían en SoFi para pedir préstamos, ahorrar, gastar, invertir y proteger su dinero, todo en una sola aplicación, y obtener acceso a planificadores financieros, experiencias exclusivas y una comunidad próspera. Las fintech, las instituciones financieras y las marcas utilizan la plataforma tecnológica Galileo de SoFi para crear y gestionar soluciones financieras innovadoras en 160 millones de cuentas en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.sofi.com o descargue nuestras aplicaciones para iOS y Android.

Acerca de Lightspark

Internet tiene protocolos abiertos para todo, excepto para el dinero. Lightspark está cambiando eso. Estamos creando soluciones de pago modernas y siempre activas impulsadas por Bitcoin: la única red abierta y neutral para transferir valor. Con herramientas empresariales como Connect, UMA y Spark, las empresas pueden enviar y recibir dinero al instante, de forma segura y a un costo muy reducido, en cualquier momento y lugar. Síganos en X @lightspark

