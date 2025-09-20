SMBC Group y Jefferies amplían significativamente su alianza estratégica global

La empresa conjunta combinará negocios de renta variable y gestión de contenido empresarial (ECM) en Japón

Se ampliará la cobertura conjunta de patrocinadores más importantes

En EMEA, se implementa la originación, suscripción y ejecución conjuntas de financiación apalancada y sindicada para estos clientes

SMBC aumentará su participación accionaria en Jefferies hasta un 20% en el mercado abierto

SMBC proporcionará a Jefferies aproximadamente 2500 millones de dólares en nuevas líneas de crédito para apoyar a la empresa y facilitar los esfuerzos de colaboración

NEVA YORK y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”) y Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) y SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”) (en conjunto, “SMBC Group”) anuncian que ampliarán significativamente su alianza estratégica global.

SMBC Group y Jefferies firmaron inicialmente una alianza estratégica en 2021 para colaborar en futuras oportunidades de negocio en banca corporativa y de inversión. En 2023, la alianza se amplió para mejorar la colaboración en fusiones y adquisiciones, mercados de capital y de deuda, con especial atención a los clientes con calificación de inversión en Estados Unidos. Posteriormente, SMBC Group y Jefferies añadieron memorandos de entendimiento para ampliar su alianza a la región EMEA, Canadá, Asia y Australia, así como para ampliar el alcance de las iniciativas de cobertura conjunta a patrocinadores globales más importantes, empresas en fase previa a la salida a bolsa y clientes corporativos con calificación inferior a la de inversión.

Hoy, Jefferies y SMBC Group anuncian los próximos pasos importantes en su alianza estratégica global, que les permitirá aprovechar aún más sus fortalezas comerciales únicas y mejorar su capacidad para satisfacer las necesidades globales de sus clientes prestatarios, inversores, corporativos y patrocinadores. Esto incluirá la combinación de sus negocios de renta variable japonesa y ECM, la ampliación de la cobertura conjunta de patrocinadores más importantes y la implementación en EMEA de la originación, suscripción y ejecución conjuntas de préstamos sindicados y apalancados para estos clientes, el acuerdo de SMBC de aumentar su participación accionaria en Jefferies hasta un 20% en el mercado abierto, la concesión por parte de SMBC a Jefferies de aproximadamente 2500 millones de dólares en nuevas líneas de crédito para apoyar a la empresa y facilitar los esfuerzos de colaboración, incluidos los préstamos apalancados en EMEA, préstamos previos a la salida a bolsa en Estados Unidos y la titulización respaldada por activos, sujeto a la obtención de las autorizaciones reglamentarias pertinentes.

Empresa conjunta de valores japoneses

SMBC Group y Jefferies han firmado un memorando de entendimiento para crear una empresa conjunta en Japón con el fin de llevar a cabo las principales actividades de sus negocios mayoristas de investigación, venta y negociación de acciones japonesas y de mercados de capital. Jefferies y SMBC Group prevén que la empresa conjunta comience a prestar servicios a sus clientes en enero de 2027. La nueva empresa conjunta se integrará con el negocio líder de Jefferies en el mercado bursátil mundial para proporcionar a los inversores institucionales información y ejecución en los mercados de todo el mundo de forma fluida y coherente. Con la experiencia de SMBC y SMBC Nikko en el mercado nacional y la solidez de su balance, y la posición de liderazgo de Jefferies entre los inversores globales y su avanzada tecnología de negociación, SMBC Group y Jefferies tienen el objetivo de convertirse en el proveedor líder en el mercado bursátil mayorista y los mercados de capitales de Japón.

Cobertura de copatrocinadores

SMBC Group y Jefferies ampliarán su cobertura conjunta de patrocinadores de mayor envergadura para ofrecer las capacidades de inversión y banca corporativa tanto de Jefferies como de SMBC Group a dichos clientes patrocinadores de gran tamaño en EMEA.

