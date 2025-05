SMBC Americas nombra a Greg Keeley como director de Operaciones

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--La División de América de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) anunció hoy que Greg Keeley se ha incorporado al banco como director de Operaciones.





Con sede en Nueva York y bajo el mando del director ejecutivo de la División de América, Greg encabezará las funciones tecnológicas, cibernéticas y operativas del banco, a la vez que impulsará las iniciativas transformadoras.

“La trayectoria y la experiencia de liderazgo de Greg ejercerán un rol integral mientras SMBC continúa innovando y escalando nuestras operaciones en el continente americano ”, dijo Hirofumi Otsuka , director ejecutivo de la División de América de SMBC Group. “Mientras diversificamos nuestros negocios para brindar el mejor servicio a una base de clientes global, el rol del director de Operaciones guiará la transformación de nuestra infraestructura y nuestro modelo operativo impulsado por datos”.

Antes de sumarse a SMBC, Greg pasó por TD Bank, donde estuvo seis años en varios cargos directivos, entre ellos, el de vicepresidente ejecutivo sénior de Plataformas y Tecnología, y director de Información. Antes de ello, pasó más de 20 años en American Express, donde encabezó las principales iniciativas de tecnología y liderazgo.

Acerca de SMBC Group

SMBC Group es un grupo financiero global de primera línea. Con sede central en Tokio y 400 años de experiencia, el SMBC Group ofrece una amplia gama de servicios financieros, lo que incluye la banca, el arrendamiento, los valores, las tarjetas de crédito y el financiamiento para consumidores. Group cuenta con más de 150 oficinas y 120 000 empleados a nivel mundial en alrededor de 40 países. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) es la compañía matriz de SMBC Group, uno de los tres grupos bancarios más importantes de Japón. Las acciones de SMFG cotizan en las bolsas de Tokio, Nagoya y ADRs en Nueva York (NYSE: SMFG).

En el continente americano, SMBC Group cuenta con presencia en EE. UU., Canadá, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Con el respaldo del sólido capital de SMBC Group y el valor de sus relaciones en Asia, Group ofrece una gama de servicios bancarios de inversión y comerciales a clientes corporativos, institucionales y municipales. Conecta a una base de clientes diversa con mercados locales y la extensa red global de la organización. Las empresas operativas de Group en el continente americano incluyen a Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. y Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. Si desea obtener más información, visite http://www.smbcgroup.com/.

