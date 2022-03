Skyline Development: El desarrollador de la mega mansion The One en Bel-Air busca nuevos inversores antes de la fecha límite del 18 de marzo

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Skyline Development anunció hoy que Nile Niami, el desarrollador de The One y uno de los beneficiarios reales de Crestlloyd LLC, en un intento por recomprar The One, está buscando nuevos inversores antes de la audiencia del 18 de marzo para vender The One.

Niami quiere recaudar 250 millones de USD y, a cambio, ofrecerá al inversionista el 50 por ciento de cada dólar en ganancias netas, ya sea por un evento, alquiler a corto plazo, etc. El porcentaje específico dado se correlacionará con la cantidad invertida.

Los inversores potenciales requieren la verificación del comprobante de fondos y prometer una inversión mínima de 100 000 USD antes de las 2 p. m. del miércoles 16 de marzo. Esa misma noche, Nile Niami ofrecerá una visita guiada por la casa a las 5:55 p. m. a todos los inversionistas calificados.

Si le interesa invertir, comuníquese con doug@theonetruthnetwork.com. Si es miembro de la prensa y desea unirse a la visita guiada del miércoles, comuníquese con Brooke Cockrell en brooke@creativepitchgroup.com.

Para obtener más información, visite TheOneTruthNetwork.com esta noche.

Acerca de The One

The One es una megamansión de 105 000 pies cuadrados en Bel-Air desarrollada por Nile Niami y diseñada por Paul McClean.

Cláusula de la oferta 506(c)

Los valores se ofrecen y venden en virtud de la exención de registro establecida en la Sección 506(c) de la Ley de Valores de 1933, enmendada, o la “Ley de Valores”. De acuerdo con ello, debe tener en cuenta que (i) los valores pueden venderse únicamente a “inversionistas acreditados”, que para las personas naturales son inversionistas que cumplen con ciertos umbrales mínimos de ingreso anual o patrimonio neto; (ii) los valores solo se ofrecerán en función de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y no estarán obligados a cumplir con los requisitos de divulgación específicos que se aplican al registro en virtud de la Ley de Valores; (iii) la Comisión de Bolsa y Valores no evaluará los méritos ni dará su aprobación a los valores, los términos de la oferta o la precisión o integridad de los materiales de la oferta; (iv) los valores estarán sujetos a restricciones legales sobre transferencia y reventa y los inversores no deben suponer que podrán revender sus valores…

Contacts

Contacto con los medios de The One



Brooke Cockrell, 818-209-3800



brooke@creativepitchgroup.com