Ampliación de la participación accionaria de SMBC en Jefferies, del 15% al 20%

SMBC tiene la intención de aumentar su participación económica en Jefferies hasta un 20% (sobre una base convertida y totalmente diluida) mediante la compra de acciones en el mercado abierto y el posterior canje de dichas acciones ordinarias por acciones ordinarias sin derecho a voto o acciones preferentes sin derecho a voto que serán obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias sin derecho a voto. SMBC seguirá siendo propietaria de menos del 5% de los derechos de voto de Jefferies. El aumento de la inversión está sujeto a la obtención de las autorizaciones reglamentarias pertinentes.

Nuevas y mejores líneas de crédito

SMBC Group ha acordado ampliar las líneas de crédito por un total aproximado de 2500 millones de dólares para apoyar a Jefferies y promover la colaboración en áreas clave, incluyendo la financiación estructurada, como los préstamos apalancados en EMEA, los préstamos previos a la salida a bolsa en Estados Unidos y la titulización respaldada por activos. Este nuevo y sustancial paquete de financiación, por un valor aproximado de 2500 millones de dólares, tiene como objetivo reforzar nuestro compromiso de profundizar en la asociación, mejorar nuestras capacidades combinadas en estas áreas de interés y permitirnos ofrecer servicios excepcionales a nuestros clientes.

Comentarios del equipo directivo

Toru Nakashima, director presidente y director ejecutivo de SMFG Group, comentó: “Tenemos la visión de alinear a SMBC Group y a Jefferies con el fin de ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de financiamiento y asesoría para satisfacer sus necesidades en todo el mundo. Estamos satisfechos con los avances logrados hasta la fecha, consideramos que la ampliación de nuestra alianza estratégica global anunciada hoy es un nuevo avance hacia la consecución de nuestro objetivo y creemos que estamos en una fase temprana de la realización de nuestro potencial conjunto”.

Rich Handler, director ejecutivo de Jefferies, y Brian Friedman, su presidente, declararon: “SMBC Group y Jefferies juntas son únicas en cuanto al poder de nuestras plataformas globales combinadas. Desde fusiones y adquisiciones y otros servicios de asesoría estratégica hasta financiación de balances y mercados de capitales, pasando por investigación, ventas y negociación en los mercados de capitales diarios, nuestras capacidades combinadas ofrecen un valor excepcional a nuestros clientes de todo el mundo”.

Acerca de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG es una de las mayores instituciones financieras con sede en Japón, con presencia consolidada en todos los negocios de banca de consumo y corporativa. A través de sus subsidiarias y filiales, SMFG ofrece una amplia gama de servicios financieros, entre los que se incluyen banca comercial, arrendamiento financiero, valores, tarjetas de crédito, financiación al consumo y otros servicios. A 31 de diciembre de 2022, los activos totales consolidados de SMFG ascendían a 264 billones de yenes.

Acerca de Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies es una empresa líder a nivel mundial que ofrece servicios completos de banca de inversión y mercados de capitales. Con más de 40 oficinas en todo el mundo, ofrecemos información y experiencia a inversores, empresas y gobiernos.

Acerca de Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC es la filial de banca comercial de SMFG y uno de los mayores bancos del mundo en términos de activos totales. Presta una amplia gama de servicios de banca corporativa y de consumo en Japón y en todo el mundo.

Acerca de SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko, una de las principales sociedades de valores de Japón, abarca todos los segmentos de clientes con una amplia gama de productos y servicios financieros a través de su red internacional.

