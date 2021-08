Smithsonian Lanza “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past” con un Foro Virtual

La iniciativa convocará conversaciones integrales sobre raza y racismo a través de un foro nacional, eventos regionales y recursos educativos

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–El Smithsonian pondrá en marcha su nueva iniciativa racial: “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past” (Nuestro futuro compartido: Reconocer nuestro pasado racial) con un foro virtual el 26 de agosto. La iniciativa reunirá recursos de todo el Smithsonian para explorar cómo los estadounidenses entienden, experimentan y enfrentan el racismo a través de varios lentes críticos como el bienestar, la riqueza y las artes. “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past” incluirá eventos virtuales y en vivo, en todo el país, así como contenido digital, narración de historias y recursos de aprendizaje para estudiantes y educadores.

Utilizando los vastos recursos y la experiencia del Smithsonian en historia, arte, ciencia y cultura, la iniciativa convocará conversaciones sobre raza y racismo en todo el país, y explorará todas las razas en los Estados Unidos y cómo los estadounidenses experimentan la raza a través de seis temas principales: Raza y bienestar; Raza y riqueza; Raza y lugar; Raza, política y ética; Raza más allá de los EE. UU.; y Raza, artes y estética. La iniciativa de la carrera invitará al público a unirse a la conversación a través de mensajes de respuesta en el sitio web, y ofrecerá oportunidades para que el público produzca por sí mismo programas para participar en conversaciones en sus propias comunidades utilizando recursos descargables disponibles en el sitio web de la iniciativa.

Líderes, colecciones y programación del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, el Museo Nacional del Indio Americano, el Centro Latino Smithsonian, el Centro Americano del Pacífico Asiático Smithsonian, el Museo Nacional de Historia Estadounidense, otros museos y centros del Smithsonian, y la Iniciativa de Historia de las Mujeres Estadounidenses del Smithsonian participarán en este proyecto.

“En este momento crucial de la historia, necesitamos hablar abiertamente sobre las complejidades de la raza y los efectos del racismo que continúan afectando todos los aspectos de la sociedad estadounidense”, señaló Lonnie G. Bunch III, secretario del Smithsonian. “‘Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past’ es una forma importante para nosotros de fomentar esa conversación. Esta iniciativa continúa la tradición de 175 años del Smithsonian de utilizar su contenido único para ayudar a todos los estadounidenses a buscar un futuro mejor compartido, uno que abarque a todos y nos lleve por un camino más diverso e inclusivo hacia una unión más perfecta”.

El apoyo de Bank of America a la iniciativa racial, que se anunció, por primera vez, el año pasado a través de un compromiso de 25 millones de USD, se basa en el compromiso total de cinco años de la compañía de 1250 millones de USD para promover la igualdad racial y las oportunidades económicas en las comunidades a las que sirve. La compañía ha apoyado iniciativas culturales y museos del Smithsonian durante más de tres décadas y es miembro fundador del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.

“Reconocemos la necesidad de discusiones significativas y productivas sobre la raza y el racismo en nuestra historia y nación hoy”, afirmó Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America y miembro del consejo del museo del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. “Estamos orgullosos de asociarnos con el Smithsonian en este esfuerzo, y apoyamos firmemente las conversaciones y acciones que pueden promover el progreso económico y social. Ahora es el momento de actuar y nos corresponde a todos hacer más”.

La iniciativa también ha contado con el apoyo de Target Corporation, Verizon y Google Arts & Culture.

Programación



La programación de la iniciativa de la carrera explorará los seis temas clave de la iniciativa a través de paneles de discusión, presentaciones, actuaciones y conversaciones entre expertos del Smithsonian, líderes de la industria y líderes de la comunidad. La programación comenzará con un foro nacional el 26 de agosto, y se celebrarán otros eventos regionales en todo el país a lo largo de 2021-2022.

El foro “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past” se rodará en Los Ángeles el jueves 26 de agosto. El acto virtual se retransmitirá gratuitamente por Internet a partir de las 7 p. m. (hora del este)/4 p. m. (hora del Pacífico). El foro se centrará en la raza y la riqueza y en la raza y el bienestar, explorando los complejos sistemas que impulsan la desigualdad racial en Estados Unidos, desde las primeras ciencias de la raza hasta la forma en que las disparidades raciales han sido expuestas por la actual pandemia de la COVID-19. Las sesiones explorarán la historia y el impacto de la ciencia de la raza; examinarán la conexión entre raza, atención sanitaria y riqueza; explorarán el impacto de la raza en la salud mental y el trauma; y destacarán las organizaciones locales que están reimaginando un futuro mejor.

“Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past” está producida por DM.Experiential, una nueva empresa de Don Mischer Productions diseñada para contar historias interactivas y de entretenimiento.

Para obtener más información sobre la iniciativa “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past” y para ver la transmisión en directo del foro, el jueves 26 de agosto, visite oursharedfuture.si.edu. El sitio web incluye componentes interactivos para que el público organice sus propios debates, y presenta colecciones del Smithsonian, historias e interactivos digitales relacionados con los temas de la iniciativa.

Acerca del Smithsonian



Desde su fundación en 1846, la Smithsonian Institution se ha comprometido a inspirar a las generaciones a través del conocimiento y el descubrimiento. Es el mayor complejo de museos, educativo y de investigación del mundo, compuesto por 19 museos, el Parque Zoológico Nacional, centros educativos, instalaciones de investigación, centros culturales y bibliotecas. Se están desarrollando dos nuevos museos: el Museo Nacional del Americano Latino y el Museo Smithsonian de Historia de la Mujer Americana. Hay más de 6300 empleados del Smithsonian y 5100 voluntarios. El número total de objetos, obras de arte y especímenes en el Smithsonian se estima en casi 155 millones, de los cuales casi 146 millones son especímenes científicos en el Museo Nacional de Historia Natural. www.si.edu

Acerca de Bank of America



En Bank of America, nos guía el propósito común de ayudar a mejorar la vida financiera a través de la energía de cada conexión. Vamos a cumplir esto a través del desarrollo responsable con enfoque en nuestro liderazgo ambiental, social y de gobernanza (environmental, social and governance, ESG). ESG se integra en nuestras ocho líneas de negocio y refleja la manera en que estimulamos la economía mundial, generamos confianza y credibilidad, y representamos una empresa en la que la gente quiere trabajar, invertir y hacer negocios. Se demuestra en el lugar de trabajo inclusivo y comprensivo que creamos para nuestros empleados, los productos y los servicios responsables que ofrecemos a nuestros clientes, y el impacto que tenemos en todo el mundo al ayudar a que las economías locales prosperen. Una parte importante de este trabajo es formar alianzas sólidas con grupos defensores y sin fines de lucro, como organizaciones comunitarias, de consumidores y ambientales, para aunar nuestras redes colectivas y experiencia para lograr el mayor impacto. Obtenga más información en about.bankofamerica.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Solo medios:

Alex Fairchild, 202-256-8735; fairchilda@si.edu

Linda St.Thomas, 202-841-2517; stthomasl@si.edu

Sitio web de medios: http://newsdesk.si.edu