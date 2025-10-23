SLB anuncia los resultados financieros del tercer trimestre de 2025

Los ingresos de 8930 millones de dólares aumentaron un 4% secuencialmente y disminuyeron un 3% año con año

La ganancia por acción (GPA) según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) de 0,50 dólares disminuyó un 32% secuencialmente y un 40% año con año

La GPA, excluidos gastos y créditos, de 0,69 dólares, disminuyó un 7% secuencialmente y un 22% año con año

Los ingresos netos atribuibles a SLB, de 739 millones de dólares, disminuyeron un 27% secuencialmente y un 38% año con año

El EBITDA ajustado de 2060 millones de dólares se mantuvo estable secuencialmente y disminuyó un 12% año con año

El flujo de caja de las operaciones fue de 1680 millones de dólares y el flujo de caja libre de 110 millones de dólares, incluidos 153 millones de dólares de pagos relacionados con la adquisición

El Consejo aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0,285 dólares por acción

Resultados del tercer trimestre

(Se indica en millones, excepto los montos por acción) Trimestre finalizado el Variación 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre de

2024 Secuencial Año con año Ingresos $8928 $8546 $9159 4% -3% Ingresos antes de impuestos (con base en los PCGA) $1000 $1285 $1507 -22% -34% Margen de ingresos antes de impuestos (con base en los PCGA) 11,2% 15,0% 16,5% -383 pb -525 pb Beneficio neto atribuible a SLB (con base en los PCGA) $739 $1014 $1186 -27% -38% GPA diluidas (con base en los PCGA) $0,50 $0,74 $0,83 -32% -40% EBITDA ajustado* $2061 $2051 $2343 0% -12% Margen de EBITDA ajustado* 23,1% 24,0% 25,6% -92 pb -249 pb Ingresos operativos del segmento antes de impuestos* $1626 $1584 $1902 3% -14% Margen operativo del segmento antes de impuestos* 18,2% 18,5% 20,8% -32 pb -255 pb Ingresos netos atribuibles a SLB, sin incluir cargos y créditos* $1027 $1016 $1271 1% -19% GPA diluidas, sin incluir cargos y créditos* $0,69 $0,74 $0,89 -7% -22% Ingresos por área geográfica Internacional $6916 $6847 $7425 1% -7% Norteamérica 1930 1655 1687 17% 14% Otros 82 44 47 n/s n/s $8928 $8546 $9159 4% -3% SLB adquirió ChampionX durante el tercer trimestre de 2025. Los resultados del tercer trimestre de 2025 reflejan dos meses de actividad de los negocios adquiridos de ChampionX, que contribuyeron 579 millones de dólares de ingresos, 139 millones de dólares de EBITDA ajustado y 108 millones de dólares de ingresos operativos del segmento antes de impuestos. Salvo por el impacto de esta adquisición, los ingresos globales de SLB en el tercer trimestre de 2025 disminuyeron un 2% secuencialmente y un 9% año con año; los ingresos internacionales del tercer trimestre de 2025 disminuyeron un 1% secuencialmente y un 9% año con año; y los ingresos del tercer trimestre de 2025 de Norteamérica se redujeron un 7% secuencialmente y un 9% año con año. *Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte las secciones tituladas "Cargos y créditos", "Divisiones" e "Información complementaria" para obtener más detalles. n/s = no significativo

(Se indica en millones) Trimestre finalizado el Variación 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre de

