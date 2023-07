Sixth Street le da la bienvenida a Julian Salisbury en calidad de socio y codirector de inversiones

Este inversor global y líder empresarial experto se incorpora a la empresa para aprovechar las oportunidades en el mercado internacional

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sixth Street, una de las principales firmas globales de inversión, ha anunciado hoy que Julian Salisbury se convertirá en socio de la firma y desempeñará el cargo de codirector de Inversiones junto al director general Alan Waxman y el copresidente Joshua Easterly. Salisbury comenzaría a trabajar a principios de 2024 y ayudará a dirigir Sixth Street junto a Waxman, Easterly, el vicepresidente R. Martin Chavez, el copresidente David Stiepleman y el comité ejecutivo de la firma.





Salisbury le aporta a Sixth Street más de 25 años de experiencia en la creación y dirección de empresas de inversión en mercados públicos y privados. Se incorpora a la empresa tras una carrera sobresaliente en Goldman Sachs, donde recientemente ocupó el cargo de director de Inversiones de la División de Gestión de activos y patrimonios. En ese puesto, gestionó 2,7 billones de dólares en activos, entre ellos, más de 450.000 millones en inversiones alternativas. Anteriormente, Salisbury fue codirector de Gestión de activos de Goldman Sachs y director mundial de la División de Banca mercantil.

Antes de formar Sixth Street en 2009, muchos de los socios cofundadores de la firma colaboraron estrechamente con Salisbury en Goldman Sachs, a la vez que creaban y dirigían negocios centrados en estrategias de inversión en crecimiento, energía alternativa, bienes raíces, préstamos directos y mercados públicos, entre otros.

“ La cultura de Sixth Street es el cimiento de todo lo que hacemos y Julian encaja a la perfección en nuestra empresa. Se ha destacado una y otra vez como un inversor superestrella y constructor de negocios y sobre todo, como un socio digno de confianza y fiable”, explicó Alan Waxman, director general de Sixth Street. “ Julian entiende de que forma las necesidades y objetivos de los propietarios de los activos mueven el flujo de capital en todo el mundo y encarna los valores de nuestra empresa, que son el trabajo en equipo, la integridad, el espíritu empresarial y dejar una huella positiva en nuestras comunidades. Nos conocimos en 2002, mientras trabajábamos en una inversión en una empresa suiza de cable y desde entonces, mis socios y yo hemos ido siguiendo la carrera de Julian y lo hemos apoyado hasta ver cómo se convertía en uno de los mejores inversores y líderes empresariales del sector. Nos llena de emoción y entusiasmo poder volver a trabajar con él”.

La carrera de Salisbury se caracteriza por una extraordinaria experiencia en inversión, creación de empresas y liderazgo en América, Europa y Asia. Además de su papel como director de informática de Asset and Wealth Management, copresidió comités de inversión en Goldman Sachs en todas las estrategias privadas directas, en particular, las áreas de crecimiento, bienes raíces, crédito privado, capital privado e infraestructura. Fue nombrado miembro del Comité de dirección de Goldman Sachs en 2017 y anteriormente copresidió el Comité de socios de la firma. Salisbury presta servicios en numerosas organizaciones de beneficencia y centradas en la comunidad, e incluso integra los directorios de Sponsors for Educational Opportunity (SEO) y Save the Children.

“ Alan y el equipo de Sixth Street lograron reunir la organización exacta que me gustaría tener si fuera a establecer una empresa de inversión desde cero. La cultura, la arquitectura de la plataforma y la filosofía de inversión de Sixth Street coinciden plenamente con lo que considero el modelo de cómo crear y gestionar una empresa de inversión moderna”, aseguró Julian Salisbury, nuevo socio y codirector de inversiones de Sixth Street. “ Si bien dejar Goldman Sachs fue una decisión difícil, esta fue una oportunidad única para reunirme con un grupo de personas por las que siento un profundo respeto desde hace mucho tiempo. Alan y yo hemos sido colegas y amigos durante más de veinte años y me emociona muchísimo poder trabajar con él, Josh, David y Marty otra vez, como miembro del ecosistema potente de inversión que el grupo de socios de Sixth Street ha cultivado. Realmente, no hubiera querido ingresar a ninguna otra firma y estoy entusiasmado por todo lo que sé que vamos a lograr juntos”.

Como empresa de inversión global diseñada para facilitar la colaboración entre plataformas a escala, Sixth Street pone en práctica un mandato de inversión muy flexible: la empresa invierte para fomentar el crecimiento, crea nuevas asociaciones, adquiere activos, suministra financiación directa y elabora con regularidad distintas soluciones de capital pioneras para empresas y activos personalizados que cumplan los objetivos estratégicos de las gerencias. Sixth Street tiene un equipo de más de 500 profesionales de inversión y control, que trabaja de forma coordinada en nombre de los inversores institucionales de la empresa y sus beneficiarios en todo el mundo. Entre las inversiones y asociaciones estratégicas de la empresa en distintos sectores y geografías se destacan Airbnb, AirTrunk, Bay FC, Biohaven, FC Barcelona, Legends, Real Madrid, San Antonio Spurs y Spotify, entre muchos otros.

Sixth Street es una firma de inversión global líder con una cartera de activos en gestión y capital comprometido valuada en más de 65.000 millones de dólares. La empresa también tiene una plataforma denominada Sixth Street TAO que abarca a Talcott Financial Group, un grupo internacional de seguros de vida con 123.000 millones de dólares de activos en gestión. Sixth Street utiliza su capital flexible a largo plazo, sus capacidades basadas en datos y su cultura One Team para desarrollar temas y ofrecer soluciones a las empresas en todas las fases de su crecimiento. Para más información, siga a Sixth Street en las redes sociales y visite www.sixthstreet.com.

