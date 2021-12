Skytec elige la tecnología de Esri para impulsar la nueva aplicación de gestión de la conservación de precisión

La aplicación Ranger de la compañía emergente utiliza un dron alojado en la nube e imágenes satelitales para vigilar el terreno del usuario

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–En colaboración con Esri y su solución ArcGIS Image for ArcGIS Online, se creó una nueva aplicación que permite gestionar los planes de conservación y verificar los compromisos medioambientales de las empresas con imágenes nítidas desde el cielo. La aplicación Ranger de Skytec, una empresa de detección remota y geoespacial con sede en Chattanooga (Tennessee), utiliza drones e imágenes satelitales para vigilar a distancia y desde el aire la propiedad de un suscriptor.

Ranger envía notificaciones cuando hay cambios, sin el costoso gasto y tiempo que supone la vigilancia en las instalaciones. Los cambios que pueden observarse en el terreno incluyen la intrusión, la deforestación, las infestaciones inminentes y otros problemas medioambientales, como desastres naturales y no naturales (p. ej., inundaciones, incendios y derrames).

“ArcGIS Image for ArcGIS Online nos ha dado más tiempo para centrarnos en lo que mejor sabemos hacer, el análisis, en lugar de tener que erigir la infraestructura detrás de escena. Con Esri, esos sistemas seguros de respaldo están incluidos”, señaló el director de Tecnología de Skytec, Andrew Carroll.

La tecnología de Esri, líder mundial en inteligencia de localización con sede en Redlands (California), procesa y almacena en la nube de forma segura las imágenes que permiten el funcionamiento de la aplicación Ranger de Skytec.

“Ser capaz de entender y medir con precisión el éxito es la mitad de la batalla en torno a la conservación, y esta aplicación permite a los usuarios conocer el impacto exacto de sus iniciativas”, afirmó Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. “Skytec ha creado el tipo de solución sostenible que nuestro mundo necesita para resolver los problemas climáticos urgentes, y nos complace asociarnos para brindar herramientas que ayuden a la empresa a crecer”.

Con Ranger, los clientes pueden elegir la frecuencia con la que recibirán informes cronometrados sobre la actividad y los cambios en las áreas que desean vigilar. Si los clientes desean obtener más información sobre un evento de cambio en particular, pueden solicitar imágenes satelitales o de drones con mayor resolución captadas con lídar, o bien enviar a su propio personal para que supervise en persona. Esas elecciones se coordinan mediante la aplicación ArcGIS Survey123 de Esri.

Gracias a Ranger, ya se vigilan más de 100 000 acres en todo el país con ayuda de ArcGIS Image for ArcGIS Online. Entre sus clientes, se encuentran Palmer Land Conservancy y Hudson Highlands Land Trust.

Bill Rogers, director ejecutivo de Skytec, y Carroll fundaron la compañía cuando empezaban a despuntar las operaciones comerciales con drones, vigilando pequeños lugares con vehículos aéreos no tripulados antes de expandirse a observaciones con vuelos pilotados. Ahora, con las imágenes satelitales de Planet, Skytec quiere que Ranger sea una solución global para el cambio climático al ofrecer vistas macro del terreno que muestren si las estrategias de conservación dan buenos resultados.

“Nos anticipamos a la necesidad que tienen los clientes de una vigilancia sin inconvenientes en cualquier nivel y lugar del mundo”, señaló Rogers. “Este servicio les sirve a clientes de diversos sectores, desde la gestión de recursos naturales hasta las empresas de mitigación ambiental y servicios públicos”.

La aplicación también tiene el potencial de demostrar que una entidad ha cumplido sus compromisos medioambientales.

“Existe la oportunidad de empezar a satisfacer las necesidades de la ciencia de datos detrás de las iniciativas de sostenibilidad de las empresas”, afirmó Carroll. La vigilancia permite precisar cómo se implementaron las medidas de mitigación, dónde se registró un crecimiento y qué clase de recuperación se ha logrado. También permite controlar las compensaciones de carbono y los bancos de ecosistemas ecológicos.

“Todo el mundo habla maravillas, pero ¿qué datos lo respaldan?”, dijo Carroll sobre lo que aporta Ranger.

La aplicación Ranger, creada con ArcGIS Web AppBuilder de Esri, está optimizada para su uso en computadoras y tabletas. La asociación con Esri también brinda a Skytec y a sus clientes de Ranger acceso a la amplia biblioteca de datos en línea del líder en mapeo, incluido ArcGIS Living Atlas of the World, y una experiencia sin inconvenientes a los usuarios actuales de Esri.

Para saber cómo Esri puede ayudar a las empresas a acceder a las imágenes en la nube, procesarlas y gestionarlas con mayor facilidad, visite go.esri.com/arcgisimage.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas de Esri



Teléfono celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com