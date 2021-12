Skyline Development anuncia el próximo lanzamiento del video revelador “The One Secrets” de Nile Niami

Niami comparte detalles íntimos de su vida y detrás de escena de la construcción de “The One”

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Skyline Development anunció hoy el próximo lanzamiento del video revelador “The One Secrets” de Nile Niami que está programado para estrenarse en vivo el próximo lunes, 27 de diciembre a las 5.55 p. m., hora estándar del Pacífico, en el sitio web de The One Secrets. La fecha y la hora del lanzamiento cobran un significado importante para Niami y se explicarán.

Después de permanecer en silencio en la radio durante los últimos cinco meses sin una sola entrevista ni publicaciones en redes sociales, Niami está listo para compartir con el mundo lo que ha estado haciendo y la verdad detrás de la construcción de “The One”. Aquellos que creen conocer a Niami se sorprenderán al escuchar lo que revelará: secretos que él cree que valen miles de millones de dólares.

The One Secrets incluirá información nunca antes compartida sobre su vida personal y detalles de lo que fue necesario para construir la casa número uno más cara del mundo urbano en la última década.

The One Secrets se puede ver el 27 de diciembre a las 5.55 p. m., hora estándar del Pacífico, a través de TheOneSecrets.com

Si desea hablar con Nile Niami y para todas las consultas de prensa, comuníquese con Brooke Cockrell a través de brooke@creativepitchgroup.com.

Acerca de The One

The One es una megamansión de 105 000 pies cuadrados en Bel-Air desarrollada por Nile Niami y diseñada por Paul McClean. La casa cuenta con 19 habitaciones, 37 baños, una cava de 10 000 botellas, una discoteca, cinco piscinas con juegos de agua, una sala de cine para 32 personas, una sala de habanos, un mirador panorámico, un putting green (área de hoyos de golf), una peluquería, una pista de bolos con cuatro carriles y más. El patio contiene diferentes esculturas, incluida una escultura de vidrio de Simone Cenedese.

