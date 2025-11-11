Skechers da la bienvenida a la actriz y empresaria Sofía Vergara como nueva embajadora de marca

MANHATTAN BEACH, California--(BUSINESS WIRE)--Skechers se enorgullece de anunciar a su nueva embajadora de marca: la reconocida actriz, empresaria e ícono de la moda Sofía Vergara. Famosa por su estilo distintivo y su carisma dentro y fuera de la pantalla, Vergara se une a la familia Skechers para contribuir a definir el destino del calzado que combina la moda y el confort.









A lo largo de su carrera, ha recibido cinco nominaciones a los premios Emmy y cinco a los Globos de Oro, la más reciente por Griselda. En 2025, hizo historia al convertirse en la primera latina nominada al Emmy como mejor actriz principal en una serie limitada o de antología.

"No hago nada en lo que no crea; y realmente creo en Skechers", afirmó Sofía Vergara. "Llevo más de un año usando Skechers, y han cambiado por completo mi forma de pensar sobre el calzado. No solo son cómodas: son elegantes, con estilo y fáciles de combinar con todo lo que tengo en el armario. Por eso esta colaboración se sintió tan natural".

Skechers no captó la atención de Vergara a través de negociaciones comerciales, sino en un centro comercial. Tras una cirugía de rodilla, mientras buscaba calzado que ofreciera soporte y estilo, descubrió Skechers por iniciativa propia. Compró varios pares antes de enterarse de que su equipo ya estaba en conversaciones con la marca.

Ahora, como nuevo rostro de Skechers, Vergara protagonizará una campaña global que celebra el estilo, la versatilidad y la comodidad: los pilares de la marca Skechers. La campaña destacará los icónicos modelos Hands-Free Slip-ins® y Glide-Step®.

"Sofía encarna todo lo que representa Skechers: audacia, confianza y un compromiso absoluto con la comodidad", señaló Michael Greenberg, presidente de Skechers. "Aporta una energía renovada a nuestra marca, y su pasión por el buen diseño se reflejará en todo lo que hagamos juntos".

Con más de 50 millones de seguidores y reconocimiento global desde Hollywood hasta Barranquilla, Sofía Vergara aporta un carisma incomparable al legado de Skechers, que incluye colaboraciones con figuras admiradas por distintas generaciones.

Esta alianza marca el inicio de un nuevo capítulo emocionante, en el que la moda sin esfuerzo y la comodidad cotidiana se unen en un paso firme hacia el futuro.