2024 Secuencial Año con año Ingresos por división Digital $658 $591 $638 11% 3% Desempeño de yacimientos 1682 1691 1823 -1% -8% Construcción de pozos 2967 2963 3312 0% -10% Sistemas de producción 3474 2932 3037 18% 14% Otros 397 583 554 -32% -28% Eliminaciones (250) (214) (205) n/s n/s $8928 $8546 $9159 4% -3% Ingresos operativos antes de impuestos por división Digital $187 $153 $190 22% -2% Desempeño de yacimientos 312 314 367 -1% -15% Construcción de pozos 558 551 714 1% -22% Sistemas de producción 559 491 518 14% 8% Otros 96 155 188 -38% -49% Eliminaciones (86) (80) (75) n/s n/s $1626 $1584 $1902 3% -14% Margen operativo antes de impuestos por división Digital 28,4% 25,9% 29,8% 250 pb -135 pb Desempeño de yacimientos 18,5% 18,6% 20,1% -7 pb -159 pb Construcción de pozos 18,8% 18,6% 21,5% 22 pb -273 pb Sistemas de producción 16,1% 16,7% 17,1% -66 pb -98 pb Otros 24,2% 26,7% 34,0% -244 pb -975 pb Eliminaciones n/s n/s n/s n/s n/s 18,2% 18,5% 20,8% -32 pb -255 pb Los resultados del tercer trimestre de 2025 de Sistemas de producción y Digital reflejan dos meses de actividad de ChampionX, que contribuyeron a los ingresos de 20 millones de dólares de Digital y 575 millones de dólares de Sistemas de producción. Salvo por el impacto de esta adquisición, los ingresos del tercer trimestre de 2025 de Digital aumentaron un 8% secuencialmente y se mantuvieron estables año con año, mientras que los ingresos de Sistemas de producción disminuyeron un 1% secuencialmente y 5% año con año. A partir del tercer trimestre de 2025, SLB comenzó a informar su negocio Digital como una división independiente y sus negocios Soluciones de Rendimiento sobre Activos (SRA), Soluciones de Centros de Datos y SLB Capturi en la categoría Otros. Los períodos anteriores han sido reformulados para adecuarse a la presentación del período actual. n/s = no significativo

Resiliencia en medio de una dinámica cambiante del mercado

“El tercer trimestre se comportó de acuerdo con nuestras expectativas ya que nuestros ingresos crecieron secuencialmente gracias a ingresos adicionales obtenidos durante dos meses de ChampionX, el crecimiento mayor en Digital y el desempeño resiliente de nuestro Negocio principal. SLB mejoró los ingresos pese al contexto de un mercado petrolero totalmente abastecido, un entorno geopolítico incierto y precios moderados de las materias primas.

“En este contexto, los mercados internacionales, que enfrentan desafíos en algunas regiones, demuestran resiliencia, mientras varios países de Oriente Medio y Asia continúan con un crecimiento sólido. Con respecto al futuro, prevemos lanzamientos de producción de la OPEP+ para respaldar las inversiones en muchos países donde SLB está bien posicionado”, manifestó el director ejecutivo de SLB Olivier Le Peuch.

Las actividades de producción y recuperación se alinearon para dar lugar a las cambiantes prioridades de los clientes

“Mientras la economía industrial se endurece, los clientes priorizan cada vez más las soluciones de producción y recuperación para compensar la caída al extraer barriles incrementales al menor costo posible. Al mismo tiempo, continúan acelerando las decisiones de inversión finales (FID, por sus siglas en inglés) más críticas y ejecutan proyectos de desarrollo en vuelo.

“SLB goza de una oportunidad diferente para respaldar a los clientes en este recorrido: al aprovechar nuestra experiencia en el subsuelo, tecnología de producción, integración de carteras y capacidades digitales/de IA, a fin de generar valor nuevo para activos maduros y, por ende, expandir nuestro mercado potencial.

“ChampionX mejora nuestra cartera y subraya el valor de expandir nuestra presencia en el mercado de producción menos cíclico.

“Confío en la postura que adoptamos en el mercado de producción y recuperación, y espero profundizar nuestra colaboración con nuestros clientes para extraer más barriles. También me siento entusiasmado por el progreso que hemos logrado al integrar al equipo de ChampionX con SLB, y agradezco su desempeño y aporte en este trimestre”, señaló Le Peuch.

Digital brinda crecimiento y márgenes diferenciados

“Digital continúa transformando la industria del gas y el petróleo, y ese ha sido nuestro negocio con más rápido crecimiento en los últimos años. Hemos participado en una larga travesía para digitalizar los yacimientos petrolíferos: desde el modelado y la planificación hasta las operaciones y la automatización, reconociendo que la transformación digital es esencial para alcanzar los más altos niveles de eficiencia, seguridad y sostenibilidad en la selección de potenciales clientes, gestión de yacimientos y recuperación de hidrocarburos.