Información adicional y dónde encontrarla

Esta comunicación puede considerarse material de convocatoria en relación con la aprobación por los accionistas (la “Aprobación por los Accionistas”) del certificado de constitución modificado y reformulado que autoriza las acciones ordinarias sin derecho a voto. En relación con la celebración de una junta anual de sus accionistas para la Aprobación por los Accionistas, Jefferies tiene la intención de presentar los materiales pertinentes ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”), incluida la declaración de representación de Jefferies en forma preliminar y definitiva. SE INSTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE JEFFERIES A QUE LEAN TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, INCLUIDA LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE JEFFERIES (SI ESTÁ DISPONIBLE Y CUANDO LO ESTÉ), YA QUE CONTIENEN O INCLUIRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PROPUESTA DE CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN MODIFICADO Y REFORMULADO. Los inversores y tenedores de valores pueden o podrán obtener los documentos (si están disponibles y cuando lo estén) de forma gratuita en la página web de la SEC www.sec.gov, o solicitarlos gratuitamente a Jefferies, dirigiéndose a Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022.

Participantes en la convocatoria

Jefferies y sus directores, ejecutivos y demás miembros de la dirección y empleados, de conformidad con las normas de la SEC, pueden ser considerados “participantes” en la convocatoria de delegaciones de voto de los accionistas de Jefferies a favor de la Aprobación por los Accionistas. La información sobre los directores y ejecutivos de Jefferies figura en la Declaración de Poder de Jefferies en el Anexo 14A para su Junta Anual de Accionistas de 2025, que fue presentada ante la SEC el 14 de febrero de 2025. En la medida en que las tenencias de valores de Jefferies por parte de sus directores o ejecutivos hayan cambiado desde las cantidades establecidas en dicha declaración de poder de 2025, dichos cambios han sido o serán reflejados en las Declaraciones Iniciales de Propiedad Beneficiaria en el Formulario 3 o en las Declaraciones de Cambio en la Propiedad en el Formulario 4 presentadas ante la SEC. En la declaración de poder de Jefferies relativa a la Aprobación por los Accionistas, cuando esté disponible, se incluirá información adicional relativa a los intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, de los participantes de Jefferies en la convocatoria, que pueden, en algunos casos, ser diferentes de los de los accionistas de Jefferies en general.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre nuestro futuro y declaraciones que no son hechos históricos. Dichas declaraciones prospectivas suelen identificarse con términos como “cree”, “espera”, “anticipar”, “puede”, “pretende”, “perspectivas”, “hará”, “estima”, “prevé”, “proyectar”, “debería” y otros términos y expresiones similares, y están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres, que pueden cambiar con el tiempo. Las declaraciones prospectivas pueden contener creencias, metas, intenciones y expectativas sobre ingresos, beneficios, operaciones, acuerdos y otros resultados, y pueden incluir declaraciones sobre resultados, planes y objetivos futuros. Las declaraciones prospectivas también incluyen declaraciones relacionadas con nuestras estrategias para el desarrollo futuro de nuestros negocios y productos, incluida la alianza estratégica de Jefferies y SMBC Group. En particular, las declaraciones prospectivas incluyen aquellas sobre los beneficios potenciales de la colaboración con SMBC Group y la intención de SMBC de aumentar su inversión de capital en Jefferies, ya que SMBC no tiene ninguna obligación de hacerlo. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan; no asumimos ninguna obligación, y no nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva. Además, dado que las declaraciones prospectivas representan únicamente nuestra creencia sobre acontecimientos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos, los resultados o consecuencias reales pueden diferir, posiblemente de forma sustancial, de los resultados o consecuencias anticipados indicados en estas declaraciones prospectivas. La información sobre factores importantes, incluidos los “Factores de Riesgo” que podrían hacer que los resultados o productos reales difirieran, tal vez de forma sustancial, de los de nuestras declaraciones prospectivas, se encuentra en los informes que presentamos ante la SEC. Debe leer e interpretar cualquier declaración prospectiva junto con los informes que presentamos a la SEC. Los resultados pasados pueden no ser indicativos de resultados futuros. Los distintos tipos de inversiones implican diferentes grados de riesgo. Por lo tanto, no debe asumirse que el rendimiento futuro de una inversión o estrategia de inversión específica será rentable o igualará el nivel o los niveles de rendimiento indicados correspondientes.

Fuente: Jefferies Financial Group Inc.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

