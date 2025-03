Sistema de tornados en EEUU dejan más de 30 víctimas mortales 

Un sistema de tornados registrados en Estados Unidos (EEUU) ha provocado la muerte de más de 30 personas, confirmaron autoridades de siete estados del país norteamericano.

El clima extremo dejó 66 tornados en menos de 48 horas, destruyendo en Missouri más de 500 viviendas.

"Al menos 39 personas murieron debido a una tormenta monstruosa que azotó gran parte de EEUU", se detalló sobre el número de víctimas producto de los tornados y granizo.

El sistema de tornados incluyó fuertes vientos que volcaron camiones de carga y tormentas de polvo que dejaron sin visibilidad algunas zonas de Texas.

Autoridades señalaron que, desde el viernes, se registraron 557 tormentas, 135 solo el sábado, de los cuales 66 fueron tornados.

Las regiones con más afectaciones son Arkansas, Illinois, Mississippi y Missouri.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que Arkansas fue arrasado con dos tornados. "Es la primera vez en 25 años que el estado experimenta un sistema de tornados en un solo día".

Al respecto, se destacó que los tornados fueron violentos y devastadores, destruyendo casas, arrojando automóviles y derribando árboles grandes.

Un ciudadano, que logró sobrevivir a los potentes vientos, describió el clima extremo como una pesadilla hecha realidad.

Wow an inside view of the Tylertown, #Mississippi. Scary!

📹:Montanaa Lane (Facebook; link below)pic.twitter.com/4y1OAfBLNV

— Vortix (@VortixWx) March 15, 2025