“Al aprovechar el software, la IA, el análisis de datos, la automatización e IoT, damos lugar a la productividad para geocientíficos e ingenieros, impulsamos un cambio radical en eficiencia y seguridad en operaciones, y apoyamos a nuestros clientes para proporcionar mejores pozos y activos de producción mayor. Como tal, las soluciones Digitales de SLB son cada vez más críticas para que nuestros clientes estén a la vanguardia de la innovación, la eficiencia y la implementación de la IA.

“Informamos a Digital como una división independiente por primera vez y compartimos detalles de las cuatro categorías de ingresos donde SLB ofrece soluciones para nuestros clientes: Plataformas y aplicaciones, Operaciones digitales, Exploración digital y Servicios profesionales.

“Nuestro negocio Digital generó crecimiento de los ingresos tanto secuencialmente como año con año. Este alto margen y negocio creciente es un verdadero diferenciador y refleja nuestro liderazgo industrial en este ámbito”, manifestó Le Peuch.

Los mercados digitales liderarán un futuro repunte de la actividad

“Con vistas al futuro, es más probable que los mercados internacionales lideren un repunte de la actividad cuando se reequilibre la oferta y la demanda, apoyados por las inversiones permanentes en proyectos de capacidad petrolera y expansión del gas y una perspectiva constructiva para aguas profundas. SLB está bien posicionada para beneficiarse de dicha recuperación.

“A corto plazo, prevemos un crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre impulsado por los mercados internacionales, Digital y un trimestre repleto de actividad de los negocios adquiridos a ChampionX”, concluyó Le Peuch.

Otros hechos destacables

Durante el trimestre, SLB recompró 3,2 millones de sus acciones ordinarias por un precio de compra total de 114 millones de dólares. Durante los primeros nueve meses de 2025, SLB recompró un total de 60 millones de acciones ordinarias por un precio de compra total de 2410 millones de dólares.

El 16 de Julio de 2025, SLB completó la adquisición de ChampionX. La cartera combinada, las capacidades tecnológicas y el liderazgo digital posicionarán a SLB para crear valor para sus clientes y grupos de interés al aumentar su exposición al creciente mercado de producción y recuperación, al tiempo que ofrece la mejor integración de flujo de trabajo en su clase a través de productos químicos de producción y elevación artificial.

El 16 de Octubre de 2025, el Consejo de Administración de SLB aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0,285 dólares por acción de las acciones ordinarias en circulación, pagadero el 8 de Enero de 2026 a los accionistas registrados el 3 de Diciembre de 2025.

Ingresos del tercer trimestre por área geográfica

Los ingresos del tercer trimestre de 893 millones de dólares aumentaron un 4% secuencialmente mientras los ingresos internacionales crecieron un 1% y los ingresos en Norteamérica se incrementaron en un 17%. Esto refleja dos meses de actividad de los negocios adquiridos de ChampionX, que contribuyeron con ingresos de 579 millones de dólares, compuestos por 387 millones de dólares en Norteamérica y 171 millones de dólares en mercados internacionales. Dejando de lado el impacto de esta adquisición, los ingresos internacionales del tercer trimestre de 2025 disminuyeron un 1% y los ingresos en Norteamérica del tercer trimestre de 2025 cayeron un 7% secuencialmente. Los ingresos internacionales tuvieron una leve caída debido a la interrupción de la producción del proyecto APS en Ecuador y los ingresos en Norteamérica se redujeron por la desinversión del proyecto APS en Canadá.

(Se indica en millones) Según lo informado Trimestre finalizado el Variación 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre de

2024 Secuencial Año con año Norteamérica $1930 $1655 $1687 17% 14% Latinoamérica 1482 1492 1689 -1% -12% Europa y África* 2434 2369 2434 3% 0% Oriente Medio y Asia 3000 2986 3302 0% -9% Eliminaciones y otros 82 44 47 n/s n/s $8928 $8546 $9159 4% -3% Internacional $6916 $6847 $7425 1% -7% Norteamérica $1930 $1655 $1687 17% 14% *Incluye Rusia y la región del Mar Caspio n/s = no significativo

La siguiente tabla y los comentarios se presentan sobre una base pro forma suponiendo que ChampionX se adquirió el 1 de Enero de 2024.

