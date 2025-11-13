Skims, la marca de Kim Kardashian, alcanza una valoración de 5.000 millones de dólares

La marca de ropa moldeadora Skims, cofundada por la empresaria y celebridad Kim Kardashian, ha alcanzado una valoración de 5.000 millones de dólares, consolidándose como una de las firmas de consumo más valiosas de Estados Unidos.
El nuevo aumento de capital representa una de las rondas de financiación más grandes del año para una marca estadounidense, en un contexto de fuerte competencia con empresas como Lululemon.
Desde su lanzamiento en 2019, Skims comenzó con una línea de ropa moldeadora y posteriormente amplió su catálogo a prendas de descanso y moda casual, conquistando un amplio público gracias a su enfoque inclusivo y a una poderosa estrategia de marketing digital.
La marca también ha potenciado su imagen con la colaboración de influencers y celebridades, entre ellas las hermanas Kardashian, Megan Fox y Paris Hilton, quienes han contribuido a aumentar su popularidad global.
Sin embargo, a lo largo de su trayectoria, Skims ha enfrentado diversas controversias, aunque estas no han frenado su rápido crecimiento ni su consolidación como una de las marcas más influyentes del sector de la moda.