Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, interpretaría a su tío en la película biográfica del artista que está patrocinando la familia.

El joven de 26 años de edad confirmó en un tuit que sí participará en la producción, al indicar que se siente honrado.

“Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fanáticos de todo el mundo, los veré pronto”, cita el posteo del joven acompañado de una fotografía.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup

— Jaafar Jackson (@JaafarJackson) January 30, 2023