(Se indica en millones) Pro forma Trimestre finalizado el Variación 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre de

2024 Secuencial Año con año Norteamérica $2134 $2219 $2240 -4% -5% Latinoamérica 1507 1568 1758 -4% -14% Europa y África* 2462 2456 2535 0% -3% Oriente Medio y Asia 3032 3075 3398 -1% -11% Eliminaciones y otros 94 80 83 n/s n/s $9229 $9398 $10014 -2% -8% Internacional $7001 $7099 $7691 -1% -9% Norteamérica $2134 $2219 $2240 -4% -5% *Incluye Rusia y la región del Mar Caspio n/s = no significativo

Internacional

Los ingresos pro forma en Latinoamérica, de 151 millones de dólares, cayeron un 4% secuencialmente. La mayor actividad de perforación costa afuera en Guyana se vio más que compensada por los ingresos reducidos de APS debido a la interrupción de la producción generada por la interrupción del oleoducto en Ecuador y una menor actividad de perforación y fracturación en Argentina.

Año con año, los ingresos pro forma disminuyeron un 14%, debido principalmente a una reducción importante de la actividad de perforación terrestre en México e ingresos reducidos de APS en Ecuador.

Europa y África, con ingresos pro forma de 2460 millones de dólares, que se mantuvieron estables secuencialmente con una mejora en la actividad en el África Subsahariana y la actividad costa afuera en Escandinavia se vio contrarrestada por una menor actividad en Europa y el Norte de África.

Año con año, los ingresos pro forma cayeron un 3% debido a que la actividad fuerte en el Norte de África, Europa y Azerbaiyán se vio más que contrarrestada por la disminución de la actividad en aguas profundas costa afuera en Angola, África Central y Oriental.

Los ingresos pro forma en Oriente Medio y Asia de 3030 millones de dólares disminuyeron un 1% secuencialmente mientras la sólida actividad en Irak, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, India, Este de Asia, Indonesia, China y Australia se vio más que compensada por la caída de la actividad en Arabia Saudita.

Año con año, los ingresos pro forma cayeron un 11% mientras que los ingresos más altos en los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Omán y China se vieron más que compensados por la reducción significativa de la actividad en Arabia Saudita. También se observaron descensos en Australia y el Este de Asia.

Norteamérica

En Norteamérica, los ingresos pro forma de 2130 millones de dólares cayeron un 4% secuencialmente. La caída se debió a la ausencia de ingresos de APS de 97 millones de dólares tras la desinversión de la participación en el proyecto Palliser en Canadá, junto con una menor actividad terrestre en Estados Unidos debido a una reducción del número de plataformas. Estas disminuciones se vieron parcialmente compensadas por una mayor exploración digital costa afuera e ingresos superiores provenientes de las soluciones de centros de datos.

Año con año, los ingresos pro forma cayeron un 5% impulsados por la desinversión del proyecto APS en Canadá, junto con una fuerte caída de la actividad de perforación terrestre en EE. UU., parcialmente compensada por el crecimiento en soluciones de centros de datos.

Resultados del tercer trimestre por división

Digital

(Se indica en millones) Trimestre finalizado el Variación 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre de

2024 Secuencial Año con año Ingresos Internacional $500 $462 $509 8% -2% Norteamérica 156 126 128 24% 22% Otros 2 3 1 n/s n/s $658 $591 $638 11% 3% Ingresos operativos antes de impuestos $187 $153 $190 22% -2% Margen operativo antes de impuestos 28,4% 25,9% 29,8% 250 pb -135 pb EBITDA ajustado* 215 186 229 16% -6% Margen EBITDA ajustado* 32,7% 31,5% 35,9% 123 pb -322 pb *Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte la conciliación en la sección titulada "Información complementaria" para obtener más detalles. n/s = no significativo

(Se indica en millones) Trimestre finalizado el Variación Ingresos 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre de

2024 Secuencial Año con año Plataformas y aplicaciones $273 $266 $262 3% 4% Operaciones digitales 131 94 89 39% 47% Exploración digital 80 63 111 28% -28% Servicios profesionales 174 168 176 3% -1% $658 $591 $638 11% 3% Los resultados del tercer trimestre de 2025 de Digital incluyen dos meses de actividad de ChampionX, que contribuyó 20 millones de dólares de ingresos de Digital.

Los ingresos de la división Digital de 658 millones de dólares aumentaron un 11% secuencialmente impulsados por un sólido aumento en los ingresos de las Operaciones digitales que refleja el impacto de ChampionX como así también el crecimiento orgánico, un fuerte aumento en los ingresos de Exploración digital e ingresos mayores en Plataformas y aplicaciones.

Año con año, los ingresos de la división Digital crecieron un 3% impulsados por un sólido crecimiento de los ingresos de las Operaciones digitales, lo que refleja tanto un crecimiento orgánico y el impacto de ChampionX como así también ingresos más altos en Plataformas y aplicaciones, parcialmente compensados por una caída en los ingresos de Exploración digital.

Los ingresos recurrentes anuales (IRA) de la división Digital al 30 de Septiembre de 2025 fueron de 926 millones de dólares en comparación con los 869 millones de dólares correspondientes al mismo período del año anterior.

El margen operativo antes de impuestos de Digital del 28% aumentó 250 puntos básicos (pb) secuencialmente. La rentabilidad mejoró debido a una sólida actividad de Exploración digital, un robusto crecimiento de los ingresos de Operaciones digitales e ingresos superiores de Plataformas y aplicaciones.

Año con año, el margen operativo antes de impuestos se contrajo 135 puntos básicos debido principalmente a los menores ingresos de Exploración digital, parcialmente contrarrestados por la mejora en la rentabilidad de Operaciones digitales y Plataformas y aplicaciones.

Consulte la sección titulada “Información complementaria” (pregunta 11) para ver una descripción de las categorías de ingresos que componen la división Digital. Consulte la pregunta 12 correspondiente a los ingresos, ingresos operativos antes de impuestos y EBITDA ajustado de la división Digital para los primeros nueve meses de 2025 y los primeros nueve meses de 2024. Para conocer la definición de IRA, consulte la pregunta 13.

Desempeño de yacimientos

(Se indica en millones) Trimestre finalizado el Variación 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre de

2024 Secuencial Año con año Ingresos Internacional $1536 $1541 $1676 0% -8% Norteamérica 143 148 145 -3% -1% Otros 3 2 2 n/s n/s $1682 $1691 $1823 -1% -8% Ingresos operativos antes de impuestos $312 $314 $367 -1% -15% Margen operativo antes de impuestos 18,5% 18,6% 20,1% -7 pb -159 pb EBITDA ajustado* 422 421 464 0% -9% Margen de EBITDA ajustado* 25,1% 24,9% 25,4% 22 pb -34 pb *Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte la conciliación en la sección titulada "Información complementaria" para obtener más detalles. n/s = no significativo

Los ingresos por Desempeño de yacimientos, de 1680 millones de dólares, disminuyeron un 1% secuencialmente dado que la mayor actividad en Europa y África se vio más que compensada por los ingresos menores en Oriente Medio y Asia, debido principalmente a una menor actividad de intervención y estimulación en Arabia Saudita.

Año con año, los ingresos cayeron un 8%, debido principalmente a una actividad menor en Arabia Saudita y México. Estos descensos se vieron parcialmente mitigados por la fuerte actividad en Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar.

El margen operativo antes de impuestos de Desempeño de yacimientos del 19% fue esencialmente estable y se contrajo 159 puntos básicos año con año debido a una menor rentabilidad en evaluación e intervención.

Construcción de pozos

(Se indica en millones) Trimestre finalizado el Variación 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre

2024 Secuencial Año con año Ingresos Internacional $2371 $2394 $2675 -1% -11% Norteamérica 527 512 581 3% -9% Otros 69 57 56 n/s n/s $2967 $2963 $3312 0% -10% Ingresos operativos antes de impuestos $558 $551 $714 1% -22% Margen operativo antes de impuestos 18,8% 18,6% 21,5% 22 pb -273 pb EBITDA ajustado* 728 720 875 1% -17% Margen EBITDA ajustado* 24,5% 24,3% 26,4% 25 pb -189 pb *Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte la conciliación en la sección titulada "Información complementaria" para obtener más detalles. n/s = no significativo

Los ingresos de Construcción de pozos, de 2970 millones de dólares, se mantuvieron estables secuencialmente. El aumento de los ingresos costa afuera en Guyana y Norteamérica, junto con una mayor actividad terrestre en Irak, Omán y Asia, se vieron compensados por la caída en la actividad de perforación en Arabia Saudita, Argentina, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Año con año, los ingresos cayeron un 10%, debido a una reducción generalizada de la actividad de perforación en México, Arabia Saudita, Namibia, Norteamérica y Asia. Estos descensos se vieron parcialmente compensados por un desempeño más sólido en los Emiratos Árabes Unidos, Guyana, Norte de África, Irak y Kuwait.

El margen operativo antes de impuestos de Construcción de pozos fue del 19%, lo que supone una suba de 22 puntos básicos secuencialmente pero una caída de 273 puntos básicos año con año. La compresión del margen año con año se debió a la reducción generalizada de la actividad en Norteamérica y varios mercados internacionales.

Sistemas de producción

(Se indica en millones) Según lo informado Trimestre finalizado el Variación 30 de Septiembre de

2025 30 de Junio de

2025 30 de Septiembre de

2024 Secuencial Año con año Ingresos Internacional $2440 $2243 $2373 9% 3% Norteamérica 1008 $685 $657 47% 54% Otros 26 $4 $7 n/s n/s $3474 $2932 $3037 18% 14% Ingresos operativos antes de impuestos $559 $491 $518 14% 8% Margen operativo antes de impuestos 16,1% 16,7% 17,1% -66 pb -98 pb EBITDA ajustado* 690 582137 610 18,5% 13% Margen EBITDA ajustado* 19,9% 19,9% 20,1% 0 pb -22 pb *Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte la conciliación en la sección titulada "Información complementaria" para obtener más detalles. n/s = no significativo

Los ingresos declarados de Sistemas de producción de 3470 millones de dólares aumentaron un 18% secuencialmente y 14% año con año, lo que refleja dos meses de actividad de los negocios de productos químicos de producción y elevación artificial adquiridos a ChampionX, que aportaron 575 millones de dólares en ingresos e ingresos operativos antes de impuestos de 106 millones de dólares. Salvo por el impacto de esta adquisición, los ingresos del tercer trimestre de 2025 de Sistemas de producción cayeron un 1% secuencialmente y 5% año con año.

El margen operativo antes de impuestos de Sistemas de producción del 16% se contrajo en 66 puntos básicos secuencialmente y 98 puntos básicos año con año. La contracción del margen secuencial se produjo principalmente por una combinación geográfica desfavorable en terminaciones y márgenes marinos más bajos. La caída año con año se vio impulsada por una combinación geográfica desfavorable que principalmente impactó en los sistemas de producción en superficie y las terminaciones. Estas caídas se vieron parcialmente compensadas por la contribución marginal acumulativa de ChampionX.

La siguiente tabla y los comentarios se presentan sobre una base pro forma suponiendo que ChampionX se adquirió el 1 de Enero de 2024.

(Se indica en millones) Pro forma Trimestre finalizado el Variación 30 de Sept. de

2025 30 de Jun. de

2025 30 de Sept. de

2024 Secuencial Año con año Ingresos Internacional $2527 $2496 $2639 1% -4% Norteamérica 1211 1247 1206 -3% 0% Otros 36 38 42 n/s n/s $3774 $3780 $3887 0% -3%

